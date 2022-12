Linh vật mèo trên tranh lá bồ đề có gì lạ mà thu hút khách mùa tết?

Bà Phương (50 tuổi, ngụ P.Mỹ Hòa, TP.Long Xuyên, An Giang) cho biết, bồ đề là loại cây tượng trưng cho sự may mắn, tốt lành nên từ xưa đã được trồng nhiều trong khuôn viên các đền, chùa, di tích lịch sử hoặc trồng làm cảnh. Lá bồ đề cũng được xem là vật mang lại may mắn. Từ những ý nghĩa đó, bà tận dụng lá bồ đề để làm tranh nghệ thuật, trong đó có linh vật mèo đón tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Bà Phương bắt đầu làm tranh lá bồ đề từ năm 2021. Ngoài tranh hoa, lá, cảnh vật, in hình Phật… thì mỗi dịp tết đến bà còn chuẩn bị tranh in chữ thư pháp bán và được khách hàng đặt mua rất nhiều. Dịp tết năm nay, bà cho ra đời sản phẩm tranh thêu hình linh vật mèo vô cùng độc đáo.

Theo bà Phương, làm tranh bồ đề thêu tay trải qua nhiều công đoạn phức tạp, như: chọn lá rụng dày, đem ngâm tách chất diệp lục ra khỏi xương lá trong thời gian 1,5 tháng; dùng bàn chải vệ sinh lá thật sạch; áo một lớp keo cho lá cứng; thêu tranh. “Công đoạn thêu tranh khó gấp nhiều lần đính lá thành tranh. Từng đường thêu phải thật tỉ mỉ, bởi chất liệu không phải là trên chất liệu vải thông thường. Khi thêu phải kéo chỉ rất nhẹ nhàng để không bị rách lá. Chỉ cần một sơ suất nhỏ là có nguy cơ phải bỏ lá đó”, bà Phương cho biết.

Chủ đề tranh thêu trên lá bồ đề chủ yếu là hình linh vật mèo dễ thương, mèo tài lộc và hình hoa xuân. Mỗi bức tranh thêu tốn thời gian từ 1 - 2 ngày để hoàn thiện.

Dưới đây là một số hình ảnh tranh thư pháp, tranh thêu trên lá bồ đề:





Dịp tết năm nay, bà Phương chuẩn bị khoảng 100 tranh lá bồ đề bán tết. Tranh thêu lá nhỏ kích thước 8 cm giá 200.000/lá; tranh ép nhựa, gắn khung 250.000 đồng/lá; tranh lá lớn kích thước 11 - 12 cm có hình phức tạp, cầu kỳ giá 300.000/lá; lá ép nhựa và gắn khung 350.000/lá.

“Tranh thêu trên chất liệu xương lá bồ đề mang vẻ đẹp thanh thoát, tinh tế và nét độc đáo riêng mà hiếm chất liệu nào có được. Nhờ đó, khi ra thị trường tết được khách hàng đón nhận nồng nhiệt và đơn đặt hàng đến liên tục”, bà Phương phấn khởi.