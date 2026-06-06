Linh mục trừ tà nổi tiếng ở Mỹ bị cách chức sau phát ngôn về UFO

Đức Hồng y Robert McElroy, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Washington D.C (Mỹ), ngày 3.6 đã cách chức linh mục Stephen Rossetti khỏi vị trí thầy trừ tà của tổng giáo phận sau khi ông Rossetti đưa ra bình luận công khai cho rằng các vụ nhìn thấy UFO là do ma quỷ gây ra, theo AP.

Linh mục Stephen Rossetti phát biểu trong một video giới thiệu về Trung tâm Đổi mới tâm linh thánh Michael vào tháng 7.2025

Ảnh: Chụp từ video

Đức Hồng y McElroy thông báo thêm tổng giáo phận cũng đang cắt đứt quan hệ với Trung tâm Đổi mới tâm linh thánh Michael, một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Washington D.C do linh mục Rossetti đứng đầu.

Đức Hồng y McElroy nói rằng những tuyên bố của linh mục Rossetti "liên kết UFO với sự hiện diện của ma quỷ và việc trung tâm gần đây sử dụng mạng xã hội đã làm suy yếu nghiêm trọng giáo huấn rất chính xác của Giáo hội về ma quỷ và việc trừ tà".

"Có một mối nguy hiểm ở đây", ông Rossetti nói trong một video được đăng trên trang Facebook của mình vào ngày 29.5, đề cập những vụ nhìn thấy UFO và sự tồn tại của người ngoài hành tinh. "Là một người trừ tà, tôi muốn cảnh báo về mối nguy hiểm đó. Đó là ma quỷ thích ẩn náu… Tôi tin rằng có lẽ nhiều vụ nhìn thấy UFO này, nếu không muốn nói là hầu hết, thực chất là do ma quỷ gây ra", ông Rossetti nói thêm.

Trong một tuyên bố được đăng trên trang web của Trung tâm Đổi mới tâm linh thánh Michael, linh mục Rossetti cho hay ông rất buồn về động thái trên của tổng giáo phận.

"Tôi cầu xin được tha thứ cho bất kỳ cách nào mà tôi đã không trung thành với giáo huấn của Giáo hội, đặc biệt là trong video đã được trích dẫn về "người ngoài hành tinh và ma quỷ"", ông nói.

Linh mục Rossetti, có hơn 148.000 người theo dõi trên mạng xã hội Instagram, là một nhà tâm lý học cũng như một người trừ tà nổi tiếng. Trung tâm của ông chuyên chữa lành tâm linh cho các linh mục gặp phải nhiều khó khăn khác nhau.