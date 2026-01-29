Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giới trẻ

Linh vật ngựa ‘bay’ ra từ hoa mai vừa lộ diện đã ‘hot’ rần rần

Nữ Vương
Nữ Vương
29/01/2026 16:49 GMT+7

Được sắp đặt độc lạ khi "bay" ra từ bông hoa mai vàng rực, linh vật ngựa này nhanh chóng thu hút mọi ánh nhìn và sự tò mò của nhiều người.

Mặc dù Lễ hội Tết Việt Bính Ngọ (bao gồm không gian đường mai và phố ông đồ…) tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM vẫn chưa khai mạc nhưng khi linh vật ngựa này vừa lộ diện ở cổng chính của lễ hội năm nay đã ngay lập tức "chiếm sóng" mạng xã hội.

Nhiều người bảo rằng "độc đáo", cũng không ít tò mò về ý tưởng và ý nghĩa của hình tượng con ngựa "bay" ra từ hoa mai vàng này.

Linh vật ngựa ‘bay’ ra từ hoa mai vừa lộ diện đã ‘hot’ rần rần- Ảnh 1.

Linh vật ngựa "bay" ra từ bông hoa mai vàng ở Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM đang thu hút nhiều sự quan tâm

ẢNH: NỮ VƯƠNG

Trao đổi với phóng viên Thanh Niên, ông Nguyễn Hồng Phúc, Giám đốc Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM, cho biết Lễ hội Tết Việt năm nay ban tổ chức đã dụng công làm 6 mô hình lớn gắn với linh vật của năm Bính Ngọ.

"Đặc biệt khi Lễ hội Tết Việt đã trải qua 18 năm, chúng tôi muốn thể hiện một bông hoa mai đại ở ngay cổng như điểm nhấn hội tụ của hành trình lần thứ 19. Ở đó hoa mai vàng nở rực rỡ trong năm ngọ đi kèm với hình tượng con ngựa bay ra từ loài hoa của mùa xuân này tượng trưng cho sự phi mã, tạo động lực đặc biệt cho các bạn trẻ trong năm mới với nhiều thông điệp để các bạn phát triển bản thân", ông Phúc lý giải về ý tưởng của hình ảnh linh vật ngựa "bay" ra từ đóa hoa mai vàng rực.

Linh vật ngựa ‘bay’ ra từ hoa mai vừa lộ diện đã ‘hot’ rần rần- Ảnh 2.

Linh vật ngựa ‘bay’ ra từ hoa mai vừa lộ diện đã ‘hot’ rần rần- Ảnh 3.

Vừa lộ diện đã có người tranh thủ đến check-in với linh vật ngựa độc lạ này

ẢNH: NỮ VƯƠNG

Theo ông Phúc, ý nghĩa lớn nhất của hình tượng này vẫn là tạo nên một nét mùa xuân rất rực rỡ. Mỗi năm ban tổ chức lễ hội đều có hiệu ứng cho mỗi một con linh vật, để mang lại cảm giác vui vẻ, hạnh phúc trong dịp đầu năm cho tất cả người dân và du khách khi đến đây.

Ông Phúc cho biết đã rất kỳ công để tạo dựng nên mô hình ngựa "bay" ra từ hoa mai như thế này: "Thực sự đây là cổng lớn nhất từ trước đến nay của lễ hội; cổng năm nay rất cao và rất lớn. Với hoa mai đại và hình tượng con ngựa, tạo sự quy mô, lớn mạnh. Chúng tôi đã rất kỳ công, nỗ lực làm trong 2 tuần mới dựng lên được cổng này. Hiện tại chúng tôi vẫn đang tiếp tục trang trí để hy vọng rằng nơi đây vẫn là điểm đến thú vị cho mọi người. Để khách đến đây tham quan không chỉ có vườn mai, phố ông đồ mà còn cảm nhận được thông điệp bằng những nghệ thuật sắp đặt, bằng những mô hình gắn với năm Bính Ngọ…".

Linh vật ngựa ‘bay’ ra từ hoa mai vừa lộ diện đã ‘hot’ rần rần- Ảnh 4.

Vàng rực một góc trời

ẢNH: NỮ VƯƠNG

Linh vật ngựa ‘bay’ ra từ hoa mai vừa lộ diện đã ‘hot’ rần rần- Ảnh 5.

Ông Nguyễn Hồng Phúc cho rằng hình tượng con ngựa bay ra từ loài hoa của mùa xuân này tượng trưng cho sự phi mã, tạo động lực đặc biệt cho các bạn trẻ trong năm mới với nhiều thông điệp để các bạn phát triển bản thân

ẢNH: NỮ VƯƠNG

Linh vật ngựa ‘bay’ ra từ hoa mai vừa lộ diện đã ‘hot’ rần rần- Ảnh 6.

Đường mai năm nay cũng đang được tốc lực hoàn hiện, chuẩn bị đón khách vào ngày 1.2 sắp đến

ẢNH: NỮ VƯƠNG

Ngoài hình tượng ngựa ngay tại cổng chính này, trong khuôn viên sân 4A của Nhà văn hóa Thanh niên sẽ còn 6 mô hình gắn với con ngựa. Theo ông Phúc, mỗi linh vật ngựa sẽ mang theo một thông điệp, như: mã lực khai xuân, tốc lực khai xuân, mãnh lực khai xuân, phúc lực khai xuân… Tất cả đều thể hiện cho tinh thân phi mã và mạnh mẽ vào năm mới.

Tin liên quan

Đường mai - điểm đến lý tưởng của giới trẻ năm nay có gì mới ?

Đường mai - điểm đến lý tưởng của giới trẻ năm nay có gì mới ?

Sáng 10.1, Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM tổ chức họp báo thông tin về Lễ hội Tết Việt (bao gồm không gian đường mai, phố ông đồ…) năm nay. Nhiều điểm mới về "thiên đường sống ảo" mỗi dịp tết đến xuân về của giới trẻ TP.HCM đã được công bố.

Đường mai tết đẹp lung linh ở Nhà văn hóa Thanh niên khi nào đón khách?

Khám phá thêm chủ đề

linh vật ngựa linh vật ngựa độc đáo nhất linh vật ngựa đẹp ở đâu linh vật ngựa ở Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận