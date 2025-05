Ngày 27.5, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã phối hợp Cục Nghiệp vụ Bộ Công an và Công an TP.Hà Nội bóc gỡ thành công một đường dây vận chuyển, mua bán ma túy xuyên quốc gia, liên tỉnh với lộ trình từ Bình Phước đến TP.HCM, TP.Hà Nội và nhiều tỉnh, thành khác.

Lộ đường dây ma túy 'ẩn' trong những chuyến xe khách

Chiều 7.5, Ban chuyên án phát hiện Trương Quốc Dũng (27 tuổi, ở H.Đồng Phú, Bình Phước) vừa xuống xe khách tại TP.Đồng Xoài, mang theo ba lô chứa 5 kg ma túy và 2 bình khí cười.

Mở rộng điều tra, công an bắt thêm 3 nghi phạm khác cùng ở Bình Phước, thu giữ 234 viên và 86 gram ma túy tổng hợp. Nguồn ma túy được xác định từ Vũ Văn Khởi (33 tuổi, ở H.Tiên Lãng, TP.Hải Phòng).

Vũ Văn Khởi cùng tang vật thời điểm bị bắt giữ ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Ngày 9.5, khi Khởi di chuyển bằng xe khách từ TP.HCM ra Hà Nội để giao hàng, lực lượng chức năng tổ chức vây bắt tại xã Tứ Hiệp (H.Thanh Trì, Hà Nội), thu giữ thêm 17 kg ma túy tổng hợp. Tiếp tục truy xét, công an bắt giữ thêm Đỗ Viết Tâm (28 tuổi) và Phạm Văn Dương (33 tuổi, cùng ở TP.Hà Nội).

Theo điều tra, các nghi phạm sử dụng Zalo, Messenger, Telegram để điều hành hoạt động. Ma túy được vận chuyển từ nước ngoài về, tập kết tại các "kho" ở Bình Phước và một số nơi, rồi chuyển đi tiêu thụ ở nhiều địa phương bằng xe khách hoặc taxi. Giao dịch tiền thông qua tài khoản ngân hàng.

Hiện Công an tỉnh Bình Phước đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 7 người để điều tra hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.