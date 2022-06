Lộ ảnh 'không che' Ford Everest 2022 tại Việt Nam

Ford Everest 2022 dự kiến tung ra thị trường Việt Nam trong tháng 7.2022, tuy nhiên, những hình ảnh của mẫu SUV này liên tục rò rỉ trên mạng xã hội trong thời gian gần đây. Khác với những lần xuất hiện trước đó với nhiều lớp ngụy trang che logo, Ford Everest 2022 lần này lộ diện gần như đầy đủ thiết kế ngoại thất.

Hình ảnh lộ diện cho thấy, đây là Ford Everest 2022 phiên bản Titanium, nhưng có thể không phải là phiên bản 2 cầu 4x4. Phần gương chiếu hậu của xe không nhận thấy hệ thống camera 360 độ. Nhiều khả năng đây chỉ là phiên bản Titanium 4x2, do cần số bên trong nội thất vẫn là kiểu cũ, chưa chuyển sang cần số mới như hình ảnh của Everest bản cao cấp.

Trước đó, một số đại lý Ford cũng đã nhận đặt cọc chiếc xe này từ tháng 3.2022. Thông tin chi tiết về Everest 2022 hiện vẫn chưa công bố. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin cho biết xe sẽ có 4 phiên bản, gồm Titanium 4x4 AT, Titanium 4x2 AT, Sport 4x2 AT và Ambiente 4x2 MT.

Ngoại hình trong những hình ảnh mới cho thấy, Ford Everest 2022 phiên bản Titanium 4x2 AT vẫn được trang bị bộ mâm đúc kích thước 20 inch, đèn pha LED kiểu mới, toàn bộ cụm đèn hậu cũng là đèn LED. Xe cũng có sẵn bệ bước chân lên xuống.





Trong khi đó nội thất xuất hiện màn hình giải trí cỡ lớn đặt dọc, kết hợp cùng với màn hình tốc độ dạng kỹ thuật số. Hình ảnh thực tế cho thấy bảng táp-lô cũng như ghế ngồi cũng được bọc da. Cụm vô lăng cũng được trang bị các phím bấm chức năng bố trí đều ở 2 bên.

Tại Việt Nam, mẫu SUV cỡ D nhiều khả năng vẫn sử dụng động cơ diesel I4 dung tích 2.0L tăng áp. Các phiên bản cao cấp sẽ có công suất khoảng 210 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm. Các phiên bản thấp hơn sẽ có công suất khoảng 170 mã lực, mô-men xoắn cực đại 405 Nm. Xe có tùy chọn hộp số tự động 6 cấp hoặc 10 cấp, hệ dẫn động cầu sau hoặc hai cầu

Về giá bán, Ford Everest 2022 được dự đoán sẽ cao hơn từ vài chục đến khoảng 100 triệu đồng so với hiện tại. Điều này khiến cho giá lăn bánh của mẫu xe này dao động từ khoảng 1,4 đến 1,7 tỉ đồng cho phiên bản cao cấp nhất.