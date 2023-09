Lisa (BlackPink) biểu diễn tại hộp đêm 18+ bất chấp tranh cãi

Tranh cãi quanh việc Lisa biểu diễn tại hộp đêm thoát y

Lisa khoe ảnh chụp ở Crazy Horse trước chuỗi biểu diễn tại tụ điểm này INSTAGRAM NV

Khuya 27.9, Lisa đăng tải loạt ảnh mới nhất lên tài khoản Instagram có hơn 98 triệu người theo dõi và gắn thẻ câu lạc bộ thoát y Crazy Horse. Em út nhóm BlackPink bày tỏ sự hào hứng, phấn khích khi sắp được biểu diễn tại tụ điểm "khét tiếng" này: "Không thể chờ đợi thêm, điều này cuối cùng cũng xảy ra. Hẹn sớm gặp lại các bạn". Những khoảnh khắc mà mỹ nhân xứ chùa vàng đăng tải được xác định là chụp tại Crazy Horse, nữ thần tượng vui vẻ tạo dáng bên cạnh những hàng ghế đỏ nổi bật. Truyền thông Hàn tiết lộ ngôi sao 26 tuổi sẽ tham gia các buổi biểu diễn độc quyền tại hộp đêm nổi tiếng của Paris (Pháp) trong các ngày 28, 29 và 30.9.

Trước đó, cô cũng gây chú ý khi khoe loạt hình ảnh, video thực hiện vũ đạo đầy gợi cảm trên trang cá nhân. Hôm 23.9, người đẹp đăng tải loạt ảnh mới đính kèm lời nhắn: "You're not invited" (tạm dịch: Bạn không được mời). Dòng trạng thái lấp lửng của nữ thần tượng 9X khiến nhiều dân mạng cho rằng cô đang thách thức những người phản đối mình.

Bất chấp làn sóng tranh cãi, Lisa khoe loạt ảnh gợi cảm khi buổi biểu diễn tại Crazy Horse đang đến gần INSTAGRAM NV

Kể từ khi công bố cho đến lúc buổi biểu diễn sắp bắt đầu, việc Lisa tham gia biểu diễn tại Crazy Horse đã trở thành đề tài được bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội quốc tế và vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Theo AllKpop, tại Hàn Quốc - thị trường mà sao nữ người Thái Lan đang hoạt động chính, lịch trình biểu diễn lần này của cô vấp phải nhiều tranh cãi từ dân mạng. Trong khi nhiều người hâm mộ đang háo hức chứng kiến khía cạnh mới mẻ của Lisa, số khác cảm thấy lấn cấn việc sao nữ 9X nhận lời biểu diễn tại tụ điểm giải trí vốn nổi tiếng với những màn trình diễn hở hang, táo bạo.

Tại xứ kim chi, nhiều dân mạng bày tỏ sự khó chịu khi Lisa biểu diễn tại câu lạc bộ thoát y, thậm chí dành những lời khiếm nhã, tiêu cực khi nhắc đến phần trình diễn sắp tới của nữ ca sĩ. Nhiều tài khoản thậm chí cho rằng Lisa nên từ bỏ danh xưng thần tượng Kpop trước khi đi đến quyết định này: "Tôi không quan tâm liệu cô ấy có biểu diễn thoát y hay không nhưng tôi ước cô ấy đừng nhắc đến danh xưng nghệ sĩ Kpop hay gợi liên tưởng đến BlackPink khi làm điều này", "Xin hãy bỏ danh hiệu thần tượng Kpop đi. Tôi tự hỏi liệu cô ấy có quyết định trở thành thần tượng Kpop mà không biết điều đó có nghĩa là gì không?"…

Nữ thần tượng 26 tuổi khiến nhiều người hâm mộ thất vọng khi biểu diễn tại câu lạc bộ thoát y INSTAGRAM NV

