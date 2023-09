Lo bị ám sát, cháu trai cố Tổng thống Kennedy yêu cầu được bảo vệ

Ông Robert Kennedy Jr. đang phát biểu trong một sự kiện tại nhà hát Wilshire Ebell ở thành phố Los Angeles (Mỹ) vào tối 15.9 thì một người mang súng cố tiếp cận ông, theo tờ Daily Mail.

Nghi phạm được nhìn thấy mang theo 2 bao súng có súng lục đã nạp đạn cùng với băng đạn rời. Người này cũng đeo phù hiệu Cảnh sát Tư pháp Mỹ và mang bảng tên nhân viên liên bang trên thắt lưng.

Vụ việc xảy ra cách địa điểm trước đây của Khách sạn The Ambassador Hotel chỉ hơn 3 km. Đó là nơi cha của ông Kennedy Jr. là cố Thượng nghị sĩ Robert F.Kennedy, em trai của cố Tổng thống John F. Kennedy, bị bắn chết vào tháng 6.1968 sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ ở bang California.

Khách sạn The Ambassador Hotel đã bị phá hủy vào năm 2005 và tại nơi đây hiện tọa lạc Trường Robert F. Kennedy.

Sau vụ việc nói trên, ông Kennedy Jr. đã chia sẻ trên mạng xã hội X (trước đây gọi là Twitter) lời cảm ơn hành động nhanh chóng của những người xung quanh để ngăn chặn nghi phạm.

Ông còn viết: "Tôi vẫn hy vọng Tổng thống Biden sẽ cho phép tôi được Cơ quan Mật vụ bảo vệ…Tôi là ứng viên tổng thống đầu tiên trong lịch sử bị Nhà Trắng từ chối đề nghị được bảo vệ".

Trong tháng 7, Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ Alejandro Mayorkas và một ủy ban lưỡng đảng đã từ chối yêu cầu của ông Kennedy Jr. về việc được Cơ quan Mật vụ bảo vệ sau đề nghị sớm bất thường từ chiến dịch tranh cử của ứng viên này, theo Đài ABC. Khi đó, ông Kennedy nói rằng đề nghị của ông "bao gồm một báo cáo dài 67 trang... nêu chi tiết các rủi ro an toàn và an ninh phổ biến và bất thường, ngoài các mối đe dọa tử vong thông thường".

"Những ứng viên tổng thống quan trọng" được Cơ quan Mật vụ bảo vệ trong những cuộc bầu cử sơ bộ nhưng có một số yêu cầu mà các ứng viên phải đáp ứng, theo Cơ quan Khảo cứu quốc hội của Mỹ.