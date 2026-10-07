Lộ dữ liệu 1 triệu người, nghi do nhân viên tòa án bấm nhầm link độc

Theo thông tin từ tòa án, tin tặc đã lấy cắp dữ liệu của 1,3 triệu người có liên quan đến các khoản án phí, tiền phạt và tiền bồi thường chưa thanh toán cho các vi phạm giao thông và hình sự trong suốt 30 năm qua, AP đưa tin ngày 7.10.

Bên cạnh đó, thủ phạm cũng đánh cắp tài liệu được lưu trữ từ năm 2010, gồm hơn 30.000 hồ sơ về các lệnh cấm tiếp xúc, 150.000 báo cáo liên quan đến quyền chăm sóc trẻ em. Đây là những tài liệu nhạy cảm chứa thông tin về trẻ em và các đánh giá về năng lực nuôi dưỡng của cha mẹ.

Trụ sở Tòa án Tối cao tiểu bang Arizona, Mỹ ẢNH: AP

Người phát ngôn tòa án Arizona Alberto Rodriguez cho biết sự cố bắt nguồn từ việc một nhân viên tòa án vô tình nhấp vào đường dẫn (link) chứa mã độc trong email hồi tháng 9. Khoảng 2 giờ sau khi phát hiện cuộc tấn công trên một máy chủ dự phòng vào ngày 24.9, tổ công nghệ của tòa án đã lập tức can thiệp và chặn đứng tin tặc.

Ông Rodriguez nhấn mạnh đến nay chưa có bằng chứng nào cho thấy dữ liệu bị đánh cắp đã bị phát tán hoặc sử dụng cho mục đích xấu. Vụ việc hiện vẫn đang được điều tra và hoàn toàn không làm gián đoạn hay trì hoãn bất kỳ phiên tòa nào. Ngoài ra, không có hồ sơ nào bị thay đổi hay xóa bỏ. Thông tin của bồi thẩm viên, nhân chứng và nhân viên tòa án cũng không bị ảnh hưởng, viên chức tòa án cho hay.

Chánh án Tòa án Tối cao Arizona Ann Scott Timmer cho biết cơ quan này đang phối hợp chặt chẽ với Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) để xử lý sự cố. Vụ việc tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về an ninh mạng, trong bối cảnh tin tặc liên tục nhắm mục tiêu vào hệ thống tư pháp tại nhiều bang của Mỹ trong những năm gần đây. Hãng Bloomberg cho hay vào tháng 9, hồ sơ lưu trữ trên hệ thống tòa án bang Montana cũng bị truy cập trái phép.