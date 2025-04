Lisa bị tố 'dựa hơi' gia đình bạn trai tỉ phú để lấn sân Hollywood

Tháng 2.2025, Lisa chính thức có màn ra mắt diễn xuất trong mùa mới nhất của loạt phim đình đám The White Lotus. Trong phim, thành viên nhóm BlackPink đảm nhận vai Mook - một nhân viên tại khu nghỉ dưỡng địa phương - và nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ công chúng. Sau khi bộ phim kết thúc, vai diễn của Lisa tiếp tục gây tranh cãi vì mờ nhạt và không tạo được dấu ấn như kỳ vọng.

Cũng từ đây, một số cáo buộc cũ liên quan đến việc Lisa là "con ông cháu cha" tiếp tục được khơi lại.

Ngày 7.4, nhà báo người Mỹ Louis Pisano - một gương mặt quen thuộc trong giới truyền thông, giải trí và thời trang - đã có động thái gây chú ý khi đăng tải một dòng trạng thái trích dẫn lại thông tin về trang bìa Vanity Fair số đặc biệt.

Lisa gây tranh cãi khi xuất hiện trên trang bìa toàn những gương mặt đình đám của Hollywood ẢNH: X FILM UPDATES

Ấn bản đặc biệt The Hollywood Issue 2025 của tạp chí danh tiếng Vanity Fair được xem như một lời vinh danh dành cho những cá nhân đang tạo dấu ấn mạnh mẽ trong ngành điện ảnh. Danh sách này quy tụ loạt diễn viên "làm mưa làm gió" tại Hollywood - và Lisa, thành viên BlackPink, là một trong những gương mặt xuất hiện trên trang bìa.

Sự góp mặt của Lisa ngay lập tức làm dấy lên nhiều phản ứng trái chiều. Trong khi một bộ phận bày tỏ sự tự hào và ủng hộ, không ít ý kiến lại đặt dấu hỏi về lý do nữ idol được lựa chọn, thậm chí cáo buộc cô dựa vào mối quan hệ với bạn trai tin đồn Frédéric Arnault - con trai của tỉ phú Bernard Arnault.

Trong dòng trạng thái nhắc lại vụ việc này, nhà báo Louis Pisano đã khéo léo nhấn mạnh sự hiện diện nhạt nhòa của Lisa trong The White Lotus - khi cô chỉ xuất hiện vỏn vẹn khoảng 10 phút trong toàn bộ loạt phim, bất chấp việc được đặt cạnh những tên tuổi đình đám của Hollywood trên trang bìa.

Radhika Jones - Tổng biên tập của Vanity Fair - là một trong những người lên tiếng bảo vệ quyết định lựa chọn Lisa, cho rằng việc nữ thần tượng tham gia diễn xuất trong The White Lotus chính là một phần lý do khiến cô được đưa vào danh sách vinh danh, dù thời lượng xuất hiện của Lisa trong phim khiêm tốn hơn so với kỳ vọng ban đầu.

Từ khi lấn sân Hollywood, Lisa liên tục vướng nghi vấn được ưu ái nhờ "dựa hơi" danh tiếng của gia đình bạn trai tỉ phú ẢNH: INSTAGRAM LALALALISA_M

Ngay sau đó, cộng đồng fan của Lisa đã nhanh chóng lên tiếng bảo vệ thần tượng. Họ chỉ ra rằng Zendaya, người cùng xuất hiện trên bìa với Lisa, cũng từng góp mặt rất ít trong một bộ phim nhưng vẫn được truyền thông tích cực lăng xê. Ngoài ra, người hâm mộ nhấn mạnh rằng chính sự xuất hiện của Lisa đã giúp tăng đáng kể lượng người xem cho The White Lotus mùa này - một yếu tố không thể xem nhẹ.