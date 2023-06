‘Livestream’: Phim tố cáo hành vi xâm hại trên mạng ra rạp

Hàn Quốc là một trong những quốc gia đi đầu trong việc tố cáo tệ nạn xã hội lên màn ảnh. Hope (2013) và Silenced (2011) là hai bộ phim nổi tiếng lên án hành vi ấu dâm khiến khán giả phải bật khóc. The Glory, Extracurricular hay The King of Pigs là những tác phẩm vạch mặt nạn bạo lực học đường. Socialphobia (2015) thì cho thấy mặt trái của những hành vi bắt nạt trên mạng xã hội.

Livestream sẽ tiếp tục là một siêu phẩm mới của xứ sở kim chi khi khai thác một chủ đề vô cùng nhạy cảm và ít ai dám nhắc đến. Dong Joo (Park Sun-ho đóng) vốn là một thanh niên thích lên các trang web đen để xem livestream tình dục. Vì lý do này mà anh xảy ra chiến tranh lạnh với bạn gái Soo Jin (Kim Hee-jung thủ vai). Trong lúc không biết xin lỗi ra sao, Dong Joo nhận được một đường link dẫn đến buổi phát sóng trực tiếp.

Trailer phim Livestream của đạo diễn Choi Ju-yeon

Thế nhưng, anh chàng bàng hoàng phát hiện ra "nữ chính" sắp bị biến thành thú tiêu khiển của cộng đồng mạng lại chính là bạn gái mình. Từ đây mà Dong Joo mới nhận ra bản chất đáng sợ của hàng loạt chiếc clip mà mình hay xem hay sự lạnh lùng đến tàn nhẫn của những kẻ nấp sau màn hình máy tính.

Livestream sẽ cho thấy mặt tối đầy nhạy cảm của Internet tại Hàn Quốc

Những buổi livestream tình dục đã xuất hiện từ lâu nhưng chỉ một bộ phận nhỏ người dùng Internet biết đến vì độ nhạy cảm cao. Thế nhưng, đằng sau đó là một hệ thống tội phạm tình dục đáng sợ. Nhiều người xem chỉ muốn thỏa ham muốn hay thú tính của bản thân mà không hề quan tâm nạn nhân đau khổ ra sao. Cho đến khi chính họ hay người thân trở thành "con mồi".

Những chàng trai trong phim vô tư thỏa mãn thú tính mà không quan tâm hậu quả GALAXY

Livestream là bộ phim hiếm hoi dám khai thác đề tài mới lạ này, như một lời cảnh tỉnh người xem. Tác phẩm sẽ cho thấy một không gian mạng đen tối và ghê rợn mà ít ai dám nghĩ tới như scandal phòng chat thứ N tai tiếng tại Hàn Quốc cách đây vài năm.