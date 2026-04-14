Lộ diện 'ông trùm' container thế giới - nhà đầu tư của siêu cảng Cần Giờ

Theo quyết định, liên danh thực hiện gồm Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC), Công ty CP Cảng Sài Gòn và Terminal Investment Limited Holding S.A là nhà đầu tư thực hiện dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ.

Phối cảnh cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ

Về cơ cấu góp vốn, đối tác ngoại Terminal Investment Limited Holding S.A nắm giữ tỷ lệ cao nhất với 49% vốn, tương đương khoảng 9.472 tỉ đồng. Đây là doanh nghiệp thành viên của Hãng tàu MSC - hãng tàu container lớn nhất thế giới đã theo sát dự án ngay từ những ngày đầu đề xuất. Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) góp 36% vốn, khoảng 6.959 tỉ đồng. Phần còn lại 15% do CTCP Cảng Sài Gòn đảm nhiệm với mức góp khoảng 2.900 tỉ đồng.

Dự án theo quy hoạch có quy mô 571ha, công suất thiết kế dự kiến đạt khoảng 21 triệu TEU/năm, cho phép tiếp nhận những tàu container lớn nhất thế giới hiện nay với trọng tải trên 250.000 DWT (tương đương sức chở hơn 24.000 TEU).

Hệ thống hạ tầng bao gồm cầu cảng chính có tổng chiều dài khoảng 7,46 km. Tổng mức đầu tư cho dự án ước tính gần 128.873 tỉ đồng (tương đương khoảng 4,99 tỉ USD). Khi đi vào vận hành, đây sẽ là mắt xích quan trọng trong chuỗi logistics toàn cầu tại khu vực phía nam.

Nhằm đảm bảo tiến độ và tính bền vững của dự án, UBND TP.HCM yêu cầu nhà đầu tư cam kết không chuyển nhượng dự án trong vòng 10 năm đầu tiên. Đồng thời, phải giải ngân tối thiểu 50.000 tỉ đồng trong giai đoạn 10 năm đầu và phải tuân thủ tuyệt đối các quy định về an ninh biên giới, chủ quyền.

Nhà đầu tư cũng phải có trách nhiệm đảm bảo đúng tỷ lệ hàng trung chuyển quốc tế và tỷ lệ hàng xuất nhập khẩu của Việt Nam khai thác tại dự án; đảm bảo tính tổng thể hài hòa, triển khai dự án không ảnh hưởng đến hoạt động của các bến cảng, cảng biển lân cận.

Nếu không đáp ứng các điều kiện về vốn và tiến độ như đã cam kết, liên danh nhà đầu tư sẽ không được hưởng các cơ chế ưu đãi đặc thù từ Quốc hội.

Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ đã được Thủ tướng chấp thuận chủ trương từ năm 2025. Việc chốt nhà đầu tư là bước quyết định để TP.HCM đủ điều kiện tổ chức "Lễ khởi động và công bố đối tác chiến lược" cho dự án vào 30.4 tới.



