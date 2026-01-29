Linh vật ngựa ‘bay’ ra từ hoa mai vừa lộ diện đã ‘hot’ rần rần

Mặc dù Lễ hội Tết Việt Bính Ngọ (bao gồm không gian đường mai và phố ông đồ…) tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM vẫn chưa khai mạc nhưng khi linh vật ngựa này vừa lộ diện ở cổng chính của lễ hội năm nay đã ngay lập tức "chiếm sóng" mạng xã hội.

Nhiều người bảo rằng "độc đáo", cũng không ít tò mò về ý tưởng và ý nghĩa của hình tượng con ngựa "bay" ra từ hoa mai vàng này.

Linh vật ngựa "bay" ra từ bông hoa mai vàng ở Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM đang thu hút nhiều sự quan tâm ẢNH: NỮ VƯƠNG

Trao đổi với phóng viên Thanh Niên, ông Nguyễn Hồng Phúc, Giám đốc Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM, cho biết Lễ hội Tết Việt năm nay ban tổ chức đã dụng công làm 6 mô hình lớn gắn với linh vật của năm Bính Ngọ.

"Đặc biệt khi Lễ hội Tết Việt đã trải qua 18 năm, chúng tôi muốn thể hiện một bông hoa mai đại ở ngay cổng như điểm nhấn hội tụ của hành trình lần thứ 19. Ở đó hoa mai vàng nở rực rỡ trong năm ngọ đi kèm với hình tượng con ngựa bay ra từ loài hoa của mùa xuân này tượng trưng cho sự phi mã, tạo động lực đặc biệt cho các bạn trẻ trong năm mới với nhiều thông điệp để các bạn phát triển bản thân", ông Phúc lý giải về ý tưởng của hình ảnh linh vật ngựa "bay" ra từ đóa hoa mai vàng rực.

Vừa lộ diện đã có người tranh thủ đến check-in với linh vật ngựa độc lạ này ẢNH: NỮ VƯƠNG

Theo ông Phúc, ý nghĩa lớn nhất của hình tượng này vẫn là tạo nên một nét mùa xuân rất rực rỡ. Mỗi năm ban tổ chức lễ hội đều có hiệu ứng cho mỗi một con linh vật, để mang lại cảm giác vui vẻ, hạnh phúc trong dịp đầu năm cho tất cả người dân và du khách khi đến đây.

Ông Phúc cho biết đã rất kỳ công để tạo dựng nên mô hình ngựa "bay" ra từ hoa mai như thế này: "Thực sự đây là cổng lớn nhất từ trước đến nay của lễ hội; cổng năm nay rất cao và rất lớn. Với hoa mai đại và hình tượng con ngựa, tạo sự quy mô, lớn mạnh. Chúng tôi đã rất kỳ công, nỗ lực làm trong 2 tuần mới dựng lên được cổng này. Hiện tại chúng tôi vẫn đang tiếp tục trang trí để hy vọng rằng nơi đây vẫn là điểm đến thú vị cho mọi người. Để khách đến đây tham quan không chỉ có vườn mai, phố ông đồ mà còn cảm nhận được thông điệp bằng những nghệ thuật sắp đặt, bằng những mô hình gắn với năm Bính Ngọ…".

Vàng rực một góc trời ẢNH: NỮ VƯƠNG

Ông Nguyễn Hồng Phúc cho rằng hình tượng con ngựa bay ra từ loài hoa của mùa xuân này tượng trưng cho sự phi mã, tạo động lực đặc biệt cho các bạn trẻ trong năm mới với nhiều thông điệp để các bạn phát triển bản thân ẢNH: NỮ VƯƠNG

Đường mai năm nay cũng đang được tốc lực hoàn hiện, chuẩn bị đón khách vào ngày 1.2 sắp đến ẢNH: NỮ VƯƠNG

Ngoài hình tượng ngựa ngay tại cổng chính này, trong khuôn viên sân 4A của Nhà văn hóa Thanh niên sẽ còn 6 mô hình gắn với con ngựa. Theo ông Phúc, mỗi linh vật ngựa sẽ mang theo một thông điệp, như: mã lực khai xuân, tốc lực khai xuân, mãnh lực khai xuân, phúc lực khai xuân… Tất cả đều thể hiện cho tinh thân phi mã và mạnh mẽ vào năm mới.