Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Lộ diện 'ông trùm' container thế giới - nhà đầu tư của siêu cảng Cần Giờ

Hà Mai
14/04/2026 11:35 GMT+7

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định chấp thuận nhà đầu tư dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ.

Theo quyết định, liên danh thực hiện gồm Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC), Công ty CP Cảng Sài Gòn và Terminal Investment Limited Holding S.A là nhà đầu tư thực hiện dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ.

Lộ diện 'ông trùm' container thế giới - nhà đầu tư của siêu cảng Cần Giờ- Ảnh 1.

Phối cảnh cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ

Về cơ cấu góp vốn, đối tác ngoại Terminal Investment Limited Holding S.A nắm giữ tỷ lệ cao nhất với 49% vốn, tương đương khoảng 9.472 tỉ đồng. Đây là doanh nghiệp thành viên của Hãng tàu MSC - hãng tàu container lớn nhất thế giới đã theo sát dự án ngay từ những ngày đầu đề xuất. Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) góp 36% vốn, khoảng 6.959 tỉ đồng. Phần còn lại 15% do CTCP Cảng Sài Gòn đảm nhiệm với mức góp khoảng 2.900 tỉ đồng.

Dự án theo quy hoạch có quy mô 571ha, công suất thiết kế dự kiến đạt khoảng 21 triệu TEU/năm, cho phép tiếp nhận những tàu container lớn nhất thế giới hiện nay với trọng tải trên 250.000 DWT (tương đương sức chở hơn 24.000 TEU).

Hệ thống hạ tầng bao gồm cầu cảng chính có tổng chiều dài khoảng 7,46 km. Tổng mức đầu tư cho dự án ước tính gần 128.873 tỉ đồng (tương đương khoảng 4,99 tỉ USD). Khi đi vào vận hành, đây sẽ là mắt xích quan trọng trong chuỗi logistics toàn cầu tại khu vực phía nam.

Nhằm đảm bảo tiến độ và tính bền vững của dự án, UBND TP.HCM yêu cầu nhà đầu tư cam kết không chuyển nhượng dự án trong vòng 10 năm đầu tiên. Đồng thời, phải giải ngân tối thiểu 50.000 tỉ đồng trong giai đoạn 10 năm đầu và phải tuân thủ tuyệt đối các quy định về an ninh biên giới, chủ quyền.

Nhà đầu tư cũng phải có trách nhiệm đảm bảo đúng tỷ lệ hàng trung chuyển quốc tế và tỷ lệ hàng xuất nhập khẩu của Việt Nam khai thác tại dự án; đảm bảo tính tổng thể hài hòa, triển khai dự án không ảnh hưởng đến hoạt động của các bến cảng, cảng biển lân cận.

Nếu không đáp ứng các điều kiện về vốn và tiến độ như đã cam kết, liên danh nhà đầu tư sẽ không được hưởng các cơ chế ưu đãi đặc thù từ Quốc hội. 

Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ đã được Thủ tướng chấp thuận chủ trương từ năm 2025. Việc chốt nhà đầu tư là bước quyết định để TP.HCM đủ điều kiện tổ chức "Lễ khởi động và công bố đối tác chiến lược" cho dự án vào 30.4 tới.


TP.HCM muốn khởi công 3 siêu cảng biển tỉ USD ngay trong tháng này

Sở Xây dựng TP.HCM vừa báo cáo UBND TP về việc triển khai các dự án cảng biển trọng điểm, dự kiến khởi công, động thổ nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2026).

Khám phá thêm chủ đề

Cần Giờ siêu cảng Cần Giờ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận