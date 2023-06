Lil Wuyn bắt tay Đen ra mắt sản phẩm mới

Đen sắp xếp thời gian để góp mặt trong dự án của Lil Wuyn NVCC

Trong tác phẩm lần này, Lil Wuyn mang đến những dòng tự sự, vỗ về bản thân và chia sẻ nhiều hơn với người nghe. Mở mắt được ghi hình tại khu vực hồ Trị An (Đồng Nai). Lil Wuyn cùng ê kíp đã làm việc dưới cái nắng nóng gay gắt để có những khoảnh khắc ấn tượng nhất. Chưa kể khi đêm đến, anh ngâm mình trong nước lạnh đến khuya. Đó là kỷ niệm khó quên của rapper 9X trong quá trình thực hiện sản phẩm này.

Nói về cơ duyên bắt tay với Đen trong dự án, thí sinh của Rap Việt mùa 2 cho biết nó xuất phát từ những lần ngẫu hứng trao đổi âm nhạc cùng nhau. “Tôi viết bài này từ 3 năm trước. Nhưng đến khi có sự xuất hiện và đồng hành của anh Đen thì tôi mới tìm thấy câu trả lời đầy đủ cho sản phẩm của mình. Không thể không nhắc đến bản phối của producer CM1X đã làm cho Mở mắt hoàn chỉnh hơn", anh cho hay.

Đối với Lil Wuyn, đây là tác phẩm cho thấy sự thay đổi về phong cách của anh so với trước đây NVCC

Lil Wuyn bộc bạch thêm: “Đen và Lil Wuyn đều đi lên từ con số 0, đều chọn thứ âm nhạc thô ráp, đều trải qua những giây phút khó khăn, chật vật trong cuộc đời. Và chính những ngày tháng khó khăn đó đã tạo nên thứ âm nhạc của hiện tại. Sau khi bước qua khó khăn chúng ta trân quý hơn những gì của bây giờ, chúng ta có những bài học và sống có trách nhiệm với chính mình, với những sản phẩm âm nhạc mà mình làm ra”.

Sự xuất hiện của Đen giúp Lil Wuyn tự tin hơn với sản phẩm âm nhạc của mình NVCC

Mở mắt là sản phẩm tiêu biểu nằm trong dự án An, giúp Lil Wuyn gửi gắm thông điệp tích cực và sự biết ơn cuộc đời. Anh bộc bạch: “Tuy chúng ta mỗi người mỗi cảnh, cuộc chiến của chúng ta khác nhau nhưng sự mưu cầu hạnh phúc và an yên là giống nhau”. Cũng thông qua tác phẩm này, rapper sinh năm 1995 nhắc nhở bản thân luôn mở lòng chào đón những thứ bình dị, giản đơn từ cuộc đời.

Theo tiết lộ của Lil Wuyn, dự án An bao gồm 11 track, thể hiện rõ những chiêm nghiệm của anh về cuộc sống hai mặt cũng như cảm xúc của chính mình có lúc tích cực, có lúc tiêu cực. "Đó là lý do tại sao trong An không hẳn chỉ có những sản phẩm bình yên, xoa dịu mà sẽ có thêm những sản phẩm mang cảm xúc xung đột nội tâm”, nam rapper nói.