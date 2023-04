Lộ diện 'trùm cuối' trong đường dây hải quan, 'giám đốc chăn bò' buôn lậu

Chiều 19.4, TAND TP.Đà Nẵng kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Hồ Văn Trường (44 tuổi, ngụ KP.6, P.Bình Hưng Hòa) và Nguyễn Đình Thuần (51 tuổi, ngụ KP.25, P.Bình Hưng Hòa A, cùng Q.Bình Tân, TP.HCM) cùng 7 năm tù về tội buôn lậu.



Nhờ người chăn bò làm giám đốc công ty buôn lậu

Thuần là bị can trốn truy nã trong đường dây buôn lậu hàng điện tử, điện lạnh quy mô lớn bị phát hiện năm 2017, đến ngày 15.10.2021 bị bắt theo lệnh truy nã. 4 bị cáo trong đó có công chức hải quan tỉnh Quảng Nam đã lãnh án trước đó.

Theo cáo trạng, năm 2017, Trường móc nối với Nguyễn Quang Dũng, công chức hải quan tỉnh Quảng Nam, nhờ tìm doanh nghiệp đứng ra làm thủ tục hải quan để nhập lậu hàng điện tử, điện lạnh cũ (thường gọi là hàng bãi nội địa).

Trường và Thuần cùng bay ra Đà Nẵng gặp Dũng. Để che giấu lai lịch, Trường dặn Thuần gọi Trường bằng tên giả là Đức.

Nguyễn Đình Thuần trước tòa NGUYỄN TÚ

Dũng hướng dẫn cho Trường nhập lậu hàng qua cửa khẩu Cảng Đà Nẵng nhưng mở tờ khai hải quan tại Cảng Kỳ Hà, tỉnh Quảng Nam để trung chuyển đi tiêu thụ.



Dũng, Thuần đến Công ty TNHH F.D.T gặp Đinh Hải Tiến để thỏa thuận thuê kho nhận và bốc dỡ hàng.

Dũng rủ bạn là Lê Bảo Hoài Linh lập các doanh nghiệp tiếp tay cho Trường và Thuần làm thủ tục nhập hàng. Linh mượn CMND của 2 người chăn bò ở Quảng Nam để đứng tên giám đốc, lập Công ty TNHH may Hưng Đại Phát và Công ty TNHH may Gia Đạt.

Chung chi hải quan 40 – 60 triệu đồng/container hàng lậu

Trường gọi Lê Viết Vương, thợ sửa máy lạnh và quản lý hàng điện lạnh cho Trường, làm nhiệm vụ kiểm tra, ghi chép hàng hóa, giao hàng… với tiền lương 6 triệu đồng/tháng.

Khi hàng về, Dũng chuyển thông tin vận đơn và hóa đơn cho Tiến làm thủ tục hải quan và nhận hàng về kho của Công ty F.D.T (P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) để Vương nhận.

Hồ Văn Trường, "trùm cuối" trong đường dây buôn lậu NGUYỄN TÚ

Với thủ đoạn trên, từ tháng 6 - 10.2017, Công ty TNHH may Hưng Đại Phát và Công ty TNHH may Gia Đạt 20 lần nhập khẩu 26 container hàng hóa, theo tờ khai hải quan là máy móc mới của ngành may nhưng bên trong là hàng điện lạnh, điện tử cũ.

Trường thỏa thuận mỗi container nhập lậu thành công thì trả công cho Dũng 40 triệu đồng, chưa kể chi phí nộp thuế, vận chuyển. Ngoài ra, tài liệu điều tra còn thể hiện tài khoản của vợ Trường đã chuyển vào tài khoản của Dũng và vợ Dũng 380 triệu đồng.

Đây là vụ án buôn lậu tinh vi, móc nối giữa hải quan và doanh nghiệp, dựng người chăn bò làm giám đốc đại diện cho các "công ty ma" NGUYỄN TÚ

Tháng 10.2017, Dũng dừng nhập hàng lậu do sợ bị phát hiện. Ngày 21.10.2017, Trường cùng Thuần ra Đà Nẵng gặp Dũng, năn nỉ Dũng nhập lậu thêm 2 container với lý do đã lỡ mua hàng, nếu không sẽ phá sản.

Trường nói trả thêm cho Dũng 20 triệu đồng/container (tức thù lao lên 60 triệu đồng/container) và trả thêm cho Tiến 1,5 triệu đồng/container nên Dũng, Tiến đồng ý.



Ngày 20.11.2017, Dũng nhập lậu 2 container từ Nhật Bản về Cảng Tiên Sa, TP.Đà Nẵng, khai báo là các máy móc thuộc ngành công nghiệp may mặc và đưa về kho của Công ty F.D.T.

Trường nói Thuần ra Đà Nẵng gặp Tiến để cùng "lo lót" nếu bị kiểm tra. Tối 22.11.2017, các công nhân đang bốc hàng tại kho Công ty F.D.T thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Đại diện Viện KSND TP.Đà Nẵng nêu quan điểm luận tội NGUYỄN TÚ

Trả công cho "đàn em" 1 lô đất

Kết luận định giá tài sản xác định lô hàng tủ lạnh, máy giặt, máy điều hòa, nồi cơm điện, quạt điện, loa, ampli… trị giá gần 575 triệu đồng.

Trường lập tức báo Thuần bỏ trốn vào TP.HCM để Trường xử lý mọi việc. Trường trả công cho Thuần bằng cách nói vợ chồng anh trai ủy quyền cho Thuần toàn quyền định đoạt lô đất ở xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh, TP.HCM.

Năm 2020, TAND các cấp đã xét xử, tuyên phạt Nguyễn Quang Dũng, Lê Viết Vương, Đinh Hải Tiến, Lê Bảo Hoài Linh từ 3 - 4 năm tù về tội buôn lậu (Thanh Niên đã thông tin). Lúc này, Thuần đang bỏ trốn, đến ngày 15.10.2021 thì bị bắt theo lệnh truy nã.

Các luật sư tham gia tranh luận tại tòa NGUYỄN TÚ

Thuần khai nhận ban đầu làm nghề sửa điện lạnh, thường mua máy lạnh cũ của Trường. Thuần đồng ý tiếp tay đường dây buôn lậu để được mua hàng là nồi cơm điện, quạt điện cũ với giá rẻ và được nợ tiền hàng. Từ đây "trùm cuối" Hồ Văn Trường mới bị lộ diện.

Trường khai nhận chuyên buôn lậu hàng điện tử, điện lạnh cũ từ nước ngoài nhập lậu về TP.HCM. Do bị tăng cường kiểm tra, nên Trường chuyển hướng nhập lậu từ nước ngoài về Cảng Đà Nẵng rồi trung chuyển đi các nơi tiêu thụ.