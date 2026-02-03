Nhưng thực tế thì lịch kín - việc dồn - thời gian chẳng còn bao nhiêu. Làm đẹp sao cho kịp tết, lại phải an toàn?

Câu trả lời có tại livestream từ Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh: "Xóa nốt ruồi, cạo vôi, tẩy trắng răng - Công nghệ y khoa thế hệ mới - Đẹp nhanh - An toàn - Tết xinh hơn" vào lúc 20 giờ thứ ba, 3.2.2026.

Tham gia chương trình là các chuyên gia đầu ngành của Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh: BS.CKII Đàm Thị Thúy Hồng, Trưởng khoa Thẩm mỹ; BS.CKI Nguyễn Thị Kim Dung, Trưởng chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da; BS.CKI Dương Anh Thư, Trưởng chuyên khoa Răng - Hàm - Mặt.

