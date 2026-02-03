Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Tư vấn sức khỏe:

Live Livestream xóa nốt ruồi, cạo vôi, tẩy trắng răng - Công nghệ y khoa thế hệ mới

Huỳnh Na
Huỳnh Na
03/02/2026 08:00 GMT+7

Xuân Bính Ngọ gõ cửa: Ai cũng mong muốn: làn da sáng mịn, tươi tắn hơn, nụ cười trắng sáng, tự tin hơn, gương mặt rạng rỡ để đón năm mới trọn vẹn.

Nhưng thực tế thì lịch kín - việc dồn - thời gian chẳng còn bao nhiêu. Làm đẹp sao cho kịp tết, lại phải an toàn?

Câu trả lời có tại livestream từ Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh: "Xóa nốt ruồi, cạo vôi, tẩy trắng răng - Công nghệ y khoa thế hệ mới - Đẹp nhanh - An toàn - Tết xinh hơn" vào lúc 20 giờ thứ ba, 3.2.2026.

Tham gia chương trình là các chuyên gia đầu ngành của Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh: BS.CKII Đàm Thị Thúy Hồng, Trưởng khoa Thẩm mỹ; BS.CKI Nguyễn Thị Kim Dung, Trưởng chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da; BS.CKI Dương Anh Thư, Trưởng chuyên khoa Răng - Hàm - Mặt.

Chương trình phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, vnvc.vn. Livestream trên Fanpage Facebook: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em & Người lớn; YouTube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh; TikTok: Báo Thanh Niên cùng nhiều kênh truyền thông uy tín…

Độc giả đặt câu hỏi tại đây hoặc gọi hotline: TP.HCM 028.7102.6789 - 093.180.6858; Hà Nội 024.7106.6858 - 024.3872.3872.

LIVESTREAM Bệnh viện đa khoa Tâm Anh xóa nốt ruồi cạo vôi tẩy trắng răng
