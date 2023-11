Livestream bán thuốc lá điện tử chứa ma túy công khai trên mạng xã hội

Chiều 23.11, đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) Bộ Công an cho biết, cơ quan này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Anh Thơ (28 tuổi, trú Q.Hoàng Mai, Hà Nội) và 5 bị can khác về tội "mua bán trái phép chất ma túy".

Bị can Lê Anh Thơ HÀ ANH

Trước đó, C04 phát hiện nhiều bài quảng cáo và rao bán thuốc lá điện tử, thuốc lá điếu có chứa chất ma túy trên mạng xã hội. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, C04 xác định Thơ là người cầm đầu đường dây. Bị can này lên mạng học công thức rồi mua cần sa tổng hợp, tinh dầu, hóa chất và các thiết bị của thuốc lá điện tử… từ nước ngoài chuyển về kho tại Hà Nội để pha chế.

Thơ pha chế, tẩm ướp ma túy vào thuốc lá điện tử và thuốc lá điếu để bán kiếm lời HÀ ANH

Sau khi có nguyên liệu, Thơ thuê người pha chế, tẩm ướp bằng cách bơm tinh dầu có ma túy vào đầu điếu thuốc lá điện tử, thuốc lá sợi, sau đó cho ra thành phẩm là thuốc lá điện tử, điếu thuốc lá sợi có chứa chất ma túy.

Với mỗi loại, Thơ và đồng bọn bào chế ra 3 vị khác nhau. Tẩm ướp ma túy xong, các bị can dán nhãn thuốc lá điện tử Ampire chill và thuốc lá điếu Dominix. Toàn bộ bao bì, nhãn mác thuốc lá điện tử được Thơ đặt làm riêng, có cả chế độ bảo hành, đổi trả đối với các sản phẩm bị lỗi.

Thơ cho nhân viên đăng bài, livestream bán công khai trên mạng xã hội HÀ ANH

Có thành phẩm, Thơ chỉ đạo đàn em đăng bài quảng cáo, livestream trên mạng xã hội, nói các sản phẩm này chứa chất kích thích nhưng không phải ma túy, nhằm đánh lừa người sử dụng. Thơ và đồng bọn cũng chọn khách mua số lượng lớn để bán buôn, mua càng nhiều giá càng rẻ.

C04 phối hợp với các lực lượng liên quan phá chuyên án, bắt quả tang 4 đàn em của Thơ đang pha trộn, dùng dụng cụ tiêm tinh dầu chứa ma túy vào thuốc lá điện tử tại một kho xưởng ở xã Phương Nhị (H.Thanh Trì, Hà Nội).

Tang vật vụ án HÀ ANH

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ hơn 3.500 điếu thuốc lá thành phẩm đã được bơm tinh dầu có chứa chất ma túy, 5 can nhựa chứa 84 lít dung dịch ma túy, 1 máy bơm tinh dầu có pha trộn ma túy tổng hợp, gần 300 thùng giấy chứa thiết bị lắp ráp thành hơn 10.000 "điếu" thuốc lá điện tử, 1 triệu vỏ điếu thuốc lá sợi cùng nhiều dung môi, hóa chất, nguyên vật liệu, linh kiện, phụ kiện, vỏ hộp, nhãn mác dùng vào việc sản xuất, đóng gói thuốc lá điện tử.

C04 cũng thu giữ gần 15.000 điếu thuốc lá điện tử chứa tinh dầu vị được Lê Anh Thơ nhập lậu từ nước ngoài về Việt Nam chờ tẩm ma túy để bán ra thị trường.