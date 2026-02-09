Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Lộ diện liên doanh trúng thầu tỉ USD, xây nhà máy điện khí Quảng Trạch 2

Phan Hậu
Phan Hậu
09/02/2026 20:01 GMT+7

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã ký hợp đồng với 2 doanh nghiệp lớn của Việt Nam và Trung Quốc để triển khai gói thầu xây dựng Nhà máy nhiệt điện khí tự nhiên hóa lỏng Quảng Trạch II (tỉnh Quảng Trị).

Ngày 9.2, tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Ban Quản lý dự án Điện 2 và liên danh nhà thầu Tập đoàn Xây dựng điện lực Trung Quốc (POWERCHINA) và Tổng công ty lắp máy Việt Nam (LILAMA) tổ chức lễ ký kết hợp đồng gói thầu EPC (thiết kế - cung cấp thiết bị - thi công xây dựng - thử nghiệm, nghiệm thu) của dự án thành phần 1 (nhà máy điện) thuộc Dự án nhà máy nhiệt điện khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) Quảng Trạch 2.

Lộ diện liên doanh trúng thầu tỉ USD, xây nhà máy điện khí Quảng Trạch 2- Ảnh 1.

3 doanh nghiệp ký hợp đồng xây dựng Nhà máy nhiệt điện khí tự nhiên hóa lỏng LNG Quảng Trạch 2

ẢNH: PHAN HẬU

Gói thầu EPC này có tổng trị giá hơn 25.202 tỉ đồng (hơn 1 tỉ USD). Theo đó, POWERCHINA và LILAMA sẽ thực hiện trọn gói các công việc: thiết kế, mua sắm, xây dựng, lắp đặt, chạy thử và bàn giao nhà máy, bảo đảm dự án hoàn thành đúng tiến độ đề ra của Quy hoạch điện 8 cũng như đáp ứng các tiêu chuẩn cao về chất lượng, an toàn và môi trường.

Chủ đầu tư và liên danh nhà thầu lựa chọn công nghệ từ một trong những nhà cung cấp tuabin khí hàng đầu thế giới là General Electric Vernova (Mỹ).

POWERCHINA là một tập đoàn quốc tế uy tín đã có kinh nghiệm triển khai các dự án tương tự trong khu vực và trên thế giới. LILAMA là một trong những nhà thầu EPC lớn của Việt nam trong lĩnh vực năng lượng với nhiều thập kỷ kinh nghiệm triển khai các dự án quy mô lớn, phức tạp.

Cũng theo EVN, dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quảng Trạch 2 được xây dựng tại Khu kinh tế Hòn La (xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị) do EVN làm chủ đầu tư và Ban Quản lý dự án Điện 2 trực tiếp quản lý, triển khai thực hiện.

Đây là dự án năng lượng quan trọng quốc gia theo Quy hoạch điện 8 với quy mô công suất 1.612,8 MW áp dụng công nghệ tua bin khí chu trình hỗn hợp, giữ vai trò then chốt trong chuyển dịch cơ cấu nguồn điện theo hướng chuyển đổi xanh, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, nâng cao độ tin cậy của hệ thống điện và thực hiện các cam kết của Việt Nam về giảm phát thải khí nhà kính

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 52.490 tỉ đồng, trong đó 20% vốn chủ sở hữu và 80% vốn vay thương mại và toàn bộ dự án có 2 dự án thành phần.

Trong đó, dự án thành phần 1 (nhà máy điện) có tổng mức đầu tư là 40.123 tỉ đồng. Dự án thành phần 2 gồm kho, cảng LNG có tổng mức đầu tư dự kiến là 11.800 tỉ đồng.

Khi đi vào vận hành, Nhà máy nhiệt điện LNG Quảng Trạch 2 dự kiến cung cấp khoảng 10 tỉ kWh điện mỗi năm cho hệ thống điện quốc gia, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, tăng tỷ trọng nguồn điện theo hướng xanh hóa và thực hiện các mục tiêu chuyển dịch năng lượng theo Quy hoạch điện 8.

Tại buổi lễ, đại diện liên danh nhà thầu POWERCHINA, LILAMA cam kết phối hợp chặt chẽ, áp dụng các giải pháp kỹ thuật tiên tiến, tuân thủ nghiêm quy định của hợp đồng, pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế, huy động đầy đủ nguồn lực, bảo đảm chất lượng, tiến độ và an toàn trong suốt quá trình thực hiện dự án.

Tin liên quan

4 ngân hàng 'hùn' tiền cho EVN vay làm nhà máy điện khí 2,1 tỉ USD

4 ngân hàng 'hùn' tiền cho EVN vay làm nhà máy điện khí 2,1 tỉ USD

Dự án nhà máy điện khí hóa lỏng tự nhiên (LNG) Quảng Trạch 2 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có tổng mức đầu tư khoảng 52.490 tỉ đồng (tương đương khoảng 2,1 tỉ USD) đã được 4 ngân hàng thương mại nhà nước bố trí vốn vay.

Khám phá thêm chủ đề

Điện khí EVN Nhiệt điện nhà máy điện
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận