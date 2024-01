Lindsay Lohan nhận cát xê nửa triệu USD cho nửa ngày đóng phim 'Mean Girls'

Lindsay Lohan (37 tuổi) trở thành một trong những ngôi sao trẻ nổi tiếng nhất Hollywood sau khi đóng vai chính trong bộ phim cùng tên ra rạp năm 2004. Và nay, cô đã kiếm được khoảng 500.000 USD cho nửa ngày làm việc khi quay bộ phim Mean Girls. Hãng Paramount và đại diện Lindsay Lohan từ chối bình luận.

Lindsay Lohan dự buổi ra mắt phim Mean Girls hôm 8.1 ở New York VARIETY

Sự xuất hiện bất ngờ của Lindsay Lohan trong bộ phim mới, do Tina Fey viết kịch bản, đã nhận được những tràng pháo tay vang dội tại buổi ra mắt ở New York vào ngày 8.1. Lindsay Lohan bay từ Dubai về New York để bước trên thảm đỏ ra mắt phim.

Giống như các hãng phim khác, Paramount háo hức khai thác yếu tố hoài cổ, thu hút dàn diễn viên từng đóng phần phim trước tham gia những vai nhỏ nhưng quan trọng trong các bộ phim gần đây như Baywatch năm 2017. Đối với Top Gun: Maverick ra rạp năm 2022, Paramount đưa Val Kilmer trở lại để quay một cảnh đầy cảm xúc qua vai Tom "Iceman" Kazansky, bất chấp những khó khăn liên quan do nam diễn viên mất khả năng nói sau khi chiến đấu với căn bệnh ung thư vòm họng. Tờ Los Angeles Times gọi sự trở lại của Kilmer là khoảnh khắc mạnh mẽ nhất, góp phần tăng doanh thu phòng vé.

Bebe Wood, Angourie Rice và Avantika (từ trái sang) trong phim Mean Girls IMDb

Mặc dù Lindsay Lohan không đóng chính trong Mean Girls nhưng vai diễn Mathletes Moderator của cô là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại.

Bộ phim ca nhạc Mean Girls do Samantha Jayne và Arturo Perez Jr. đạo diễn, đã tìm được chỗ đứng ở phòng vé, giành vị trí số 1 trong kỳ nghỉ cuối tuần qua với doanh thu Bắc Mỹ là 33,2 triệu USD. Ban đầu Paramount dự định phát hành bộ phim có kinh phí 36 triệu USD trên nền tảng trực tuyến Paramount+ nhưng sau các buổi chiếu thử, khán giả vẫn còn nhu cầu xem phim trên màn ảnh rộng. Các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy bộ phim đang thu hút cả khán giả Gen Z cũng như nhóm trên 35 tuổi, nhờ sự hiện diện của Lindsay Lohan, điều mà Paramount đã cố gắng giữ bí mật cho đến khi phim ra mắt.

Lindsay Lohan đã nghỉ đóng phim hơn một thập kỷ trước khi quay lại với bộ phim lãng mạn của Netflix - Falling for Christmas - vào năm 2022. Cô sẽ xuất hiện trong phim Irish Wish, cũng của Netflix, ra mắt vào ngày 15.3 tới.