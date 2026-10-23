    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Lộ diện điện thoại gập Samsung W27 siêu mỏng đối đầu iPhone Duo

    Phong Đỗ
    Phong Đỗ

    Rò rỉ hình ảnh đầu tiên về mẫu điện thoại gập Samsung W27 với thiết kế phối màu xanh vàng kim sang trọng.

    Chuyên gia rò rỉ tin đồn Ice Universe vừa chia sẻ hình ảnh đầu tiên về mẫu điện thoại thông minh được cho là Samsung W27. Thiết bị sở hữu mặt lưng bóng màu xanh thẫm nổi bật cùng phần khung viền và cụm camera được hoàn thiện bằng kim loại màu vàng kim sang trọng.

    Samsung W27 lộ ảnh thực tế đầu tiên trước thềm ra mắt thị trường

    Mặt sau của máy có in các ký tự chữ Trung Quốc, cho thấy đây là sản phẩm được thiết kế riêng cho thị trường Trung Quốc tương tự phiên bản W26 tiền nhiệm ra mắt hồi tháng 10.2025. Ngoại hình tổng thể của W27 mang nhiều nét tương đồng với chiếc Galaxy Z Fold8 Ultra.

    Lộ diện điện thoại gập Samsung W27 siêu mỏng đối đầu iPhone Duo - Ảnh 1.

    Hình ảnh rò rỉ đầu tiên của mẫu Samsung W27

    ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH NOTEBOOK CHECK

    Về mặt kỹ thuật, Samsung W27 được kỳ vọng sẽ chia sẻ toàn bộ thông số phần cứng với Galaxy Z Fold8 Ultra mà không có nhiều khác biệt. Máy dự kiến sẽ tích hợp vi xử lý Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, viên pin 5.000 mAh hỗ trợ sạc nhanh 45W và duy trì độ mỏng thân máy chỉ 4,1 mm.

    Không gian hiển thị của máy gồm màn hình chính 8 inch độ phân giải 2.504 x 2.256 pixel và màn hình ngoài 6,5 inch đạt 2.520 x 1.080 pixel. Dù kiểu dáng này không còn quá được ưa chuộng trước sức ép của Apple iPhone Duo, kích thước màn hình lớn vẫn mang lại không gian rộng rãi hơn cho việc sử dụng ứng dụng và đa nhiệm so với các dòng máy gập bản rộng nhỏ gọn.

    Dù thời điểm ra mắt của W27 được dự đoán không còn xa, Samsung hiện vẫn chưa công bố ngày trình làng chính thức, mức giá hay thông số kỹ thuật chi tiết của thiết bị. Mẫu máy này được xem là bước đi tiếp theo của hãng công nghệ Hàn Quốc nhằm gia tăng sức cạnh tranh ở phân khúc điện thoại gập cao cấp.

    iPhone Duo chỉ vài phút là cháy hàng, có xứng với kỳ vọng?

    Tin liên quan

    Samsung tăng tốc phát hành One UI 9 cho hàng loạt điện thoại Galaxy

    Samsung tăng tốc phát hành One UI 9 cho hàng loạt điện thoại Galaxy

    Samsung đang đẩy nhanh tiến độ triển khai giao diện One UI 9 dựa trên Android 17 cho hơn một chục mẫu điện thoại Galaxy trên toàn cầu.

    Khám phá thêm chủ đề

    Samsung W27 Samsung trung quốc điện thoại gập iPhone Duo Galaxy Z Fold8 Ultra Apple

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận