Lộ diện 6 giọng ca tranh tài ở Người kể chuyện tình 2025

Theo ban tổ chức, 6 ứng viên mang những cá tính âm nhạc khác nhau, sẽ tạo ra một mùa giải nhiều màu sắc. Nếu N Ly là cựu thành viên nhóm nhạc Nhật Nguyệt, với hơn 12 năm kinh nghiệm thì Mai Diễm My sở hữu giọng ca ngọt ngào, ghi dấu ấn qua các ca khúc bolero. Tuấn Tú là gương mặt từng gây chú ý ở các cuộc thi như Biến hóa bất ngờ, Tuyệt đỉnh song ca…, còn Đoàn Bảo Ân gây ấn tượng với chiều cao 1,85 m, từng đăng quang Mister Celebrity 2024. Trần Tuấn Kha có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực âm nhạc, Quỳnh Cầm được kỳ vọng mang đến màu sắc mới mẻ khi là ứng viên trẻ tuổi nhất tại cuộc thi. Giám khảo xuyên suốt chương trình là danh ca Thái Châu.

Dàn thí sinh tranh tài tại cuộc thi Người kể chuyện tình 2025 ẢNH: BTC

Vai trò dẫn dắt Người kể chuyện tình năm nay do Phương Uyên đảm nhận; Huỳnh Phúc Thanh Nhân giữ vị trí đạo diễn sân khấu. "Áp lực lớn nhất là làm mới cái đã quá quen. Mỗi ca khúc là một sự chờ đợi của khán giả xem câu chuyện gì được kể tiếp theo. Tôi phải tìm cách kể sao cho ê kíp của mình vẫn thấy mới, khiến ban giám khảo vẫn có bất ngờ. Bên cạnh đó, việc xây dựng kịch bản làm sao để các thí sinh đều tỏa sáng, có đất riêng nhưng vẫn hòa hợp trong tổng thể, đó là một thử thách", nữ đạo diễn chia sẻ.

Tập 1 Người kể chuyện tình lên sóng ngày 30.10 trên kênh THVL1.