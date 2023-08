Liu Grace 'hạ' MinhLai, giành vé đầu tiên vào chung kết 'Rap Việt' mùa 3

Bảng đấu D và C khai hỏa vòng bứt phá Rap Việt mùa 3 (phát tối 5.8 trên HTV2) với những màn tranh tài nảy lửa đến từ Liu Grace, MinhLai, HURRYKNG, DT Tập Rap - đại diện của 4 đội. Kịch tính không kém là bảng đấu C cùng sự xuất hiện của 2 rapper đầu tiên là LoR nhà huấn luyện viên (HLV) B Ray và STRANGE H của HLV Andree.

Liu Grace mang đến một tác phẩm ý nghĩa và giàu cảm xúc khi mượn thành ngữ để nói đến những vấn đề của mình, vấn đề của người phụ nữ hiện đại V.C

Được yêu thích với khả năng đi flow đậm chất quốc tế nhưng tiết mục Take it easy của Liu Grace vẫn khiến các HLV và giám khảo chưa thôi ngạc nhiên vì sự thâm thúy và tài năng của cô nàng sinh năm 1999 này. Về lý do xếp Liu Grace vào cùng bảng đấu với MinhLai (trong khi ngoài đời họ là một cặp đôi), HLV Thái VG hài hước chia sẻ: "Anh chỉ muốn phá nhà thôi (cười)! MinhLai là một trong những thí sinh mạnh nhất, anh chọn Liu Grace vì muốn thấy trận đấu thật hay giữa 2 em ấy".

HLV Andree – người đang sở hữu MinhLai - "cột nhà của Liu Grace" (từ mà các HLV trêu đùa đôi bạn trẻ này) cũng không khỏi thán phục: "Màn trình diễn quá tuyệt vời, nhảy hay rap hay, như anh Thái VG nói thì đây đúng là màn trình diễn thế giới rồi!". HLV B Ray cảm thán: "Quá kinh khủng, "nóc nhà" này quá ghê gớm... Anh rất thích bố cục trong bài của em!".

Giám khảo JustaTee nhìn nhận, "Liu Grace là một người làm việc rất nghiêm túc, chăm lo cho từng phân đoạn như cách nhấn nhả, bè phối để bài thi ngày hôm nay trở nên tốt hơn. Đó là tố chất của một ngôi sao tương lai...". Giám khảo Karik cho rằng: "Em rất sáng sân khấu, em sở hữu cho mình hào quang riêng và "cột nhà" của em nên tự hào về em!"

MinhLai cũng mang đến tiết mục cực “khủng” được đầu tư đầy tâm ý: Tốt gỗ hay nước sơn. Anh cho rằng: “Mình khá e dè với HURRYKNG, bạn ấy là một ngôi sao trẻ, DT Tập Rap là một nhân tố mới, còn với Liu Grace mình sẽ kiên quyết với bảng đấu này vì mình nghĩ nếu như mình không thắng Liu Grace thì người khác sẽ thắng Liu Grace, mình sẽ không để ai làm chuyện đó!” V.C

Bản rap Một công đôi việc cùng màn trình diễn của HURRYKNG (đội mũ) khiến người nghe không không ngừng nhún nhảy theo. Anh cũng đầy táo bạo khi để HIEUTHUHAI hỗ trợ phần thi của mình V.C

Như chú thỏ con bị xếp vào bảng đấu cùng những kẻ mạnh, DT Tập Rap nhận định đối thủ mạnh nhất lúc này chính là bản thân mình. Bản rap Thầy bói xem voi ngay khi vừa cất lên những giai điệu đầu tiên đã thu hút ngay sự chú ý của người nghe V.C

Nếu chủ đề của bảng D được đưa ra là "những câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ, văn học Việt Nam" thì bảng C Kịch tính không kém khi chuyển tải "những câu nói trending", cùng sự xuất hiện của 2 rapper STRANGE H nhà HLV Andree Right Hand và LoR của team B Ray.

LoR mang đến phần thi lấy câu nói trending trên mạng xã hội Sao mà đỡ được với giao diện hoàn toàn mới, cùng với sự bứt phá thay đổi ngoạn mục ở kĩ năng “chơi vần nhả flow”

STRANGE H được đánh giá là nhân tố bí ẩn đầy năng lượng vì từng “đánh bại” Dlow ở vòng 2. Anh thể hiện bản rap U là trời, kết hợp với con beat căng như dây đàn khiến giám khảo Suboi liên tục đưa ra lời khen, còn JustaTee dành sự ngưỡng mộ cho công đào tạo của HLV Andree Right Hand V.C

Kết thúc tập 11, đại diện đầu tiên từ team Thái VG chính thức bước vào chung kết là Liu Grace. Tuần sau, 2 gương mặt tiếp theo từ team BigDaddy và Thái VG của bảng C sẽ lộ diện.