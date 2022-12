Lộ diện những doanh nghiệp có doanh thu khủng năm 2022

Theo Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau (DCM), tổng doanh thu năm 2022 ước đạt hơn 15.000 tỉ đồng. Đây là con số cao nhất được ghi nhận kể từ khi công ty đi vào hoạt động: Nhà máy Đạm Cà Mau cán mốc sản lượng 9 triệu tấn ure. Trước đó, báo cáo tài chính quý 3/2022 của công ty ghi nhận tổng doanh thu lũy kế 9 tháng của DCM đạt 11.887 tỉ đồng, tăng 90% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh Đạm Cà Mau, hàng loạt công ty thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã lập kỷ lục về kinh doanh trong năm nay. Đó là Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) đạt doanh thu hợp nhất cả năm 2022 lần đầu tiên vượt mốc 100.000 tỉ đồng, hoàn thành 223% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 763 tỉ đồng, hoàn thành 153% kế hoạch năm, mặc dù đã chịu tổn thất không nhỏ trong giai đoạn quý 3/2022 khi giá dầu giảm sâu và nguồn cung khan hiếm trong khi PVOIL vẫn phải đảm bảo bán hàng liên tục, ổn định.

Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) cũng ghi nhận một năm có doanh thu và lợi nhuận cao nhất từ khi thành lập. Công ty này đạt tổng doanh thu trên 100.000 tỉ, bằng 125% kế hoạch và tăng 25% so với năm 2021; lợi nhuận sau thuế đạt trên 13.300 tỉ đồng, bằng 189% kế hoạch và tăng 51% so với năm 2021; nộp ngân sách Nhà nước đạt trên 7.200 tỉ đồng, bằng 177% kế hoạch, tăng 14% so với năm 2021.





Tương tự, Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí (PVTrans - PVT) cho biết kết quả kinh doanh có sự tăng trưởng vượt bậc, phá vỡ những kỷ lục đã được lập ra trước đó. Cụ thể, doanh thu ước đạt 9.150 tỉ đồng, bằng 141% kế hoạch cả năm và lợi nhuận sau thuế ước đạt 1.094 tỉ đồng, bằng 228% kế hoạch; nộp ngân sách nhà Nước đạt 481 tỉ đồng, bằng 196% kế hoạch và tiếp tục khẳng định được vị thế dẫn đầu tại thị trường vận tải biển trong nước...

Từ kết quả của các công ty thành viên, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) cũng có một năm đạt tổng doanh thu cao nhất từ trước đến nay. Cụ thể, doanh thu toàn tập đoàn ước đạt 924.600 tỉ đồng, vượt 66% kế hoạch năm và tăng 47% so với năm 2021. Petrovietnam ước nộp ngân sách Nhà nước cả năm 168.400 tỉ đồng, vượt 2,6 lần kế hoạch năm và tăng 50% so với năm 2021. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt khoảng 80.000 tỉ đồng, vượt 3,3 lần kế hoạch năm và tăng 60% so với năm 2021...