Lisa (BlackPink) phá kỷ lục của Adele

Lalisa của Lisa đã phát hành được hơn 1 năm. Tuy nhiên, mới đây, bản hit này bất ngờ đạt vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng iTunes Top Songs (Ca khúc hot nhất iTunes) ở Kyrgyzstan. Với thành tích này, Lisa trở thành nữ nghệ sĩ có bài hát đứng nhất iTunes Top Songs tại nhiều nơi nhất, 103 quốc gia và vùng lãnh thổ, phá kỷ lục do Hello và Easy on Me của Adele từng lập được. Trước đó, hai hit của Adele đứng nhất iTunes Top Songs tại 102 thị trường toàn cầu.

Lisa tung single album solo đầu tay mang tên Lalisa và MV cùng tên vào tháng 9.2021. Single album gồm hai bài hát là Lalisa và Money. Sau khi ra mắt, Lalisa nhanh chóng “càn quét” hàng loạt bảng xếp hạng nhạc số, lập kỷ lục Guinness MV của một nghệ sĩ solo Kpop có lượt xem 24 giờ đầu tiên cao nhất trên YouTube…





Bài hát phụ Money cũng “làm mưa làm gió” trên các nền tảng mạng xã hội và đang là quán quân iTunes Top Songs tại nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ. Video biểu diễn chính thức của Money đạt lượt xem gần 710 triệu và còn cao hơn cả lượt xem của MV Lalisa - 556 triệu, tính đến chiều 6.11.

Cách đây không lâu, Lisa là ca sĩ Kpop duy nhất được đề cử ở MTV Europe Music Awards. Tháng 8 năm nay, cô đã đánh bại nhiều cái tên sáng giá để chiến thắng hạng mục Best Kpop với ca khúc Lalisa tại Lễ trao giải MTV VMAs (MTV Video Music Awards) 2022. Người đẹp 9X đã làm nên lịch sử tại MTV VMAs, trở thành nữ nghệ sĩ solo đầu tiên của Kpop giành được giải thưởng ở hạng mục này. Tất cả đều cho thấy màn solo thành công của mỹ nhân gốc Thái Lan này tại thị trường quốc tế.

Hiện Lisa cùng các chị em nhóm BlackPink đang bận rộn với tour diễn Born Pink ở thị trường Bắc Mỹ. Sắp tới, nhóm sẽ diễn tại Chicago vào ngày 10 và 11.11. Hai MV mới của BlackPink là Pink Venom và Shut Down cũng đang lập nhiều kỷ lục lượt xem trên YouTube.