Livestream VNPT ‘gỡ khó’ kê khai thuế hỗ trợ hộ kinh doanh, cơ hội trúng ‘ngựa vàng’

Livestream không chỉ tư vấn, mà giải bài toán "đúng lúc"

Chọn đúng thời điểm cao điểm kê khai thuế để lên sóng, chương trình "VNPT đối thoại cùng chuyên gia" được thiết kế như một kênh hỗ trợ trực tiếp, nơi hộ kinh doanh có thể tiếp cận thông tin chuẩn xác và nhận tư vấn từ chuyên gia ngay khi nhu cầu phát sinh.

Hộ Kinh doanh cơ điện Hoàng Vũ tại phường Phước Thắng, TP.HCM may mắn trúng ngựa vàng của VNPT

Tại chương trình, bà Hoàng Thị Hồng Liên - Giám đốc Bộ phận Tư vấn thuế & Doanh nghiệp, Nexia STT - đã tập trung làm rõ những mốc thời gian then chốt mà hộ kinh doanh cần đặc biệt lưu ý trong tháng 4 và đầu tháng 5.2026.

Cụ thể, hạn cuối nộp Thông báo số tài khoản ngân hàng và Bảng kê hàng tồn kho lần lượt là ngày 20.4 và 4.5.2026. Trong đó, mốc 4/5 được điều chỉnh do trùng kỳ nghỉ lễ, áp dụng với nhóm hộ kê khai theo quý.

Theo chuyên gia, việc tuân thủ quy định không chỉ dừng ở nghĩa vụ mà còn là nền tảng để hộ kinh doanh minh bạch dòng tiền, chuẩn hóa dữ liệu và tạo lợi thế khi làm việc với các đối tác tài chính. Điểm quan trọng là mỗi nhóm hộ sẽ có cơ chế kê khai khác nhau, nếu không nắm rõ rất dễ phát sinh sai sót trong kỳ cao điểm.

Một trong những nội dung nhận được nhiều quan tâm tại livestream là cách giảm tải áp lực kê khai trong bối cảnh quy định ngày càng chặt chẽ.

Theo bà Hồng Liên, thay vì xử lý thủ công, các hộ kinh doanh nên chủ động ứng dụng các giải pháp số có khả năng tích hợp toàn bộ quy trình từ bán hàng, hóa đơn đến kê khai thuế. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn hạn chế tối đa sai sót, yếu tố đặc biệt quan trọng trong các kỳ kiểm tra thuế.

Từ thực tế này, VNPT đang triển khai gói hỗ trợ dành riêng cho hộ kinh doanh đến hết năm 2026. Khách hàng đăng ký mới sẽ được miễn phí sử dụng 6 tháng VNPT HKD và 6 tháng sử dụng chữ ký số từ xa.

Bộ giải pháp VNPT HKD được xây dựng theo hướng "một nền tảng – nhiều nghiệp vụ", giúp hộ kinh doanh quản lý đồng thời chứng từ, sổ sách và nghĩa vụ thuế, đáp ứng các quy định mới mà không cần đầu tư hệ thống phức tạp.

Trúng "ngựa vàng" - động lực từ những câu chuyện thật

Không khí livestream trở nên sôi động hơn ở phần quay số chương trình "Săn ngựa vàng - Đón ngàn tài lộc". Ngay trong chương trình, 3 hộ kinh doanh đã được xác định là những khách hàng may mắn tiếp theo nhận giải thưởng "ngựa vàng" trị giá 5 chỉ vàng 9999.

Việc công bố kết quả trực tiếp không chỉ tăng tính minh bạch mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa rõ rệt. Tính đến nay, đã có 9 hộ kinh doanh trên toàn quốc trúng thưởng, trong đó nhiều khách hàng đã được trao giải tại Hưng Yên, Tây Ninh, TP.HCM và Quảng Trị.

Những câu chuyện trúng thưởng thực tế đang góp phần thúc đẩy tâm lý "tham gia ngay" trong cộng đồng hộ kinh doanh, đặc biệt khi chương trình chỉ còn thời gian ngắn trước khi khép lại.

Theo đại diện VNPT, chương trình khuyến mại sẽ kéo dài đến hết ngày 27.4.2026, với 3 giải thưởng "ngựa vàng" cuối cùng sẽ được trao trong đợt quay số dự kiến diễn ra vào đầu tháng 5.

Khách hàng đăng ký mới các dịch vụ như VNPT HKD, VNPT Invoice-POS, VNPT SmartCA, VNPT CA, VNPT Sổ bán hàng, VNPT Posio trong thời gian diễn ra chương trình đều có cơ hội tham gia quay số.

Trong bối cảnh thời hạn kê khai thuế đang đến gần, việc vừa được hỗ trợ nghiệp vụ, vừa có thêm động lực từ các chương trình ưu đãi đang trở thành yếu tố thúc đẩy nhiều hộ kinh doanh chủ động tiếp cận giải pháp số sớm hơn.

