Lo 'bóng ma' bạo lực tái xuất, siết chặt an ninh trận U.23 Indonesia gặp Thái Lan

Ban tổ chức giải U.23 Đông Nam Á đã họp bàn phương án đảm bảo an ninh cho cuộc so tài giữa U.23 Thái Lan và U.23 Indonesia, trong khuôn khổ trận bán kết diễn ra lúc 20 giờ ngày 24.8. Việc đảm bảo an ninh nhằm tránh lặp lại sự cố ở trận chung kết SEA Games 32 diễn ra tại Campuchia. Ở trận đấu này, cầu thủ hai đội đã có màn ẩu đả kinh hoàng. Nhiều cầu thủ sau đó bị treo giò, không được triệu tập lên đội tuyển.

HLV Shin Tae-yong và HLV Issara Sritaro VƯƠNG ANH

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, U.23 Indonesia còn yêu cầu đảm bảo an ninh ở cả nơi đóng quân. Trận đấu giữa U.23 Indonesia và U.23 Thái Lan diễn ra trên sân Rayong Principal. HLV Shin Tae-yong muốn an ninh được siết chặt để các cầu thủ tập trung cho trận đấu.

Trong trận chung kết SEA Games 32 cách đây 3 tháng, cầu thủ U.22 Thái Lan và Indonesia có nhiều hành vi phản cảm. Kịch tính được đẩy lên cao độ ở phút 90+9, khi U.22 Indonesia đang dẫn trước 2-1. Ở thời điểm trọng tài thổi phạt cho U.22 Thái Lan, HLV Indra Sjafri và một số cầu thủ U.22 Indonesia đã ngỡ là tiếng còi mãn cuộc và ăn mừng cuồng nhiệt. Song U.22 Thái Lan sau đó nhanh chóng đưa bóng vào cuộc và ở phút 90+10, Yodsakorn Burapha băng xuống sút cận thành cháy lưới U.22 Indonesia để gỡ hòa 2-2, đưa trận đấu vào hiệp phụ. Sau khi Yodsakorn ghi bàn, các cầu thủ U.22 Thái Lan đã chạy vòng qua khu vực kỹ thuật của U.22 Indonesia để ăn mừng.

"Nóng mắt" với đối thủ, ban huấn luyện và các cầu thủ U.22 Indonesia đã lao vào ẩu đả với đội U.22 Thái Lan. Hàng chục nhân viên an ninh phải vào sân can thiệp để giải tỏa căng thẳng. Sang hiệp phụ, cầu thủ Irfan Jauhari tận dụng sai lầm của cầu thủ U.22 Thái Lan để ghi bàn cho U.22 Indonesia. Một lần nữa ẩu đả nổ ra và trọng tài đã rút ra tới 14 thẻ vàng, 7 thẻ đỏ cho cầu thủ và ban huấn luyện hai đội.

AFC sau đó đưa ra án phạt nặng. Bảy thành viên U.22 Indonesia - trong đó có ba cầu thủ và bốn HLV, quan chức - bị cấm 6 trận. Hai cầu thủ Agung Bagus Fawwazi, Komang Teguh cùng ba thành viên ban huấn luyện gồm: Tegar Diokta, Ahmad Nizar và Toid Sarnadi còn phải nộp phạt 1.000 USD. Bảy thành viên của Thái Lan cũng nhận án phạt tương tự. Trong đó, thủ môn Soponwit Rakyart và 2 trợ lý HLV Pattarawut Wongsriphuek, Mayeid Mad-Adam bị cấm 6 trận, nộp phạt 1.000 USD. Tiền vệ Chayapipat Supunpasuch cùng các quan chức Purachet Todsanit, Thirapak Prueangna và Bamrung Boonprom bị cấm dự các trận đấu, không bị phạt tiền.

Trở lại với giải U.23 Đông Nam Á 2023, U.23 Thái Lan vào bán kết với ngôi đầu bảng A (toàn thắng 3 trận), còn U.23 Indonesia đứng nhì bảng sau 1 chiến thắng và 1 thất bại. Ở chung kết SEA Games 32, U.23 Indonesia đã thắng U.23 Thái Lan với tỷ số 5-2.

HLV Issara Sritaro của U.23 Thái Lan chia sẻ: "Tôi nghĩ 4 đội vào bán kết đều mạnh. Chúng tôi biết nhau rất rõ. Cả U.23 Indonesia và U.23 Thái Lan đều biết nhau sẽ chơi thế nào. Chúng ta phải xem trận đấu diễn ra từng chi tiết thế nào để biết kết quả. Trận đấu ngày mai sẽ rất khác chung kết SEA Games. Các cầu thủ sẽ thể hiện 100% khả năng. Tôi chờ đợi hai đội sẽ trình diễn tốt".