Lĩnh vực trí tuệ nhân tạo sẽ có công trình đạt giải thưởng VinFuture 2024?

Theo Quỹ VinFuture, tuần lễ VinFuture 2024 sẽ diễn ra từ ngày 4 đến 7.12, lễ trao giải sẽ diễn ra vào tối 6.12 tại Nhà hát Hồ Gươm. Theo GS Sir. Richard Friend, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng VinFuture, công tác chấm giải của hội đồng đã hoàn thành từ tháng 9 và những chủ nhân Giải thưởng VinFuture 2024 sẽ mang đến những bất ngờ thú vị.



Các chủ nhân Giải thưởng VinFuture 2023 giao lưu với sinh viên Trường ĐH VinUni sau khi được vinh danh ẢNH: THANH LÂM

"Giải thưởng VinFuture 2024 sẽ có bất ngờ thú vị"

GS Sir.Richard Friend nói: "Các đề cử năm nay không chỉ tăng về số lượng mà còn đa dạng hơn, trải dài trên nhiều lĩnh vực, như khoa học vật liệu, y học tái tạo, khoa học công nghệ máy tính... Việc này phản ánh giới khoa học ngày càng biết và hiểu về những giá trị mà VinFuture tôn vinh, đó là những công trình, phát minh có tác động thực tế đến cuộc sống hàng ngày của nhiều triệu người.

Giải thưởng không chỉ được trao cho những ý tưởng khoa học đột phá, mà còn vinh danh những công trình tạo ra thay đổi đáng kể trong các lĩnh vực quan trọng như sức khỏe, nguồn cung thực phẩm bền vững, và khí hậu. Đồng thời, chúng tôi - các thành viên chấm giải - cũng luôn tìm kiếm những đổi mới đột phá, những khám phá chưa được biết đến hoặc chưa được áp dụng rộng rãi nhưng hứa hẹn tiềm năng tạo nên những bước ngoặt tích cực trong tương lai".

GS Richard Friend (trái) trong một tọa đàm của tuần lễ VinFuture năm ngoái ẢNH: THANH LÂM

GS Richard Friend cũng cho biết, dù không thể tiết lộ cụ thể lĩnh vực nào có công trình đạt giải thưởng VinFuture 2024 nhưng có một điều ông có thể khẳng định là tính tác động toàn cầu của những công trình này chắc chắn sẽ là yếu tố then chốt để hội đồng giải thưởng phải chú ý đến. VinFuture 2024 không chỉ vinh danh những đột phá trong khoa học kỹ thuật, mà còn đánh giá cao về tác động của những công trình đoạt giải.

Những lĩnh vực có thể khác nhau, nhưng tất cả công trình đều góp phần vào việc nâng cao chất lượng cuộc sống. "Sau khi chấm giải, chúng tôi tin rằng những công trình chiến thắng sẽ mang đến nhiều câu chuyện và thông điệp tuyệt vời để chia sẻ với công chúng. Tôi chắc chắn rằng giải thưởng VinFuture 2024 sẽ mang đến bất ngờ thú vị cho công chúng", GS Richard Friend chia sẻ.

"Chắc chắn liên quan đến trí tuệ nhân tạo"

Trao đổi với báo chí Việt Nam, GS Rachid Yazami, người đặt nền móng cho việc phát triển pin lithium-ion hiện đại, một trong những chủ nhân Giải thưởng chính VinFuture 2023, cũng đưa ra dự đoán của mình về giải thưởng VinFuture 2024.

GS Rachid Yazami nói: "Nếu nhìn vào những gì đã thay đổi thế giới gần đây, chắc chắn phải kể đến những thứ liên quan đến internet và trí tuệ nhân tạo. Một ví dụ điển hình là GPS - nó đã thay đổi thế giới một cách triệt để. GPS cũng giống như pin lithium-ion, được phát minh cách đây hơn 30 năm.

GS Rachid Yazami, người đặt nền móng cho việc phát triển pin lithium-ion hiện đại, một trong những chủ nhân Giải thưởng chính VinFuture 2023 ẢNH: THANH LÂM

"Có nhiều phát minh bắt đầu từ hơn 30 năm trước, và dần dần chúng được thị trường và người dùng chấp nhận, để rồi trở thành những công nghệ hữu ích và phổ biến như hiện nay. Vì vậy, sự kết hợp giữa internet với truyền thông di động phổ quát có thể là một ứng viên cho giải thưởng chính", GS Rachid Yazami phân tích.

Tuy nhiên, ông cũng mở rộng phạm vi dự đoán: "Ngoài ra, trong lĩnh vực năng lượng, những nghiên cứu về vật liệu thông minh và an toàn cũng đang rất được quan tâm. Đặc biệt là các công nghệ có thể giải quyết những thách thức lớn như thời gian sạc pin và độ an toàn - những yếu tố then chốt để thúc đẩy việc sử dụng xe điện rộng rãi hơn, góp phần vào mục tiêu phát triển bền vững".

Giải Nobel của châu Á

GS Rachid Yazami còn gọi VinFuture "Giải Nobel của châu Á", dù giải thưởng chỉ mới bước sang mùa thứ 4. Quy trình tổ chức giải, từ việc đề cử đến việc hội đồng sơ khảo, hội đồng giải thưởng rút gọn danh sách và bình chọn người đoạt giải, được thực hiện rất chuyên nghiệp. Đặc biệt, những người cầm cân nảy mực đều là những chuyên gia hàng đầu. Vì thế, những công trình đạt giải VinFuture sẽ là những công trình thể hiện xu thế phát triển khoa học đình cao của nhân loại.

"Tôi thực sự coi VinFuture ngang tầm với giải Nobel - nhìn vào chủ nhân giải thưởng các năm vừa qua, tất cả đều gần như đã ở tầm giải Nobel. Và thực tế đã chứng minh rằng VinFuture thực sự có chung tầm nhìn với Nobel, khi những chủ nhân giải thưởng VinFuture các năm trước đã tiếp tục được vinh danh tại giải Nobel cũng như rất nhiều giải thưởng quốc tế khác", GS Rachid Yazami nói.

Hai trong số ba chủ nhân Giải thưởng chính VinFuture 2021 cũng là những chủ nhân của Giải Nobel y sinh 2023 ẢNH: THANH LÂM

Ở mùa đầu tiên, VinFuture 2021, TS Katalin Karikó và GS Drew Weissman là hai nhà khoa học đoạt giải thưởng chính với công trình nghiên cứu giúp phát triển vaccine mRNA ngừa Covid-19. Hai năm sau, họ đã được trao giải Nobel y sinh 2023.

Hai chủ nhân khác của giải đặc biệt VinFuture 2022 là TS Demis Hassabis và TS. John Jumper cũng vừa thắng giải Nobel hóa học 2024.

Ngoài ra, nhóm tác giả từng được vinh danh ở giải đặc biệt VinFuture 2023 là GS Daniel Joshua Drucker (Canada), GS Joel Francis Habener (Mỹ), GS Jens Juul Holst (Đan Mạch) và PGS Svetlana Mojsov (Mỹ) lần lượt được Tạp chí Time vinh danh trong danh sách 100 người ảnh hưởng nhất thế giới và danh sách 100 người ảnh hưởng nhất trong lĩnh vực sức khỏe. Họ cũng tiếp tục được vinh danh ở nhiều giải thưởng quốc tế uy tín khác trong năm nay như Tang Prize, giải thưởng Lasker Awards…