Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Lộ diện 6 giọng ca tranh tài ở Người kể chuyện tình 2025

Thạch Anh
Thạch Anh
27/10/2025 07:00 GMT+7

Sau 8 mùa phát sóng, Người kể chuyện tình chính thức trở lại, tiếp tục tái hiện những câu chuyện thông qua âm nhạc. Năm nay, chương trình quy tụ 6 thí sinh tranh tài, gồm N Ly, Mai Diễm My, Quỳnh Cầm, Tuấn Tú, Đoàn Bảo Ân và Trần Tuấn Kha.

Theo ban tổ chức, 6 ứng viên mang những cá tính âm nhạc khác nhau, sẽ tạo ra một mùa giải nhiều màu sắc. Nếu N Ly là cựu thành viên nhóm nhạc Nhật Nguyệt, với hơn 12 năm kinh nghiệm thì Mai Diễm My sở hữu giọng ca ngọt ngào, ghi dấu ấn qua các ca khúc bolero. Tuấn Tú là gương mặt từng gây chú ý ở các cuộc thi như Biến hóa bất ngờ, Tuyệt đỉnh song ca…, còn Đoàn Bảo Ân gây ấn tượng với chiều cao 1,85 m, từng đăng quang Mister Celebrity 2024. Trần Tuấn Kha có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực âm nhạc, Quỳnh Cầm được kỳ vọng mang đến màu sắc mới mẻ khi là ứng viên trẻ tuổi nhất tại cuộc thi. Giám khảo xuyên suốt chương trình là danh ca Thái Châu.

Lộ diện 6 giọng ca tranh tài ở Người kể chuyện tình 2025- Ảnh 1.

Dàn thí sinh tranh tài tại cuộc thi Người kể chuyện tình 2025

ẢNH: BTC

Vai trò dẫn dắt Người kể chuyện tình năm nay do Phương Uyên đảm nhận; Huỳnh Phúc Thanh Nhân giữ vị trí đạo diễn sân khấu. "Áp lực lớn nhất là làm mới cái đã quá quen. Mỗi ca khúc là một sự chờ đợi của khán giả xem câu chuyện gì được kể tiếp theo. Tôi phải tìm cách kể sao cho ê kíp của mình vẫn thấy mới, khiến ban giám khảo vẫn có bất ngờ. Bên cạnh đó, việc xây dựng kịch bản làm sao để các thí sinh đều tỏa sáng, có đất riêng nhưng vẫn hòa hợp trong tổng thể, đó là một thử thách", nữ đạo diễn chia sẻ.

Tập 1 Người kể chuyện tình lên sóng ngày 30.10 trên kênh THVL1.

Tin liên quan

Nhạc sĩ Huỳnh Quốc Huy làm tour nhạc giới thiệu giọng ca hay đến khán giả trẻ

Nhạc sĩ Huỳnh Quốc Huy làm tour nhạc giới thiệu giọng ca hay đến khán giả trẻ

Từ đây… Từ nay… là dự án âm nhạc gồm những buổi biểu diễn có chủ đề, dành cho một ca sĩ trẻ có thực lực đảm nhận hát chính, kèm các ca sĩ khách mời, được tổ chức theo tour trải dài từ Bắc vào Nam và cả ở nước ngoài.

Giọng ca phi giới tính Trần Tùng Anh đoạt giải opera tại Trung Quốc

NSND Quốc Hưng biểu diễn cùng 'giọng ca ngoài hành tinh' tại Kazakhstan

Khám phá thêm chủ đề

Giọng ca âm nhạc Danh ca Thái Châu đạo diễn sân khấu giám khảo
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận