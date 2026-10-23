Lộ diện điện thoại gập Samsung W27 siêu mỏng đối đầu iPhone Duo

Chuyên gia rò rỉ tin đồn Ice Universe vừa chia sẻ hình ảnh đầu tiên về mẫu điện thoại thông minh được cho là Samsung W27. Thiết bị sở hữu mặt lưng bóng màu xanh thẫm nổi bật cùng phần khung viền và cụm camera được hoàn thiện bằng kim loại màu vàng kim sang trọng.

Samsung W27 lộ ảnh thực tế đầu tiên trước thềm ra mắt thị trường

Mặt sau của máy có in các ký tự chữ Trung Quốc, cho thấy đây là sản phẩm được thiết kế riêng cho thị trường Trung Quốc tương tự phiên bản W26 tiền nhiệm ra mắt hồi tháng 10.2025. Ngoại hình tổng thể của W27 mang nhiều nét tương đồng với chiếc Galaxy Z Fold8 Ultra.

Hình ảnh rò rỉ đầu tiên của mẫu Samsung W27 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH NOTEBOOK CHECK

Về mặt kỹ thuật, Samsung W27 được kỳ vọng sẽ chia sẻ toàn bộ thông số phần cứng với Galaxy Z Fold8 Ultra mà không có nhiều khác biệt. Máy dự kiến sẽ tích hợp vi xử lý Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, viên pin 5.000 mAh hỗ trợ sạc nhanh 45W và duy trì độ mỏng thân máy chỉ 4,1 mm.

Không gian hiển thị của máy gồm màn hình chính 8 inch độ phân giải 2.504 x 2.256 pixel và màn hình ngoài 6,5 inch đạt 2.520 x 1.080 pixel. Dù kiểu dáng này không còn quá được ưa chuộng trước sức ép của Apple iPhone Duo, kích thước màn hình lớn vẫn mang lại không gian rộng rãi hơn cho việc sử dụng ứng dụng và đa nhiệm so với các dòng máy gập bản rộng nhỏ gọn.

Dù thời điểm ra mắt của W27 được dự đoán không còn xa, Samsung hiện vẫn chưa công bố ngày trình làng chính thức, mức giá hay thông số kỹ thuật chi tiết của thiết bị. Mẫu máy này được xem là bước đi tiếp theo của hãng công nghệ Hàn Quốc nhằm gia tăng sức cạnh tranh ở phân khúc điện thoại gập cao cấp.