Bên cạnh đó, nhiều người vẫn bày tỏ sự ủng hộ với Lisa hoặc chí ít từ chối đưa ra bình luận, phán xét cho đến khi biết rõ phần trình diễn của cô tại Crazy Horse. Không ít dân mạng Hàn bênh vực em út BlackPink: "Tôi đang đọc bình luận và con số này lên tới hàng ngàn. Bản thân tôi không phải fan của buổi biểu diễn nhưng chẳng phải có những bình luận vượt quá giới hạn sao? Gọi là 'mại dâm' thì hơi quá", "Cô ấy đã trưởng thành và có thể làm những gì mình muốn", "Những bình luận ác ý này thật điên rồ", "Tôi sẽ giữ lại quyền phán xét sau khi xem màn trình diễn"…

Vụ việc này cũng gây ra nhiều phản ứng trái chiều từ khán giả quốc tế. Vào đầu tháng 9, sau khi có thông tin Lisa biểu diễn tại Crazy Horse, cụm từ "người hâm mộ Lisa thoát fan" đã trở thành chủ đề được quan tâm hàng đầu trên Weibo. Một số fansite của nữ ca sĩ này tại đất nước tỉ dân đã quyết định đóng cửa, xóa tất cả thông tin liên quan đến cô. Nhiều ý kiến cho rằng Lisa vốn là ngôi sao đẳng cấp quốc tế và sở hữu lượng fan hùng hậu trong đó có lượng lớn người hâm mộ là trẻ vị thành niên nên việc cô quyết định biểu diễn tại tụ điểm giải trí người lớn thực sự khó chấp nhận.

Có gì bên trong đêm diễn của Lisa tại hộp đêm thoát y?

Giữa làn sóng tranh cãi, không ít khán giả mong chờ màn trình diễn của Lisa tại Crazy Horse INSTAGRAM NV

Lisa hiện là nữ thần tượng Kpop đầu tiên biểu diễn tại Crazy Horse ở Paris (Pháp). Cổng thông tin WWD (Mỹ) đưa tin rằng ngoài các phần trình diễn solo, ngôi sao sinh năm 1997 sẽ cùng vũ đoàn thể hiện hai tiết mục kinh điển của tụ điểm này là But I am a Good Girl và Crisis? What Crisis!.

Các show diễn của Crazy Horse nổi tiếng bởi những màn múa thoát y đầy táo bạo của các vũ nữ. Tuy nhiên, những người tổ chức cho rằng đây không đơn thuần là một show khoe thân mà là một loại hình nghệ thuật. Những tiết mục biểu diễn gợi cảm của họ xoay quanh chủ đề phụ nữ và nghệ thuật với những màn trình diễn gợi cảm, ánh sáng rực rỡ, được dàn dựng công phu, chỉ đạo tinh tế từ đó tạo nên giá trị riêng. Việc Lisa đến đây biểu diễn được xem như một cách thể hiện sự tự do về cơ thể và tư tưởng của cô.

Trước Lisa, một vài nghệ sĩ nổi tiếng cũng từng biểu diễn tại Crazy Horse INSTAGRAM NV

Bất chấp những ý kiến tranh cãi, vé Lisa x Crazy Horse có mức giá 250 euro (khoảng 6,4 triệu đồng) đã được bán hết. Theo Sina, những khách tham gia buổi biểu diễn phải tuân thủ nhiều quy định nghiêm ngặt: trên 16 tuổi, không được quay phim, chụp ảnh trong show diễn, bị tịch thu điện thoại…

Lisa không phải là ngôi sao nổi tiếng đầu tiên tham gia biểu diễn tại Crazy Horse. Trong quá khứ, Dita Von Teese từng tham gia biểu diễn tại tụ điểm khét tiếng này vào năm 2006 và 2009, "bom sex" Pamela Anderson cũng từng xuất hiện tại đây hồi 2008… Ngoài ra, nhiều sao quốc tế: Lily Rose Depp, Joe Jonas, Rihanna, Sam Smith… cũng từng theo dõi các tiết mục của Crazy Horse từ những hàng ghế nhung đỏ. Theo SCMP, tụ điểm này và những tiết mục biểu diễn tại đây nổi tiếng đến mức được Beyoncé lấy cảm hứng đưa vào MV Partition hồi 2013 của cô. Tuy nhiên, MV không được quay tại Crazy Horse mà chỉ tái hiện lại sân khấu của câu lạc bộ nổi tiếng này.