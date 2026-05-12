Lộ diện phim hoạt hình đầu tiên thực hiện hoàn toàn bằng AI

Giàu Nguyễn
12/05/2026 14:41 GMT+7

Những hình ảnh đầu tiên của dự án phim hoạt hình 'Critterz', tác phẩm được tạo ra từ sự hỗ trợ đắc lực của trí tuệ nhân tạo (AI), vừa được hé lộ tại Chợ phim Cannes (Cannes Market), cho thấy bước tiến vượt bậc của công nghệ điện ảnh.

Tạo hình nhân vật trong Critterz, bộ phim hoạt hình dài đầu tiên trên thế giới được thực hiện bằng trí tuệ nhân tạo

Ảnh: Vertigo Films

Theo Variety, ngay trong khuôn khổ Liên hoan phim (LHP) Cannes, hai "ông lớn" Vertigo Films và Federation Studios chính thức bắt tay ra mắt Amersia, công ty chuyên sản xuất các dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Đồng thời, họ cũng giới thiệu Woven, hệ thống công nghệ tiên tiến đứng sau tạo hình sinh vật lung linh và mềm mại trong bộ phim hoạt hình Critterz.

James Richardson, Giám đốc điều hành Amersia, nhận định trên Variety: "Mỗi bước chuyển mình lớn của ngành giải trí đều gắn liền với những công cụ mới, từ âm thanh cho đến đồ họa máy tính (CGI). AI chính là bước ngoặt tiếp theo, cho phép các nghệ sĩ sáng tạo ở quy mô và tầm vóc mà trước đây đơn giản là không thể".

Con người dẫn dắt, AI hỗ trợ

Dù được gắn mác là "phim AI", nhưng đội ngũ thực hiện khẳng định đây là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa trí tuệ con người và thuật toán. Phim được "nhào nặn" bởi Chad Nelson, chuyên gia công nghệ sáng tạo tại OpenAI, dựa trên kịch bản của các biên kịch từng viết nên thành công cho "bom tấn" Paddington in Peru.

Chia sẻ chuyên sâu trên Animation Magazine, đạo diễn Nik Kleverov, người đứng sau chiến lược sáng tạo của Amersia, nhấn mạnh rằng công nghệ Woven được xây dựng để hỗ trợ chứ không phải thay thế nghệ sĩ.

Ông Kleverov, người từng gây tiếng vang với các đoạn mở đầu phim Narcos, cho biết: "AI sinh ra để loại bỏ những rào cản kỹ thuật lặp đi lặp lại, giúp các nhà làm phim có thêm thời gian để tập trung vào những quyết định sáng tạo quan trọng nhất".

Dự án Critterz vốn bắt nguồn từ hệ sinh thái OpenAI và hiện đang đóng vai trò là "bằng chứng thép" cho khả năng sản xuất nội dung dựa trên AI. Theo Animation Magazine, hệ thống Woven hiện đang được thử nghiệm với các đối tác truyền thông lớn và sẽ sớm được triển khai rộng rãi trong vài tháng tới.

Với việc tối ưu hóa chi phí sản xuất nhưng vẫn đạt được độ chi tiết và hiệu ứng thị giác ấn tượng, Critterz được xem là minh chứng cho một cuộc cách mạng điện ảnh mới.

