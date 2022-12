Lisa (BlackPink) gặp chấn thương trong tour 'Born Pink'

Sau khi khởi động chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Born Pink tại Hàn Quốc, BlackPink đã hoàn thành thêm 14 buổi diễn ở Bắc Mỹ và đang chinh phục khán giả châu Âu. Nhóm nhạc 4 thành viên chiều lòng người hâm mộ với màn trình diễn ấn tượng và đẹp mắt thông qua loạt hit mang tính biểu tượng của nhóm. Cùng với đó là các sân khấu solo thể hiện tài năng cá nhân và những màn giao lưu giữa các thành viên.

Chặng châu Âu của chuyến lưu diễn bắt đầu với 2 buổi hòa nhạc diễn ra thành công tại nhà thi đấu The O2 Arena ở London (Anh), điểm dừng chân tiếp theo của BlackPink là Barcelona (​​Tây Ban Nha). Các cô gái nhà YG một lần nữa chứng minh được sức ảnh hưởng mạnh mẽ của mình tại trời Âu khi các buổi biểu diễn đều cháy vé, thu hút một lượng lớn người hâm mộ tham dự.

Giữa concert, các thành viên đều có sân khấu solo của riêng mình. Jisoo biểu diễn bản cover Liar của Camila Cabello, Jennie mang đến bài hát solo chưa phát hành You & me, Rosé trình bày Hard to love và On the ground, Lisa biểu diễn bài hát solo Lalisa và Money. Tuy vậy, trong đêm diễn mới nhất hôm 5.12, Lisa không thể hiện màn múa cột đặc trưng như các show trước đó.





Sau màn trình diễn tại Barcelona, Lisa cập nhật trên tài khoản mạng xã hội, thông báo về chấn thương của mình và gửi lời trấn an người hâm mộ: "Gửi các Blink (tên gọi người hâm mộ BlackPink) ở Barcelona, trước hết, tôi cảm ơn các bạn đã đến tối nay. Tôi xin lỗi vì đã làm các bạn lo lắng với chứng đau cơ, cổ của tôi. Đó là lý do tại sao tôi quyết định không thực hiện phần múa cột. Tôi biết các fan đã mong chờ được xem phần biểu diễn này. Và tôi chỉ muốn cho các bạn biết rằng tôi đang cảm thấy tốt hơn rất nhiều nhờ vào người hâm mộ của mình".

Dù vậy, khi xem màn biểu diễn của Lisa tại Barcelona, ít ai có thể phát hiện nữ thần tượng đang không khỏe. Cô vẫn hoàn thành sân khấu một cách nhiệt huyết và chuyên nghiệp. Trước thông báo của thành viên BlackPink, các fan đều cho rằng lời xin lỗi của cô là không cần thiết, người hâm mộ khẳng định Lisa vẫn trình diễn rất tuyệt dù bị cơn đau cản trở. Họ hy vọng Lisa sẽ hồi phục hoàn toàn và nghỉ ngơi thật tốt cho đến buổi biểu diễn tiếp theo của nhóm tại Cologne (Đức) vào ngày 8.12.