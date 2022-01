Lộ diện thương hiệu ô tô người Việt ưa chuộng nhất năm 2021

Thị trường ô tô Việt Nam vừa trải qua một năm 2021 đầy khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Từng có thời điểm, nhiều đại lý kinh doanh ô tô phải tạm ngừng hoạt động, thị trường ô tô gần như rơi vào cảnh “đóng băng” do diễn biến phức tạp của làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 4 tại Việt Nam.

Phải đến cuối tháng 9.2021, thị trường ô tô mới có dấu hiệu hồi phục nhờ sự linh hoạt, kịp thời của các cơ quan ban ngành nhà nước trong việc đưa ra những chính sách hỗ trợ, kết hợp cùng nỗ lực của các doanh nghiệp ô tô... Theo báo cáo bán hàng từ Hiệp Hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA). Doanh số bán hàng của các thương hiệu ô tô thuộc VAMA trong năm 2021 đạt 304.149 xe, tăng 7.515 xe tương đương 3% so với năm 2020. Trong đó, doanh số bán ô tô lắp ráp trong nước giảm 10% trong khi xe nhập khẩu tăng 24% so với cùng kì năm ngoái.

Cộng dồn số liệu bán hàng của VinFast, Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV)... Trong năm 2021, người Việt đã mua sắm tổng cộng 410.390 xe ô tô các loại, tăng 2.930 xe so với năm 2020. Con số này chưa tính doanh số bán hàng của các thương hiệu ô tô nhập khẩu như BMW, Mercedes-Benz, Audi, Jaguar Land Rover, Volvo...

Trong số các thương hiệu ô tô đang góp mặt tại thị trường Việt Nam, Hyundai là thương hiệu ô tô được người Việt ưa chuộng và chọn mua nhiều nhất. Các mẫu mã xe Hyundai do HTV lắp ráp, phân phối đạt tổng doanh số bán 70.518 xe, giảm gần 11.000 xe so với năm 2020. Tuy nhiên, kết quả này cũng đủ giúp Hyundai vượt Toyota (đạt 67.533 xe) để tiếp tục bảo vệ thành công ngôi vương về doanh số trên thị trường ô tô Việt Nam năm 2021. So với năm ngoái, doanh số bán xe Toyota cũng giảm 4% tương đương 3.159 xe.

Cùng với Hyundai, thương hiệu KIA tại Việt Nam với các mẫu mã do Trường Hải (THACO AUTO) lắp ráp, phân phối cũng góp mặt ở nhóm đầu trong số 10 thương hiệu ô tô bán nhiều nhất Việt Nam năm 2021. Cụ thể, KIA đã bán tổng cộng 45.532 xe tại Việt Nam trong năm 2021, tăng 6.352 xe tương đương 16% so với năm 2020. Thành tích này một phần đến từ nỗ lực của THACO trong việc liên tục tung ra thị trường các mẫu mã mới như Sonet, Carnival, K3, K5…





Thương hiệu ô tô Việt - VinFast xếp thứ 4 với 35.723 xe bán ra, gồm Fadil, Lux A2.0 và Lux SA2.0. So với năm 2020, doanh số VinFast tăng 6.238 xe, thứ hạng của hãng xe Việt cũng tăng 1 bậc so với năm ngoái. Cùng với KIA, VinFast là hai thương hiệu ô tô duy trì được mức tăng trưởng doanh số so với năm 2020.

Bước tiến của VinFast đẩy Mazda xuống vị trí thứ 5. Doanh số bán của hãng xe Nhật trong năm 2021 đạt 27.286 xe, giảm gần 5.000 xe với năm 2020. Mazda chỉ bán nhiều hơn Mitsubishi (xếp thứ 6) 43 xe trong năm 2021. Ford bán được 23.708 xe, Honda đạt 21.698 xe trong năm 2021. Tuy nhiên, so với năm 2020 doanh số bán hai hãng xe này tại Việt Nam giảm lần lượt 4% và 11%. Suzuki xếp cuối bảng với tổng lượng ô tô bán ra tại Việt Nam năm 2021 đạt 13.740 xe.

Với những bước hồi phục mạnh mẽ trong những tháng cuối năm 2021, cùng với những ưu đãi giảm thuế, lệ phí liên quan đến ô tô sẽ kéo dài đến giữa năm 2022, thị trường ô tô Việt Nam năm 2022 được dự báo sẽ tăng trưởng mạnh mẽ và cạnh tranh hơn giữa các hãng xe.