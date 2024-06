Lộ diện trò chơi miễn phí tiếp theo của Epic Games Store

Theo VCG, Epic Games Store vừa xác nhận tựa game đua xe tương lai Redout 2 đang được miễn phí tải về cho đến ngày 20.6. Bên cạnh đó, người chơi còn có thể nhận miễn phí gói mở rộng Duke Ravengard’s Champions of Renown cho tựa game Idle Champions of the Forgotten Realms, với giá trị lên đến hơn 100 USD.

Redout 2 đang được miễn phí tải về cho đến ngày 20.6 EPIC GAMES STORE

Tuần tới, từ ngày 20 - 27.6, Epic Games Store sẽ tiếp tục tặng miễn phí Freshly Frosted, một tựa game giải đố nhẹ nhàng về chủ đề làm bánh donut.

Tuy nhiên, tin tức đáng chú ý nhất là việc một cơ sở dữ liệu của Epic Games Store có thể đã bị rò rỉ, tiết lộ nhiều tựa game PC chưa được công bố, bao gồm The Last of Us Part 2, bản làm lại Final Fantasy 9 và một tựa game Turok.

Trang web EpicDB, nơi công khai thông tin rò rỉ này, đã bị đóng cửa sau khi Epic Games vào cuộc. Phát ngôn viên của Epic Games cho biết họ đã cập nhật hệ thống để ngăn chặn các công cụ bên thứ ba truy cập thông tin về các sản phẩm chưa được phát hành.

Vụ việc này một lần nữa cho thấy những rủi ro về bảo mật thông tin trong ngành công nghiệp game, đồng thời làm dấy lên sự tò mò và mong đợi của cộng đồng game thủ về những tựa game bí mật sắp được ra mắt trên Epic Games Store.