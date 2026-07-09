Lính nhảy dù Trung Quốc cứu đồng đội bất tỉnh trên không

Vụ tai nạn xảy ra trong cuộc huấn luyện của một lữ đoàn thuộc không quân Trung Quốc hôm 28.5, theo tờ PLA Daily ngày 9.7.

Trung úy họ Vương, đội trưởng một đơn vị thuộc lữ đoàn, trong lần nhảy thứ 16 đã gặp sự cố với hạ sĩ họ Trần ở độ cao 800 mét.

Dù của hai binh sĩ Trung Quốc bị vướng vào nhau trong cuộc huấn luyện ngày 28.5 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SOUTH CHINA MORNING POST

South China Morning Post dẫn thông tin cho biết sau khi ông Vương nhảy khỏi máy bay, ông va phải hạ sĩ Trần khi chiếc dù của mình chưa kịp bung hết. Cú va chạm khiến viên trung úy bị lật ngược người. Sau khi lấy lại thăng bằng, ông phát hiện chiếc dù bị mắc vào dù của ông Trần.

Trong tình huống khẩn cấp này, các binh sĩ thường phối hợp để tháo dù nhưng lúc đó ông Trần bị bất tỉnh và không phản ứng dù ông Vương liên lạc liên tục.

Hình ảnh cho thấy chiếc dù của ông Trần còn chưa bung ra hết trong khi phần vải dù và dây treo bị quấn với dây dù của ông Vương.

Sau đó, ông Vương cố gắng với lấy dây dù dự phòng nhưng bị vướng vào chiếc dù chính và không nhìn thấy. Vị trung úy sau đó lộn người và dùng chân đạp nhiều lần vào chiếc dù gặp sự cố để gỡ ra.

Hạ sĩ họ Trần (phải) bị bất tỉnh trong lúc gặp sự cố ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SOUTH CHINA MORNING POST

Cuối cùng, ông Vương bung thành công chiếc dù dự phòng và rơi xuống bụi cây rồi lăn xuống một con mương. Ông bị gãy xương sườn thứ 5 đến thứ 10 bên phải và vai phải cùng nhiều thương tích phần mềm khác.

Ông Trần cũng được cứu và tỉnh lại trên đường đến bệnh viện, bị chấn thương cột sống. Chưa rõ vì sao ông bị bất tỉnh lúc nhảy. Theo lữ đoàn, ông Trần là chuyên gia nhảy dù kinh nghiệm, đã hoàn thành hơn 40 lần nhảy.

Trung úy Vương đã xuất viện vào cuối tháng 6 và được trao huân chương hạng ba nhờ hành động dũng cảm giúp cứu sống đồng đội.

Cú rơi tự do chỉ kéo dài vài giây nếu nhảy từ độ cao 800 mét, nhưng nếu nhảy dù theo cách thông thường, quá trình này mất khoảng 2 phút rưỡi. Theo phân tích sau sự cố được báo PLA Daily đưa tin, ông Vương đã nhận biết được tình huống khẩn cấp, tự giải thoát mình khỏi chiếc dù bị vướng, bung dù dự phòng và bám vào người đồng đội để thực hiện cú tiếp đất phối hợp.

"Lúc đó tôi không có thời gian để sợ do quá cấp bách. Tôi chỉ sợ khi nằm trong xe cứu thương nhưng nếu phải làm lại, tôi cũng sẽ đưa ra lựa chọn tương tự", viên trung úy nói.