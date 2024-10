Liveshow nhạc Việt liên tục cháy vé

Đạo diễn Cao Trung Hiếu chia sẻ "bí quyết" để làm nên các show thành công của Hà Anh Tuấn, Hồng Nhung, Đen và nhiều show như The Master of Symphony, Storii, The Legend Concert… là "quan trọng nhất ở việc xây dựng ý tưởng nghệ thuật tổng thể, tập trung thiết kế sân khấu, ánh sáng, cách chơi nhạc, vũ đạo… để dàn dựng xuyên suốt chương trình, làm bật lên cá tính, chất riêng của giọng ca cũng như những điều hay và thú vị nhất từ chính nghệ sĩ"; bởi với anh, "khán giả đi xem - nghe nhạc hiện giờ rất tinh tế và luôn đòi hỏi chất lượng nghệ thuật ngày càng cao hơn, người tổ chức phải biết chạm vào cảm xúc trực tiếp của họ".