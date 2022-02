Lộ danh sách 'ghế nóng' tại Eximbank

Có 126 nhà đầu tư tham dự với số lượng hơn 1 tỉ cổ phần, nắm tỷ lệ 85,5% vốn của Eximbank. Kết quả bỏ phiếu thông qua quy chế tiến hành đại hội với tỷ lệ 60,25% đồng ý và 39,73% không đồng ý. Đây là lần tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2021 lần thứ hai của Eximbank nhưng cũng là lần đầu tiên trong nhiều năm trở lại đây nhà băng này mới có đủ tỉ lệ cổ đông tham dự theo quy định. Sự căng thẳng tranh chấp vào vị trí “ghế nóng” HĐQT cũng như sự không thống nhất giữa các thành viên “thượng tầng” khiến cuộc chiến nội bộ Eximbank kéo dài nhiều năm qua.

Nhiều kỳ vọng trong đợt tổ chức kỳ đại hội lần này sẽ thành công khi danh sách đề cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 7 (2020 - 2025) được "kẹp" vào tài liệu đại hội. Số lượng thành viên gồm 7 người, trong đó có 1 thành viên HĐQT độc lập. Theo như danh sách ứng viên HĐQT trước đó đề cử 7 người gồm bà Lê Hồng Anh (Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính kế toán - Công ty CP Tập đoàn Thành Công), ông Đào Phong Trúc Đại (Tổng giám đốc - Công ty TNHH phát triển công nghiệp ô tô Việt Nam), ông Võ Quang Hiển (Giám đốc điều hành bộ phận tài trợ thương mại toàn cầu - Ngân hàng Sumitomo Mitsui - chi nhánh Singapore), ông Nguyễn Hiếu (thành viên HĐQT - Công ty CP chứng khoán Rồng Việt) , ông Nguyễn Thanh Hùng (Phó chủ tịch thứ 1 HĐQT - Công ty cổ phần BCG Land), bà Đỗ Hà Phương (đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành - Công ty TNHH VNInvest Partners) và bà Lương Thị Cẩm Tú (thành viên HĐQT Eximbank). Danh sách một số ứng cử viên Ban kiểm soát có ông Nguyễn Ngọc Dũng, bà Nguyễn Thị Hiền Ngọc (do nhóm Công ty CP Tập đoàn Thành Công đề cử), bà Phạm Thị Mai Phương (do nhóm bà Lương Thị Cẩm Tú đề cử), ông Trịnh Bảo Quốc (do nhóm bà Ngô Thu Thúy đề cử), ông Ngo Tony (nhóm Công ty CP Thắng Phương, Nguyễn Hồ Nam đề cử).





Trong danh sách 7 thành viên HĐQT, chỉ có bà Lương Thị Cẩm Tú là người cũ, 6 người ứng cử còn lại hoàn toàn mới. Trong đó, có một số thành viên được nhóm có liên quan đến ông Nguyễn Quốc Toàn - Chủ tịch HĐQT Nam A Bank là bà Đỗ Hà Phương; cổ đông Ngô Thu Thúy đề cử ông Nguyễn Hiếu; nhóm cổ đông liên quan Tập đoàn Thành Công đề cử 2 ứng viên là ông Đào Phong Trúc Đại và bà Lê Hồng Anh. Danh sách HĐQT nhiệm kỳ trước đó có tổng cộng 9 thành viên.

Trước đó, Eximbank ban hành nghị quyết về việc chấm dứt trước thời hạn đối với thỏa thuận liên minh chiến lược ký kết với đối tác Nhật Bản là Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) theo nguyện vọng của đơn vị này. SMBC là cổ đông nước ngoài lớn nhất tại Eximbank nắm giữ 185 triệu cổ phiếu Eximbank, tương đương 15% cổ phần. SMBC đã đầu tư 225 triệu USD vào Eximbank từ 15 năm trước. Việc rút vốn của SMBC không quá bất ngờ vì trong năm 2020, SMBC chi gần 1,4 tỉ USD để mua 49% cổ phần công ty tài chính tiêu dùng FE Credit (công ty con của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng - VPBank). Thế nhưng trong danh sách đề cử lần này, ông Võ Quang Hiển được nhóm SBMC để cử.