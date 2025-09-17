Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
LION Championship 26: Bùng nổ không khí võ thuật tại Hà Nội

17/09/2025 08:00 GMT+7

Cuối tuần qua, Nhà thi đấu Tây Hồ (TP.Hà Nội) đã trở nên sôi động hơn bao giờ hết khi hàng nghìn khán giả đổ về theo dõi những màn so tài đỉnh cao trong khuôn khổ giải Võ thuật tổng hợp (MMA) LION Championship 26.

Những màn tranh tài nghẹt thở

Giải đấu lần này mang đến cho khán giả 7 trận đấu nảy lửa trong lồng bát giác ở hai thể thức: MMA Pro (đấu đơn) và MMA Striking (đánh đứng) mang lại những màn đối đầu mãn nhãn, kịch tính đến nghẹt thở.

Tâm điểm là trận đấu là cuộc chạm trán của nhà vô địch WBC Muay Thái thế giới Trương Cao Minh Phát với đối thủ đến từ Ireland là Aaron Clarke trong thể thức MMA Striking hạng cân 61 kg. Sinh năm 1995, Minh Phát là một trong những võ sĩ tiêu biểu của Muay Việt Nam những năm gần đây. Anh từng 8 lần liên tiếp vô địch quốc gia, giành Huy chương Bạc SEA Games 31, Huy chương Đồng SEA Games 32; Á quân giải Super Champ tại Thái Lan và đặc biệt là chức vô địch thế giới hệ thống WBC Muay Thái - một trong những tổ chức uy tín nhất toàn cầu.

Đối thủ của anh, Aaron Clarke (sinh năm 1999) từng hai lần vô địch ISKA Kickboxing. Trước khi thượng đài tại Việt Nam, Clarke đã thi đấu 16 trận chuyên nghiệp, giành 10 chiến thắng, từng góp mặt ở những đấu trường danh giá như K-1 Kickboxing và gây tiếng vang khi có màn đấu kéo dài 3 hiệp với tay đấm số một thế giới Yuki Yoza (Nhật Bản) vào năm 2023.

Ngay từ hiệp một, Minh Phát đã áp đảo với những cú đá trái mạnh mẽ, triệt tiêu vũ khí lợi hại nhất của đối phương. Màn so tài đầy kịch tính, đưa khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Võ sĩ Ireland thể hiện bản lĩnh và sự lì lợm, kéo trận đấu đến tận hiệp 3, nhiều lần pressing khiến Minh Phát phải chấp nhận chơi giằng co thể lực. Tuy nhiên, sự chính xác và hiệu quả trong ra đòn giúp Minh Phát giành chiến thắng tính điểm đồng thuận thuyết phục, khép lại đêm thi đấu trong tiếng reo hò cuồng nhiệt của khán giả.

LION Championship 26: Bùng nổ không khí võ thuật tại Hà Nội - Ảnh 1.

Kết Thúc trận so tài kịch tính với chiến thắng thuyết phục của võ sĩ Minh Phát

Vantage XP

Trước đó, các võ sĩ Việt Nam và Campuchia đã mang đến những trận đấu giằng co gay cấn. Ở hạng 56kg, đại diện Campuchia Von Kim Cheng đã vượt qua võ sĩ Phan Vũ Bảo bằng những đòn chân và đánh gối chính xác. Cú knockout đầu tiên của LC26 thuộc về Võ Minh Nghĩa khi anh hạ gục Tha Vanthorn bằng đòn tay chính xác…

Sự góp mặt của dàn võ sĩ đẳng cấp quốc tế, cùng các trận tranh tài quyết liệt giữa những thế hệ võ sĩ trong nước đã giúp LION Championship khẳng định vị thế là sân chơi thể thao chuyên nghiệp, đồng thời góp phần quảng bá, phát triển các môn võ truyền thống lẫn hiện đại tại Việt Nam.

LION Championship 26: Bùng nổ không khí võ thuật tại Hà Nội - Ảnh 2.

Sự góp mặt của dàn KOLs trong giải đấu MMA được tổ chức ngày 13.9 tại nhà thi đấu Tây Hồ

Sự kiện lần này còn có mặt của nhiều nghệ sĩ, KOL nổi tiếng để cổ vũ các trận đấu. Bên cạnh những trận đấu nảy lửa, khán giả còn được tham gia nhiều hoạt động bên lề hấp dẫn như thử thách "đấm nhanh, thắng nhanh" với phần thưởng lên tới 100 triệu đồng; bình chọn võ sĩ chiến thắng ở trận đấu tâm điểm…

Quy mô giải đấu nâng tầm, ghi dấu hợp tác mới

LION Championship không chỉ là sân chơi của các võ sĩ trẻ tài năng còn là minh chứng rõ nét cho quá trình chuyên nghiệp hóa của bộ môn võ thuật tổng hợp tại Việt Nam.

LION Championship 26 đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của khi Vantage - một nhà môi giới đa tài sản toàn cầu chính thức trở thành nhà tài trợ lớn của giải đấu MMA hàng đầu Việt Nam. Sự đồng hành này mang tới nguồn lực mạnh mẽ, góp phần nâng tầm quy mô tổ chức, thu hút thêm nhiều võ sĩ quốc tế góp mặt và nâng cao đáng kể chất lượng chuyên môn.

LION Championship 26: Bùng nổ không khí võ thuật tại Hà Nội - Ảnh 3.

Nhà tài trợ vàng của giải đấu MMA cùng dàn khách mời sự kiện của VantageXP

Vào tối 13.9 tại Nhà thi đấu Tây Hồ, Vantage đã tổ chức sự kiện ra mắt chương trình VantageXP, đánh dấu cột mốc hợp tác đầu tiên với LION Championship. VantageXP là chương trình đặc quyền được thiết kế riêng cho các hội viên cao cấp của Vantage, mang đến những trải nghiệm "độc nhất vô nhị", cơ hội tiếp cận trực tiếp với các sự kiện thể thao - giải trí đặc biệt, đồng thời xây dựng một cộng đồng đẳng cấp và uy tín.

