Liz Ngụy Thùy Linh bùng nổ nhan sắc trong bộ ảnh mới

Cô gái "đa-zi-năng" của nghệ thuật Việt

Xuất phát điểm là vũ công của nhóm nhảy đình đám ST.319, Ngụy Thùy Linh (nghệ danh Liz) ghi dấu ấn khi từng cùng ST.319 giành giải nhất trong các cuộc thi dance cover do các công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc như SM Entertainment, JYP Entertainment tổ chức tại Việt Nam.

Liz Ngụy Thùy Linh được biết đến là thành viên nhóm ST.319

Không dừng lại là vũ công tài năng, Thùy Linh còn gây ấn tượng với vai diễn cô bạn gái thực dụng trong MV "Có tất cả nhưng thiếu anh" của Erik. Dần dần, cô nàng lấn sân sang con đường nghệ thuật chuyên nghiệp với cột mốc trở thành thành viên của nhóm nhạc nữ Lip B.

Liz Ngụy Thùy Linh và màn "bùng nổ visual" trong bộ ảnh mới

Liz "quậy" hết mình trong bộ trang phục phá cách cùng người bạn đồng hành của mình

Trình làng bộ ảnh mới nhất, Liz khoe nhan sắc thăng hạng cùng outfit denim-on-denim trendy, nhấn nhá bằng chi tiết cắt xẻ độc lạ, phá cách. Hình ảnh của cô nàng nhóm Lip B được tán dương cực kỳ mới mẻ, hút mắt.

Đồng hành cùng Thùy Linh trên hành trình gây thương nhớ lần này chính là em xe máy Yamaha Janus. Liz bật mí, 8.3 vừa rồi cô đã tự thưởng một em Yamaha Janus. Bộ ảnh lần này cũng là dịp để Liz lưu giữ kỷ niệm với người bạn đồng hành mới của mình. "Bộ cánh cực chất, cực ngầu này kết hợp cùng với người bạn đồng hành Yamaha Janus trắng khiến chúng mình cùng nhau nổi bật" - Liz hào hứng chia sẻ.

Thùy Linh cũng bật mí, Yamaha Janus mang phong cách cá tính, trẻ trung và thời thượng đã hớp hồn cô nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Yamaha Janus phiên bản 2022 còn sở hữu ốp trước hoàn toàn mới, dải đèn LED định vị được tinh chỉnh cùng điểm nhấn là logo Yamaha 3D làm bật lên chữ "I" (Tôi) trong đặc trưng thiết kế "I (Tôi) & U (Bạn)" của Janus.

Thiết kế mặt đồng hồ hoàn toàn mới, màn hình hiển thị LCD mang phong cách tối giản cùng phông chữ hiện đại, giúp người dùng có thể theo dõi các thông số trong mọi điều kiện ánh sáng. Thêm vào đó là hệ thống đèn trước nổi bật, cụm đèn trước gây ấn tượng nhờ thiết kế viền kim loại sáng bóng, bao quanh dải đèn chính, kết hợp cùng hai đèn xi nhan sử dụng công nghệ LED tạo nên phong cách cá tính, thu hút mọi ánh nhìn.

Thiết kế mới ấn tượng của Yamaha Janus phiên bản 2022

Yamaha Janus được vận hành bởi động cơ Blue Core giúp tiết kiệm nhiên liệu, hoạt động bền bỉ, lướt đi nhẹ nhàng và vận hành vô cùng êm ái. Bên cạnh đó, Yamaha Janus được trang bị hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Stop & Start System) với 2 chế độ thông thường hoặc đường đông, hệ thống sẽ tự động ngắt động cơ khi dừng xe và tái khởi động khi tăng ga giúp tiết kiệm xăng. Nhờ đó, Yamaha Janus là xe tay ga 125cc tiết kiệm nhiên liệu hàng đầu Việt Nam với mức tiêu hao nhiên liệu chỉ 1,87 lít/100km.

Xe Yamaha Janus được trang bị hệ thống khóa thông minh (chỉ có trên phiên bản Đặc biệt và Giới hạn) với núm xoay giúp định vị tìm xe, mở/tắt khóa điện, mở/khóa cổ xe, mở yên xe (kết hợp cùng nút bấm "Seat").

Bên cạnh đó, trong quá trình di chuyển, với chiếc cốp rộng rãi lên tới 14 lít giúp cô nàng có thể đựng vừa một chiếc mũ ¾ cùng nhiều vật dụng cá nhân khác.

Yamaha Janus là một chiếc xe phù hợp với tất cả các cô gái từ cá tính đến bánh bèo, xe đều có thể "cân" được hết

Một điểm nổi bật khác rất phù hợp với thế hệ trẻ đó chính là Yamaha Janus được trang bị Y-Connect. Đây là một ứng dụng điện thoại thông minh giúp kết nối giữa xe và chiếc điện thoại thông minh của bạn. Ứng dụng sẽ thông báo cuộc gọi, e-mail, tin nhắn; khuyến nghị bảo dưỡng, thay dầu; tiêu thụ nhiên liệu; vị trí đỗ xe; hiển thị Revs: dữ liệu vòng quay động cơ, độ mở tay ga, tốc độ tăng tốc, nhiệt độ khí áp, nhiệt độ nước làm mát; xếp hạng đánh giá mức tiêu thị nhiên liệu; tính năng theo dõi hành trình…

Trong quá trình điều khiển xe, Liz Thùy Linh chia sẻ "Yamaha Janus có trọng lượng 99kg nhẹ, điều khiển rất dễ dàng và đi rất êm. Mình nghĩ Janus là một chiếc xe phù hợp với tất cả các cô gái từ cá tính đến bánh bèo, xe đều có thể "cân" được hết".

Liz Thùy Linh chia sẻ, từ khi mua xe và biết đến chương trình "Same day - Next day" của Yamaha, cô rất yên tâm rằng mình sẽ tiết kiệm được thời gian, công sức và tiền bạc trong quá trình mang xe đi bảo dưỡng, bảo trì hay sửa chữa.

"Same day - Next day" là chiến dịch Giao hàng nhanh được Yamaha đẩy mạnh thực hiện trở lại giúp khách hàng "Không phải chờ đợi – Không phải lãng phí" (No wait – No waste). Nếu khách hàng đặt phụ tùng thay thế trước 12 giờ trưa, sản phẩm sẽ được giao trong ngày. Còn nếu khách hàng đặt hàng sau 12 giờ trưa, sản phẩm sẽ được giao ngay vào ngày hôm sau.

Bên cạnh đó, đội ngũ kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm cùng hệ thống máy móc tiên tiến giúp cho quá trình sửa chữa của khách hàng rút ngắn thời gian và vẫn được đảm bảo chất lượng. Khi được tư vấn về chính sách này, Liz Ngụy Thùy Linh rất yên tâm điều khiển chiếc Yamaha Janus của mình và không còn ngần ngại trong quá trình sửa chữa và bảo hành.

Với giá bán giao động từ 29 triệu đồng cho đến 33,1 triệu đồng cùng 3 phiên bản và 12 màu sắc, Yamaha Janus đang là chiếc xe được nhiều bạn trẻ Gen Z như một phụ kiện thời trang thể hiện cá tính. Liz Ngụy Thùy Linh đã chọn được màu xe ưng ý rồi, còn bạn thì sao?

