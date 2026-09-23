Lisa (BlackPink) bị bắt gặp tình tứ khoác tay nam diễn viên kém tuổi ở Anh

Mới đây, clip ghi lại khoảnh khắc Lisa xuất hiện bên một người đàn ông đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Trong những hình ảnh được lan truyền, thành viên BlackPink và người này đi sát cạnh nhau. Đáng chú ý, cả hai còn khoác tay đầy ngọt ngào.

Lisa công khai bạn trai mới?

Người đàn ông xuất hiện bên Lisa được cho là Blue Pongtiwat sinh năm 2000, nghệ sĩ người Thái Lan hoạt động trong nhiều lĩnh vực như diễn xuất, ca hát và người mẫu. Anh từng góp mặt trong series Ready, Set, Love của Netflix. Trong loạt ảnh, Lisa diện áo trench coat màu be kết hợp cùng mũ lưỡi trai, tạo vẻ ngoài kín đáo. Trong khi đó, người đàn ông đi cùng mặc trang phục đen và đeo kính râm.

Những năm gần đây, Lisa liên tục mở rộng hoạt động cá nhân, từ âm nhạc, thời trang đến điện ảnh, song đời tư của cô vẫn luôn được giữ kín Ảnh: AFP

Thực tế, những đồn đoán về Lisa và Blue Pongtiwat không chỉ mới xuất hiện thời gian gần đây. Hai nghệ sĩ vốn được cho là đã quen biết và duy trì tình bạn trong nhiều năm. Đến đầu năm 2026, mối quan hệ của họ bắt đầu nhận được nhiều sự chú ý hơn khi Blue Pongtiwat xuất hiện trong tiệc sinh nhật lần thứ 29 của Lisa vào tháng 3 và sau đó đăng những bức ảnh chụp thân thiết cùng nữ ca sĩ. Những tháng tiếp theo, cả hai nhiều lần được cho là xuất hiện cùng nhau tại Thái Lan, Hồng Kông và Nhật Bản. Một số hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội còn cho thấy Blue Pongtiwat dùng bữa cùng Lisa và gia đình cô, khiến nghi vấn hai người đang phát triển mối quan hệ trên mức bạn bè ngày càng lan rộng. Tuy nhiên, cho đến hiện tại, Lisa và Blue Pongtiwat đều chưa xác nhận chuyện hẹn hò, vì vậy những thông tin về mối quan hệ của họ vẫn chỉ dừng ở mức suy đoán từ các lần xuất hiện chung và hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội.

Bên cạnh những thông tin về đời tư, Lisa vẫn tích cực với các hoạt động âm nhạc. Ngày 3.9, nữ thần tượng đã phát hành trước ca khúc mới mang tên SaWaDiKa, mở đường cho EP solo Press Play dự kiến ra mắt ngày 23.10. Trước đó, bộ phim tài liệu Always Lalisa, ghi lại hành trình phát triển sự nghiệp solo và cuộc sống của Lisa phía sau ánh hào quang, sẽ được phát hành tại các rạp trên toàn cầu từ ngày 12.10. Sang tháng 11, người đẹp Thái Lan tiếp tục đánh dấu bước tiến mới khi tổ chức chuỗi đêm diễn Viva La Lisa tại Las Vegas (Mỹ), qua đó trở thành nghệ sĩ Kpop đầu tiên có chương trình lưu trú biểu diễn riêng tại thành phố này.

Ở lĩnh vực diễn xuất, sau màn ra mắt trong mùa 3 của The White Lotus, Lisa cũng đang mở rộng hoạt động tại Hollywood. Cô dự kiến đảm nhận vai chính đồng thời tham gia sản xuất điều hành bộ phim hành động Tygo của Netflix. Ngoài ra, nữ ca sĩ còn có một dự án phim hài lãng mạn chưa công bố tên đang trong quá trình phát triển.