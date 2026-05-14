Lộ đề quốc tế Cambridge 2 lần trong 3 tuần, học sinh Việt Nam phải thi lại

Thông tin được CIE gửi tới các trường đồng thời xác nhận với một số cơ quan truyền thông quốc tế. Đơn vị này cho biết đề thi toán AS Level mã số 25 (9709) - được tổ chức ở khu vực hành chính số 3 và số 4 (bao gồm Việt Nam) vào ngày 12.5 - "đã bị chia sẻ sớm trái với các quy định nghiêm ngặt của chúng tôi". CIE cho biết thêm đang "làm rõ mức độ rò rỉ và xác định các bước xử lý tiếp theo", để ngỏ khả năng hủy kết quả thi.

Vụ việc diễn ra chỉ vài ngày sau khi CIE quyết định hủy kết quả thi môn toán AS Level mã đề 12 (9709) tổ chức hôm 29.4, cũng ở khu vực 3, 4 và cũng với lý do lộ đề tương tự. Ở cả hai trường hợp, đề toán đều được cho là đã bị phát tán trên các mạng xã hội như Reddit và Discord nhiều giờ trước khi kỳ thi diễn ra, với nội dung tương tự đề chính thức mà thí sinh nhận được.

Trả lời tờ The Express Tribune, Bộ trưởng Giáo dục Pakistan Khalid Maqbool Siddiqui bày tỏ lo ngại về tình trạng lộ đề lặp lại nhiều lần. "Không thể để những học sinh chăm chỉ phải chịu thiệt thòi vì các sự cố như vậy", ông nói, đồng thời cho biết các vụ việc tương tự cũng từng xảy ra năm ngoái và Cambridge cần tiếp tục siết chặt hệ thống khảo thí.

Vị bộ trưởng cũng chỉ đạo Ủy ban Liên hội đồng các chủ tịch tại Pakistan lập tức tổ chức cuộc họp với đại diện Cambridge và triển khai các biện pháp khẩn cấp để bảo vệ quyền lợi học sinh nước này.

Trong thông báo mới nhất gửi tới các trường hôm 13.5, CIE gọi vụ việc là hoạt động "đánh cắp đề thi" của "những tên tội phạm", đồng thời cho biết quy mô và tính chất của sự cố này "chưa từng có tiền lệ". Đơn vị khẳng định những đối tượng đứng sau vụ việc đang tìm cách "phá hoại các kỳ thi và tương lai của những học sinh phụ thuộc vào các chứng chỉ này" và cho biết đang triển khai nhiều biện pháp pháp lý để ngăn chặn, xử lý.

CIE sẽ thông báo hướng giải quyết vụ việc lộ đề lần này vào ngày 22.5 tới.

Trong khi đó, với trường hợp lộ đề đầu tiên diễn ra hôm 29.4, CIE đã ra thông báo yêu cầu tất cả học sinh ở các khu vực liên quan thi lại vào ngày 9.6 do mức độ lan truyền rộng, cho biết không thu thêm khoản phí nào của học sinh lẫn nhà trường. Quyết định này nhằm đảm bảo điểm thi công bằng và tiếp tục được ĐH tin dùng, là mong muốn chung của nhiều lãnh đạo các trường phổ thông, theo CIE.

Thời điểm công bố kết quả AS và A Level quốc tế của CIE không thay đổi sau cả 2 vụ lộ đề, vẫn là ngày 11.8.

Tại Việt Nam, một số trường giảng dạy chương trình Cambridge cho biết đã nhận được thư thông báo sự cố của cả 2 lần lộ đề từ CIE, theo các báo như Tiền Phong, VnExpress và VietNamNet. Ít nhất hàng trăm học sinh các trường đã bị ảnh hưởng, chỉ tính riêng lần lộ đề đầu tiên.

Theo thông tin từ CIE, hiện có hơn 10.000 trường Cambridge ở hơn 160 quốc gia trên toàn cầu, trong đó hơn 100 đơn vị tại Việt Nam. Cambridge International AS Level thường được giảng dạy trong vòng 1 năm còn A Level là 2 năm. Trong đó ở bậc AS Level, giáo viên có thể lựa chọn một trong 3 lộ trình để dạy: chỉ học toán thuần túy, toán kết hợp với cơ học, hoặc toán kết hợp xác suất và thống kê.

Cambridge là chương trình phổ thông của Anh, được thiết kế từ bậc tiểu học tới THPT, với đầu ra là chứng chỉ IGCSE quốc tế (lớp 9, 10) và AS hay A Level quốc tế (lớp 11, 12). Các chứng chỉ này có thể giúp học sinh ứng tuyển những chương trình dự bị ĐH hoặc vào thẳng năm nhất của các trường trong và ngoài nước.

Thanh Niên đã liên hệ CIE để làm rõ hướng giải quyết và phương án hỗ trợ các thí sinh bị ảnh hưởng, đặc biệt ở Việt Nam, song chưa nhận được phản hồi.



