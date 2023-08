Lộ diện nhân vật khiến lãnh đạo Bộ Y tế phải nể mặt trong vụ Việt Á

Trong 38 bị can bị đề nghị truy tố vụ kit test Việt Á, bà Nguyễn Thị Thanh Thủy (56 tuổi), cựu chuyên viên Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam, và Nguyễn Bạch Thùy Linh (45 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH MTV SNB Holdings, cùng bị cáo buộc phạm tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.



2 bị can Nguyễn Bạch Thùy Linh (trái) và Nguyễn Thị Thanh Thủy CÔNG AN CUNG CẤP

Phi vụ "hoa hồng" từ 1 triệu USD kit test

Theo kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, 2 bị can Thủy và Linh vốn có quan hệ quen biết với Phan Quốc Việt, Tổng giám đốc Công ty CP công nghệ Việt Á (sau đây gọi tắt là Công ty Việt Á).

Giữa tháng 3.2020, các bị can Thủy và Linh chủ động gặp bị can Việt để thỏa thuận. Hai bên thống nhất Công ty Việt Á sẽ nhận bị can Thủy làm đại lý cấp 1 độc quyền xuất khẩu kit test Việt Á, thông qua Công ty Giang San (do bị can Linh và chồng đứng tên sở hữu).

Phía Công ty Việt Á sẽ chi cho bị can Thủy 40% giá trị kit test xuất khẩu. Đổi lại, nữ chuyên viên phải giúp công ty thuận lợi trong việc được cấp số đăng ký lưu hành, chứng chỉ CE và CFS để đủ điều kiện xuất khẩu kit test.

Ít tuần sau, thông qua một người quen, các bị can Thủy và Linh biết được Công ty Capitaland (công ty nước ngoài) đang có ý định ủng hộ Chính phủ Việt Nam số hàng hóa trị giá 1 triệu USD nhằm phòng, chống dịch.

Ngay lập tức, cả hai nhờ người này trao đổi với lãnh đạo Công ty Capitaland, đề nghị mua 1 triệu USD kit xét nghiệm do Công ty Việt Á sản xuất.

Sau khi được đề xuất, Công ty Capitaland đồng ý đề nghị trên kèm theo điều kiện phải có thư cảm ơn hoặc đại diện Chính phủ có mặt tại buổi lễ tiếp nhận ủng hộ, nhằm tăng uy tín của công ty tại thị trường Việt Nam.

Đối mặt với yêu cầu từ phía đối tác, ông Phan Quốc Việt nhận thấy không thể đáp ứng nên quyết định nhờ bà Thủy "can thiệp, tác động đến lãnh đạo các bộ, ngành có thư cảm ơn của Chính phủ hoặc đại diện Chính phủ có mặt tại buổi lễ tiếp nhận ủng hộ". Quyền lợi mà các bị can Thủy và Linh nhận được là "hoa hồng" 40% như thỏa thuận ban đầu.

Ngày 2.4.2020, Công ty Việt Á ký hợp đồng bán 40.000 test cho Công ty Capitaland, trị giá 1 triệu USD, tương đương hơn 23 tỉ đồng.

5 ngày sau, Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức lễ tiếp nhận. Tham dự buổi lễ có lãnh đạo của cơ quan này và ông Nguyễn Thanh Long (khi đó là Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế), theo đúng yêu cầu của phía Capitaland.

Bị can Phan Quốc Việt, Tổng giám đốc Công ty Việt Á T.N

Nữ chuyên viên và 2 vụ án lớn

Làm việc với cơ quan điều tra, ông Nguyễn Thanh Long (thời điểm bị khởi tố là Bộ trưởng Bộ Y tế) khai rằng, ông biết bị can Thủy có mối quan hệ rộng với người có chức vụ, quyền hạn. Vì thế, khi bị can Thủy gọi điện nhờ ông Long có mặt tại buổi lễ tiếp nhận ủng hộ, ông đã nhận lời.

Ngoài nhận lời tham gia, ông Long còn cho số điện thoại, bảo bị can Thủy liên hệ với lãnh đạo Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bố trí thời gian tham dự.

Quá trình chuẩn bị diễn ra buổi lễ, bị can Thủy còn gọi điện cho thư ký của ông Long, để nhắc lịch cho bộ trưởng.

Việc mua bán, trao nhận đúng như mong muốn của các bên. Bị can Phan Quốc Việt chỉ đạo nhân viên chuyển hơn 8 tỉ đồng tiền "hoa hồng" cho nhóm bị can Thủy và Linh, thông qua một nhân viên của Công ty Giang San.

Số tiền này, cơ quan điều tra cáo buộc bị can Thủy hưởng lợi 2 tỉ đồng, bị can Linh hưởng lợi hơn 6 tỉ đồng còn lại.

Trong số 2 nữ bị can nêu trên, bà Thủy đang bị truy cứu hình sự trong vụ án khác xảy ra tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Theo đó, bà Thủy và ông Nguyễn Đức Thái, cựu Chủ tịch HĐTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, cùng bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cơ quan điều tra xác định, nhóm cựu cán bộ Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, thông đồng với nhà thầu trong việc mua sắm giấy in phục vụ in ấn sách giáo dục.