Linearthinking: Phương pháp học tiếng Anh hiệu quả cho trẻ tiểu học và THCS thời đại AI

Dưới đây là những chia sẻ từ các chuyên gia giáo dục, gương mặt đạt 9.0 IELTS…

Nhiều thách thức khi trẻ học tiếng Anh thời AI

AI sẽ là công cụ hỗ trợ hiệu quả cho giáo viên dạy tiếng Anh cho trẻ nếu có sự đồng hành từ phụ huynh ẢNH: V.SAN

TP.HCM hiện xác định hai nhiệm vụ trọng tâm là Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học và Ứng dụng AI vào giáo dục. Còn từ năm học mới 2026, Hà Nội thí điểm đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai tại 20 cơ sở giáo dục từ cấp mầm non.

Chủ trương từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học của Bộ Chính trị cũng đòi hỏi học sinh trang bị nền tảng ngoại ngữ vững chắc ngay từ bậc tiểu học và THCS.

Trước những thay đổi cấp tiến mạnh mẽ trên, nhiều phụ huynh không khỏi băn khoăn về việc vậy làm thế nào để trẻ sử dụng AI đúng cách khi học tiếng Anh; phương pháp nào phù hợp để trẻ tiểu học, THCS có thể vừa dùng AI vừa phát triển tư duy, khả năng ngôn ngữ mà không bị phụ thuộc…

Những nội dung trên vừa được thảo luận tại talkshow "Phương pháp học tiếng Anh cho trẻ tiểu học và THCS trong thời đại AI" được tổ chức tại TP.HCM.

Các chuyên gia đang trao đổi giải pháp ẢNH: V.SAN

Theo cô Trần Thị Hồng Thủy (hiệu trưởng Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa TP.HCM) thì mục tiêu học tiếng Anh của học sinh tiểu học và THCS ngày nay đã có sự chuyển dịch rõ nét.

"Việc học tiếng Anh của trẻ thường xoay quanh từ vựng, ngữ pháp và kết quả thi cử nhưng hiện nay tập trung vào cải thiện khả năng giao tiếp, thực tiễn và tiếp cận tri thức. Chính vì vậy dù AI có phát triển đến đâu thì mục tiêu cốt lõi của người thầy dạy tiếng Anh là giúp học sinh hình thành năng lực sử dụng ngôn ngữ, biết tư duy và vận dụng kiến thức vào thực tế", cô Hồng Thủy chia sẻ.

Không phủ nhận AI đem lại nhiều lợi ích, nhưng NCS Hà Đặng Như Quỳnh (9.0 IELTS và tốt nghiệp á khoa sư phạm Anh Trường ĐH Sư phạm TP.HCM) cho biết hành trình trên đầy thử thách. "AI là một trợ lý học tập cực nhanh và mạnh. Người thầy giờ không thể chỉ dạy những thứ AI trả lời được trong ba giây. Ngoài ra, AI hiện được ví là "thức ăn nhanh" vì nếu học sinh chỉ hỏi để lấy đáp án thì các em sẽ ăn "no" mà không "khỏe", có kiến thức bề mặt nhưng khó có năng lực tư duy", NCS Như Quỳnh nhận định.

DOL English áp dụng AI vào hệ thống SuperLMS giúp việc dạy, cá nhân hóa và hỗ trợ học viên hiệu quả ẢNH: VINH SAN

Còn thầy Trần Thiện Minh (hai lần 9.0 IELTS, giáo viên IELTS và SAT tại DOL English) lưu ý với phụ huynh: "Công nghệ càng mạnh, nhiều kỹ năng của trẻ càng giảm".

Để trẻ học tiếng Anh hiệu quả với AI

Theo NCS Như Quỳnh, người thầy cần chuyển từ vị thế người truyền đạt kiến thức sang người thiết kế trải nghiệm học và huấn luyện tư duy trẻ, kế đến nên "đảo ngược" cấu trúc lớp học.

"Chẳng hạn như những phần luyện tập phát âm, từ vựng thì giao trẻ luyện với AI ở nhà, còn trên lớp giáo viên tập trung thảo luận, xây dựng sự tự tin khi học tiếng Anh ở trẻ. Quan trọng nhất là người thầy phải dạy học sinh cách dùng AI có phản biện. Kỹ năng làm việc với AI là rất quan trọng trong tương lai", Giám đốc Học thuật của DOL English phân tích. Đồng thời cô cũng cho biết việc sử dụng AI đúng cách kết hợp với hướng dẫn từ giáo viên Việt có nền tảng tốt (IELTS Speaking trên 8) hoàn toàn có thể giúp trẻ phát âm tiếng Anh chuẩn mà không nhất thiết phải học với giáo viên Tây.

Em Huỳnh Nguyễn Xuân Phúc ẢNH: V.SAN

Em Huỳnh Nguyễn Xuân Phúc (15 tuổi) cho biết em dùng AI một tiếng mỗi ngày, em bộc bạch: "Khi gặp câu hỏi hóc búa thì em tự mình suy nghĩ trước, đến khi thấy thật sự cần thì mới nhờ AI hướng dẫn cách làm, sau đó em tự giải bài và so đáp án sau. Còn khi học tiếng Anh thì em kết hợp AI với phương pháp tư duy Linearthinking để giúp việc học hiệu quả trong thời gian ngắn, từ đó có thêm thời gian với người thân, chơi thể thao và hoàn thiện kỹ năng mềm…".

Nhờ phương pháp Linearthinking, em Trần Đình Hoàng Phúc đạt 8.0 IELTS từ lớp 5 ẢNH: V.SAN

Chính nhờ dùng "công thức" AI kết hợp Linearthinking mà Xuân Phúc đạt IELTS 7.5 từ lớp 8, vừa trúng tuyển cùng lúc lớp 10 chuyên Anh Trường phổ thông Năng khiếu (ĐHQG TP.HCM) lẫn Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa.