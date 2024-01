Lính nghĩa vụ Iran xả súng sát hại 5 đồng đội tại căn cứ

"Tối nay (21.1), một trong những binh sĩ theo chế độ nghĩa vụ quân sự của chúng ta, đang bảo vệ một đơn vị thuộc quân đội, đã đi vào khu vực nghỉ ngơi của binh sĩ rồi bắt đầu bắn vào đồng đội của mình", Hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran dẫn lời một sĩ quan quân đội nước này, theo AFP. Vị sĩ quan nói rằng động cơ của vụ nổ súng "vẫn chưa được rõ", theo IRNA.

"Người tấn công ngay lập tức bỏ chạy khỏi doanh trại và những nỗ lực bắt giữ thủ phạm đang được tiến hành. Thật không may, vụ xả súng đã khiến 5 đồng đội của lính nghĩa vụ này thiệt mạng", IRNA viết.

Vụ xả súng hiếm hoi nói trên xảy ra ở tỉnh Kerman thuộc miền nam Iran, trong bối cảnh lo ngại về an ninh ngày càng tăng sau vụ đánh bom tự sát do tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) nhận trách nhiệm.

Nhiều người bỏ chạy trong vụ đánh bom ở thành phố Kerman của Iran ngày 3.1 Reuters

Trước đó, vào ngày 3.1, những thành phần đánh bom liều chết đã tấn công đám đông tập trung tại thành phố Kerman gần lăng mộ của tướng Qasem Soleimani thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, khiến 94 người thiệt mạng, theo AFP. Tướng Soleimani thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ ở Iraq vào ngày 3.1.2020.

Vụ đánh bom ngày 3.1 là vụ tấn công đẫm máu nhất ở Iran kể từ năm 1978, khi vụ phóng hỏa giết chết hơn 370 người bị mắc kẹt trong một rạp chiếu phim ở thành phố Abadan, phía tây nam nước này, theo AFP.