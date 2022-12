Á hậu Phương Nhi: Tôi không thi hoa hậu để đổi đời

Ngôi vị Á hậu là bước đệm để tôi thực hiện ước mơ diễn viên

* Chào Á hậu Phương Nhi, bạn cảm thấy như thế nào khi xuất hiện tại sự kiện ra mắt phim Tro tàn rực rỡ?

- Á hậu Phương Nhi: Bởi vì tôi cũng muốn trở thành diễn viên nên khi có cơ hội đến những buổi ra mắt, xem những bộ phim hay, tôi sẽ có thêm kinh nghiệm hỗ trợ cho sau này. Những trải nghiệm sẽ giúp tôi vững vàng hơn nếu tương lai có cơ hội đến ra mắt những bộ phim do mình đóng.

* Phương Nhi có tham gia lớp học đào tạo diễn viên nào không? Bạn có nhận được lời mời tham gia đóng phim nào chưa?

- Tôi đang tham gia lớp học diễn xuất ngắn hạn của cô Kathy Uyên. Tôi cũng trau dồi bản thân nhiều hơn trước khi có những dự án phim chính thức của mình. Tôi có nhận được lời mời casting bộ phim mới sắp ra mắt của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Tôi đã nhận lời và đi casting, còn phần kết quả tôi có xuất hiện trong phim hay không thì mong rằng mọi người sẽ đón chờ hành trình tiếp theo.

* Vậy bạn thích mọi người nhìn nhận mình như một diễn viên hay một á hậu hơn?

- Tôi thích làm tròn cả hai vai trò. Bởi vì nhờ có danh hiệu á hậu tôi mới có được nhiều cơ hội tốt. Tôi muốn mình vừa là một diễn viên có thực lực, vừa là một á hậu làm tròn sứ mệnh trong thời gian đương nhiệm và thực hiện những kế hoạch cho cộng đồng.

* Tại sao bạn không tham gia diễn xuất trước mà lại thi hoa hậu? Có phải thi hoa hậu là bước đệm để Phương Nhi dễ nổi tiếng hơn trong ngành diễn viên không?

- Tôi nghĩ mình quá may mắn khi có được ngôi vị hiện tại. Danh hiệu á hậu cho tôi rất nhiều cơ hội và đặc biệt là giúp tôi đến gần hơn với ước mơ của mình. Tôi từng là một người rất nhút nhát khi tham gia tất cả mọi thứ, vậy nên tôi chọn môi trường hoa hậu để thoát ra khỏi vỏ bọc của mình. Vì tôi tin rằng nếu tôi không đạt được thành tích gì thì ít nhất tôi cũng có được sự tự tin để theo đuổi ước mơ làm diễn viên của tôi. Do đó, tôi tin rằng ngôi vị á hậu là một bước đệm và nền tảng vững chắc để tôi trở nên tự tin để có thể tiến gần hơn, biết nắm bắt cơ hội hơn với ước mơ của mình. Trước đó, mặc dù tôi từng có cơ hội nhưng tôi không dám nắm bắt vì quá tự ti. Tôi không chọn cuộc thi hoa hậu để đổi đời mà nhờ cuộc thi này, tôi mới có tự tin để làm những gì mình muốn.

* Ngoài đam mê làm diễn viên, Phương Nhi có khao khát được trở thành người mẫu với những vị trí như vedette, first face không?

- Nếu có cơ hội thì tôi sẽ làm, nhưng nói để theo đuổi dài lâu thì tôi không có đam mê làm người mẫu lắm, tôi đam mê làm diễn viên hơn.

Non tuổi không đồng nghĩa non kinh nghiệm

* Cùng ở trong top 3 của Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022, Phương Nhi có ghen tị khi nhìn thấy thành công của Mai Phương và Bảo Ngọc không?

- Tôi không ghen tị vì mỗi người đều có một sứ mệnh và hành trình khác nhau. Cả 3 chúng tôi đều có những định hướng riêng của mình. Tôi muốn làm diễn viên và muốn hoạt động trong giới giải trí một thời gian dài. Tôi cũng rất vui trước những thành công của Mai Phương và Bảo Ngọc, bởi vì chúng tôi đều là những chị em thân thiết. Tôi cũng mong rằng thời gian tới, sau thành công của hai chị sẽ là thành công của mình trên đấu trường nhan sắc quốc tế cũng như trong lĩnh vực diễn xuất.





* Việc Bảo Ngọc đạt được vương miện hoa hậu quốc tế có khiến Phương Nhi áp lực không? Bạn có đặt mục tiêu sẽ giành được ngôi vị hoa hậu trong cuộc thi sắp tới?

