Vượt Sơn Tùng M-TP, rapper Đen Vâu dẫn đầu Spotify Việt Nam 2022

Ngày 1.12, nền tảng phát nhạc trực tuyến Spotify công bố bảng xếp hạng Wrapped để nhìn lại thói quen và sở thích nghe nhạc của 456 triệu người dùng trong năm qua.

Theo đó, Bad Bunny, Taylor Swift và Drake là những nghệ sĩ đứng đầu danh sách Wrapped toàn cầu ở các hạng mục album, bài hát và nghệ sĩ có nhiều lượt stream nhất năm 2022. Được biết, đây là năm thứ 3 liên tiếp Bad Bunny - nam rapper người Puerto Rico - đứng đầu danh sách nghệ sĩ có lượt stream nhiều nhất toàn cầu với hơn 18,5 tỉ lượt phát trực tuyến trong năm nay.

BTS đứng đầu danh sách top nghệ sĩ có lượt stream nhiều nhất Việt Nam năm thứ 3 liên tiếp, chứng minh dòng nhạc Kpop vẫn chiếm ưu thế ở thị trường Việt. Không những thế, nhóm nhạc 7 thành viên còn sở hữu 3 trong số top 5 bài hát được nghe nhiều nhất bao gồm Butter, Dynamite và Yet to come. Bên cạnh đó, 4/5 album có lượt stream nhiều nhất đều có sự góp mặt của BTS với Proof ở vị trí đầu tiên, tiếp theo là Map of the soul: 7, BE và Love yourself: answer ở vị trí thứ năm. Cùng với tình yêu cuồng nhiệt của người hâm mộ Việt dành cho các ca khúc Kpop, nhóm nhạc nữ BlackPink đã cán đích ở vị trí thứ 2 trong các hạng mục top nhóm nhạc có lượt stream nhiều nhất và top nghệ sĩ nữ có lượt stream nhiều nhất chỉ sau nữ ca sĩ người Mỹ Taylor Swift.

2022 cũng là năm chứng kiến ​​sự ủng hộ mạnh mẽ của khán giả dành cho các tài năng trong nước với 3 trong số top 5 nghệ sĩ có lượt stream nhiều nhất đều do các nghệ sĩ Việt Nam thống trị. Rapper Đen Vâu đứng ở vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng này, theo sau anh là ca sĩ Sơn Tùng M-TP và Vũ. lần lượt ở vị trí thứ tư và thứ năm. Khép lại danh sách nghệ sĩ Việt có lượt stream nhiều nhất là nhóm nhạc Da LAB và Hoàng Dũng.





Có thể thấy trong năm 2022, Đen chăm chỉ hoạt động âm nhạc và liên tiếp phát hành các sản phẩm chỉn chu như Đi trong mùa hè kết hợp cùng nhạc sĩ Trần Tiến, Ai muốn nghe không - dự án Lộn xộn 5, hay cuối năm 2021 là bản rap lan tỏa dịp Tết vừa qua - Mang tiền về cho mẹ... Bên cạnh các dự án cá nhân, nam rapper còn kết hợp cùng Hoàng Thùy Linh ra mắt Gieo quẻ, ca khúc mở màn cho album vol.4 của nữ ca sĩ.

Ba nữ nghệ sĩ Việt Nam xuất hiện trong danh sách nghệ sĩ nữ có lượt stream nhiều nhất chính là Hoàng Thùy Linh, Tlinh, Amee - cả ba đều là những nghệ sĩ được vinh danh trong chiến dịch Equal toàn cầu của Spotify nhằm thúc đẩy bình đẳng giới trong âm nhạc. Trong đó, Tlinh là nghệ sĩ có lượt stream nhiều nhất trong số những nghệ sĩ tham gia chiến dịch Spotify Equal 2022 nhờ những cống hiến của cô trong năm nay. Ngoài ra, bài hát Việt được stream nhiều nhất thuộc về Chìm sâu của RPT MCK.

Mong muốn được khám phá những bản nhạc Việt mới được thể hiện rõ nét khi cả 5 cái tên thuộc top danh sách phát Spotify có lượt stream nhiều nhất đều có sự góp mặt của những sản phẩm âm nhạc Việt, ở vị trí đầu tiên là danh sách phát Thiên hạ nghe gì, tiếp theo là Hot hits Vietnam, Vpop không thể thiếu, Cà phê quán quen và Indie Việt.