Top 10 bom tấn hứa hẹn 'khuấy đảo' phòng vé năm 2022

Các trang như Time, Rotten Tomatoes, IMDb, Fandango... đã lọc ra danh sách những bom tấn được trông đợi nhiều trong năm 2022. Dưới đây là top 10 phim được gọi tên nhiều nhất dựa trên số lần có mặt trong các danh sách.

Black Panther: Wakanda Forever

Bom tấn Black Panther: Wakanda Forever của đạo diễn Ryan Coogler là phần tiếp theo của tác phẩm Black Panther (chiếu năm 2018, tổng doanh thu trên 1,34 tỉ USD toàn cầu, theo Box Office Mojo). Hầu hết các diễn viên trong phần đầu tiên đều quay trở lại đóng phần tiếp theo, tuy nhiên sự ra đi của nam chính của dự án là Chadwick Boseman (vai T'Challa) khiến cho khán giả tiếc nuối. Phim dự kiến ra rạp ngày 11.11.2022.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Sau khi bom tấn Spider-Man: No Way Homera rạp, hãng Marvel sẽ tiếp tục mở rộng "đa vũ trụ" qua bom tấn Doctor Strange in the Multiverse of Madness do nhà làm phim Sam Raimi lèo lái. Tài tử Benedict Cumberbatch tái xuất vai Doctor Strange và trong phần phim này, phù thủy tối thượng phải nhờ sự giúp đỡ của siêu anh hùng Wanda (Elizabeth Olsen đóng) đồng thời đối diện với phiên bản đen tối của mình trước thực tại hỗn loạn. Phim dự kiến xuất xưởng ngày 6.5.2022.

Jurassic World: Dominion

Dự án Jurassic World: Dominion do đạo diễn Colin Trevorrow ngồi ghế chỉ đạo hứa hẹn tạo cú "hit" tại phòng vé 2022 khi các phần phim khủng long trước đó đều hái ra tiền (đơn cử như phần phim Jurassic World: Fallen Kingdom chiếu năm 2018 có tổng doanh thu toàn cầu trên 1,3 tỉ USD). Phim Jurassic World: Dominion là phần thứ 3 trong series Jurassic World, kể về việc khủng long đã thoát khỏi sự giam giữ của con người và trở lại tự nhiên. Phim quy tụ 2 lớp diễn viên mới và cũ như Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Sam Neill, Jeff Goldblum, Laura Dern... dự kiến chiếu ngày 10.6.2022.

Mission: Impossible 7

Trong năm 2022, tài tử Tom Cruise tái ngộ khán giả qua bom tấn điệp viên Mission: Impossible 7 do nhà làm phim Christopher McQuarrie chỉ đạo. Quá trình quay dự án này của ê-kíp từng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Phim tiếp tục dõi theo câu chuyện của nhân vật Ethan Hunt do Tom Cruise thủ vai. Bên cạnh tài tử, nhiều ngôi sao khác góp mặt trong dự án như Simon Pegg, Rebecca Ferguson... Phim dự kiến ra rạp ngày 30.9.2022.

Thor: Love and Thunder

Cách phần 3 đến 4 năm, phần thứ 4 của series siêu anh hùng Thor là Thor: Love and Thunder của đạo diễn Taika Waititi sẽ "nối gót" các dự án khác đến từ hãng Marvel để tạo tiếng vang tại phòng vé. Tài tử Chris Hemsworth tái xuất vai Thần sấm, đáng chú ý, minh tinh Natalie Portman cũng sẽ góp mặt với vai Thor nữ đầu tiên trên màn ảnh. Bên cạnh 2 ngôi sao này, phim còn quy tụ dàn diễn viên quen thuộc như Tessa Thompson, Chris Pratt, đặc biệt có tài tử Christian Bale đóng vai Gorr the God Butcher. Phim dự kiến ra rạp ngày 8.7.2022.





Avatar 2

Một trong những bom tấn được chờ đợi suốt thời gian dài vừa qua là Avatar 2 do James Cameron chỉ đạo, viết kịch bản (cùng với biên kịch Josh Friedman) sẽ ra mắt khán giả vào ngày 16.12.2022. Các diễn viên như Sam Worthington, Zoe Saldana, Kate Winslet... góp mặt trong dự án. Nếu phần trước làm về cuộc chiến của tộc Na'vi ở hành tinh Pandora thì phần tiếp theo khám phá sâu hơn về các vùng biển nơi này. Phần đầu tiên thu về 2,84 tỉ USD toàn cầu, theo Box Office Mojo.

Top Gun: Maverick

Tài tử Tom Cruise tiếp tục tái xuất trong bom tấn Top Gun: Maverick do Joseph Kosinski chỉ đạo, dự kiến khởi chiếu ngày 27.5.2022. Top Gun: Maverick là phần tiếp theo của phim Top Gun chiếu năm 1986, tổng doanh thu toàn cầu là 357,2 triệu USD. Phim tiếp tục kể câu chuyện 30 năm sau của chàng phi công Maverick do Tom Cruise thủ vai.

Aquaman and the Lost Kingdom

Nối tiếp phần đầu là bom tấn Aquaman (2018, tổng doanh thu toàn cầu trên 1,14 tỉ USD), phim Aquaman and the Lost Kingdom cũng do James Wan chỉ đạo đào sâu thêm câu chuyện của siêu anh hùng Aquaman/Arthur Curry do tài tử Jason Momoa hóa thân và tình tiết đằng sau The Lost Kingdom. Trong phần đầu, nhân vật Aquaman đã "xưng vương" khắp thế giới biển, thế nhưng vẫn còn nhiều chi tiết ê-kíp làm phim ẩn giấu chờ "tung" ra trong phần tiếp theo. Phim dự kiến chiếu ngày 16.12.2022.

The Batman

Bom tấn The Batman của đạo diễn Matt Reeves (chỉ đạo Cloverfield - 2008, War for the Planet of the Apes - 2017) là điểm nhìn mới của vị đạo diễn này về nhân vật Người Dơi mà Hollywood đã khai thác hầu hết các ngóc ngách những thập niên qua. Nam diễn viên Robert Pattinson đóng Bruce Wayne/Batman và hợp tác với Catwoman do Zoë Kravitz thủ vai để chống lại ác nhân Riddler do Paul Dano đóng. Phim lên lịch chiếu từ ngày 4.3.2022.

Spider-Man: Across the Spider-Verse (Part One)

Có đến 3 đạo diễn lèo lái là Joaquim Dos Santos, Justin K. Thompson và Kemp Powers, phim Spider-Man: Across the Spider-Verse (Part One) của hãng Sony khám phá sâu hơn về "vũ trụ nhện" (spider-verse) từng được các nhà làm phim bày ra trong phần trước là Spider-Man: Into the Spider-Verse (chiếu năm 2018, tổng doanh thu toàn cầu trên 375,5 triệu USD). Phim tiếp tục kể câu chuyện của Người Nhện trẻ tuổi Miles Morales (Shameik Moore lồng tiếng) xuyên qua các thế giới khác nhau. Phim Spider-Man: Across the Spider-Verse (Part One) còn có sự xuất hiện của nhân vật Spider-Man 2099 do Oscar Isaac lồng tiếng, một phiên bản Người Nhện đến từ tương lai. Phim dự kiến ra rạp ngày 7.10.2022.