- Tôi không đặt quá nhiều kỳ vọng. Tôi muốn bản thân sẽ tận hưởng từng khoảnh khắc khi tham gia cuộc thi, giống như chị Bảo Ngọc đã rất thoải mái khi “chinh chiến” tại Hoa hậu Liên lục địa 2022. Chị cũng kể với tôi rằng khi đi thi, chị không đặt áp lực quá nhiều về thành tích hay phải bùng nổ truyền thông. Tôi nghĩ rằng việc mình tham gia cuộc thi và tận hưởng quá trình đó đã là một sự thành công rồi. Quan trọng nhất là khán giả nước nhà nhìn thấy cái mà tôi mang ra quốc tế chính là những nét đặc trưng bản sắc dân tộc, những cái gì Việt Nam nhất và cả quê hương Thanh Hóa của tôi nữa. Khi đó, tôi mong quý vị khán giả theo dõi hành trình của mình sẽ thấy tôi không quá áp lực và luôn trân trọng những gì đậm chất dân tộc nhất.

* Phương Nhi có nói mình đề cao bản sắc dân tộc khi ra quốc tế. Tuy nhiên thời gian gần đây, để tham gia các cuộc thi quốc tế và muốn mình đẹp theo chuẩn La-tinh, nhiều người đẹp bắt đầu nhuộm da nâu và học theo phong cách nước ngoài. Theo Phương Nhi, như vậy có còn đúng với danh xưng đại diện cho nhan sắc Việt tại quốc tế không?

- Theo tôi, đó không chỉ thuộc về bản chất dân tộc mà còn phụ thuộc vào cá tính bên trong mỗi người. Ví dụ, tôi là một người thích làn da trắng, nét dễ thương và bản chất Á Đông của mình, nên tôi sẽ mang những nét riêng này đi “chinh chiến” tại quốc tế. Mọi người cũng nói nét dễ thương của tôi không hợp đi thi quốc tế, phải mang nét sắc sảo mới hợp. Tuy nhiên, tôi nghĩ khi thi quốc tế nếu mình mang được những cái của mình, đúng với chính mình nhất, ban giám khảo mới thấy được điều ấy và đánh giá cao.

* Nhiều tranh cãi đã nổ ra khi Phương Nhi dù chỉ mới đăng quang thời gian ngắn nhưng đã trở thành giám khảo cuộc thi Hoa hậu Đồng bằng Sông Cửu Long 2022, bạn nghĩ sao về điều này?

- Tôi nghĩ non tuổi không đồng nghĩa non kinh nghiệm. Tôi đã tham gia một cuộc thi lớn cấp quốc gia, ít nhất tôi cũng có nhiều kinh nghiệm để truyền lại cho các bạn thí sinh. Quan trọng nhất, có rất nhiều thí sinh còn là sinh viên, chưa từng thi cuộc thi nhan sắc nào, nên với những trải nghiệm của mình, tôi cũng có thể chia sẻ, lắng nghe và truyền đạt lại kinh nghiệm cho các bạn. Tôi là một người cực kỳ thân thiện, lúc nào cũng cởi mở với mọi người. Vậy nên, tôi nghĩ đó là lý do ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Đồng bằng Sông Cửu Long lại chọn tôi vào ban giám khảo.

* Trên TikTok, Phương Nhi thường xuyên đăng tải những video nhí nhảnh, đáng yêu. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng đó không phải là hình ảnh chuẩn mực mà họ thường nghĩ về hoa hậu, á hậu. Bạn nghĩ sao?

- Tôi cũng là thế hệ Gen Z (bạn trẻ sinh ra trong khoảng năm 1997-2010), cũng là những cô sinh viên sinh năm 2001, 2002, nên tôi mong được sống đúng với lứa tuổi của mình. Bên cạnh đó, tôi cũng mong mình sẽ là người thay đổi được những định kiến đấy vì tôi không làm gì sai để mọi người đánh giá là không chuẩn mực

* Mọi người đều biết Phương Nhi hâm mộ nhóm BTS, BlackPink. Vậy các hoa hậu tại Việt Nam, Phương Nhi thần tượng ai nhất?

- Tôi thần tượng Lương Thùy Linh, chị ấy là “crush” của tôi. Lương Thùy Linh là một trong những lý do để tôi tham gia Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022. Tôi rất hâm mộ vẻ đẹp tri thức của chị. Mặc dù ở bên ngoài nhìn chị có vẻ lạnh lùng, ít nói nhưng khi tiếp xúc với chị, dù lúc đó tôi vẫn còn là thí sinh, tôi đã thấy được sự thân thiện, ấm áp của chị. Lương Thùy Linh không phân biệt tôi là một thí sinh hay một người thường, chị đối xử với tất cả mọi người như nhau. Vậy nên tôi rất thích chị Lương Thùy Linh.

* Cảm ơn Á hậu Phương Nhi đã chia sẻ!