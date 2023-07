Live show 25 năm ca hát của Hương Giang: Vào nhà hát, giá vé như phòng trà

Sinh năm 1974, đi hát từ năm 22 tuổi, Hương Giang đã đoạt giải nhất Tiếng hát truyền hình tỉnh Đồng Nai, sau đó là giải ba Tiếng hát truyền hình TP.HCM (năm 1997). Tiếp đến, Hương Giang vào vòng chung kết xếp hạng Tiếng hát truyền hình toàn quốc và giành giải tư chung cuộc (đồng hạng với Hồ Quỳnh Hương)...

Live show Một nửa của Hương Giang sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 28.7 tại Nhà hát VOH - Music One (TP.HCM NSCC

Tuy có bề dày hoạt động âm nhạc, là giọng hát được ái mộ ở các phòng trà TP.HCM, được giới chơi nhạc hi-end yêu thích và là giọng hát được đồng nghiệp và giới chuyên môn nhìn nhận "là riêng, là duy nhất", nhưng Hương Giang khá "lặng lẽ" so với một ca sĩ - một người của công chúng.

Nhiều năm trở lại đây, Hương Giang là một trong những giọng hát được chọn - mời tham gia trong loạt đĩa than do Gia Định Audio và nhạc sĩ Đức Trí sản xuất. Cuối năm 2022, cô cũng vừa ra mắt đĩa than đầu tiên trong sự nghiệp ca hát của mình: Một đời yêu anh.

Ghi dấu hành trình 25 năm ca hát, Hương Giang chọn chủ đề Một nửa cho live show. Bởi như như cô chia sẻ lẫn ước mong, rằng sau 25 năm tiếng hát Hương Giang sẽ tiếp tục đến và ở lại trong lòng người mộ điệu, có thể là thêm 25 năm nữa, để tiếng hát ấy tiếp tục là một nửa cảm xúc của riêng mình và một nửa là xúc cảm hay hoài niệm của người nghe...

Nhạc sĩ Quốc Nguyễn - giám đốc âm nhạc và cũng là người hòa âm phối khí toàn bộ 25 ca khúc trong chương trình của Hương Giang Thiên Anh

Với chương trình ý nghĩa này, khán giả sẽ được nghe những bài hát từ "cái duyên vào nghề" - từ cuộc thi Tiếng hát truyền hình TP.HCM; trải qua những năm tháng "đêm đêm phòng trà dâng tiếng hát cho người người...", với những ca khúc được khán giả yêu thích lẫn yêu cầu Hương Giang hát nhiều nhất; và những bài hát lần đầu nữ ca sĩ thể hiện. Chương trình có sự tham gia của 2 khách mời - 2 giọng ca nam: Duy Hưng (có màu cảm xúc giống Hương Giang) và Trọng Bắc (kết hợp rất ăn ý với cô).

Hương Giang cho biết, khi thực hiện live show này, cô đã nhận được rất nhiều tình cảm và sự hỗ trợ từ đồng nghiệp, anh em trong giới tổ chức biểu diễn và cả người hâm mộ NSCC

"Làm live show, tôi không đặt nặng vấn đề kinh tế. Nhưng tôi, cũng như bất kỳ ca sĩ nào, luôn muốn chương trình của mình được kín khán giả, để cảm xúc được thăng hoa nhất. Vì thế chương trình diễn ra ở Nhà hát VOH - Music One (TP.HCM) nhưng giá vé thì như phòng trà, vì trong thời buổi kinh tế khó khăn này, tôi muốn khán giả của mình có thể đến được với đêm nhạc...", Hương Giang thổ lộ.