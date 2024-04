Liverpool cần chiến thắng để trở lại mạnh mẽ

Thầy trò HLV Jurgen Klopp vừa trải qua trận hòa 2-2 đáng thất vọng trên sân của M.U ở Ngoại hạng Anh cuối tuần rồi. Đó là trận đấu Liverpool áp đảo đối thủ toàn diện, nhưng các chân sút thi đấu quá vô duyên. Darwin Nunez và Mohamed Salah đều đang có phong độ không cao và liên tiếp bỏ lỡ các cơ hội ngon ăn. Vấn đề mà thầy trò HLV Jurgen Klopp đang phải đối mặt là sự sa sút phong độ trong thời gian gần đây. Hàng tiền đạo bỏ lỡ nhiều cơ hội, trong khi hàng thủ xuất hiện những sai lầm cá nhân. Vì thế, việc chỉ gặp Atalanta yếu hơn là cơ hội để Liverpool tìm lại sự tự tin trong giai đoạn then chốt của mùa giải.



Sau trận hòa M.U ở Ngoại hạng Anh, Liverpool (giữa) cần một kết quả tốt tại Europa League để vực dậy tinh thần AFP

Atalanta đang không có phong độ cao khi đội bóng nước Ý đã thua cả 2 trận gần nhất tại Serie A trước Napoli và Cagliari. Đáng chú ý, trong cả 2 thất bại đó, Atalanta đều đá sân khách. Trong 8 trận gần nhất phải thi đấu xa nhà, Atalanta chỉ thắng 1, hòa 4 và thua 3. Với việc phải làm khách tại Anfield ở trận đấu tới, chuỗi phong độ kém cỏi này của Atalanta có thể còn tiếp tục. Tuy nhiên, ở đấu trường châu Âu Atalanta vẫn được xem là một thế lực khó chịu. Họ chỉ thua 3 trong số 28 trận tại giải đấu (16 thắng, 9 hòa).

Với Liverpool, đây là lần đầu sau 8 năm họ góp mặt ở vòng tứ kết của giải Europa League. Trận lượt đi diễn ra trên sân Merseyside tạo cơ hội cho "Lữ đoàn đỏ" chiếm thế thượng phong vì họ đã thắng 13 trong 17 trận sân nhà gần nhất tại đấu trường châu lục (các trận còn lại hòa 2, thua 2). Thất bại của họ ngay trước chuỗi trận đó là trước chính Atalanta, khi hai đội này nằm chung bảng ở Champions League mùa bóng 2020 - 2021. Khi đó Liverpool giành chiến thắng 5-0 tại sân Gewiss trước khi Atalanta thắng lại 2-0 tại Anfield.

Trong lịch sử đối đầu với các đội bóng Ý, chỉ 1 trong 17 trận sân nhà của Liverpool kết thúc với tỷ số hòa (thắng 10, thua 6). Vì thế, một chiến thắng là rất cần vào lúc này để thầy trò HLV Klopp gượng dậy sau trận hòa trước M.U khiến họ mất ngôi đầu Ngoại hạng Anh vào tay Arsenal.

Một trận đấu đáng chú ý khác cùng ngày là cuộc đối đầu giữa 2 đội bóng Ý là AS Roma và AC Milan. Nếu tính thành tích tại Serie A mùa này, AS Roma đã để thua AC Milan cả 2 lượt đấu với tỷ số 1-2 và 1-3. Đây cũng là giai đoạn HLV Mourinho còn dẫn dắt đội bóng thành Rome. Điều đáng chú ý là sau trận thua 1-3 trên sân San Siro, HLV Mourinho đã bị sa thải để HLV Daniele De Rossi đến thay thế. Sự thay đổi này sẽ khiến cuộc tái đấu giữa AC Milan và AS Roma tại tứ kết Europa League hứa hẹn có sự khác biệt.