Giải trí Đời nghệ sĩ

Lỡ hẹn với phim trăm tỉ của Trấn Thành, Võ Điền Gia Huy ra sao?

Minh Hy
Minh Hy
26/02/2026 08:31 GMT+7

Đầu năm Bính Ngọ, Võ Điền Gia Huy 'khai xuân' bằng vai diễn thiếu gia trong phim truyền hình 'Vì mẹ anh phán chia tay' sau khi vụt mất vai diễn trong phim điện ảnh của Trấn Thành.

Võ Điền Gia Huy vào vai tổng tài

Vì mẹ anh phán chia tay là dự án mở màn của đạo diễn Vũ Khắc Tuận trong năm Bính Ngọ. Bộ phim có sự góp mặt của dàn diễn viên Võ Điền Gia Huy, Tam Triều Dâng, Hồng Ánh, NSND Lan Hương, NSƯT Mỹ Duyên, Thuỳ Anh, Trần Ngọc Vàng, Trung Lùn, Quốc Huy, Lê Phương, Ngọc Trai, Tuyền Mập...

Trong đó, sự xuất hiện của Võ Điền Gia Huy nhận được sự quan tâm của khán giả vì trước đó đạo diễn Trấn Thành tiết lộ, anh đã nhắm một vai diễn "nặng ký" cho nam diễn viên 9X này trong Thỏ ơi. Dẫu lỡ hẹn với đạo diễn trăm tỉ, nhưng nhiều người kỳ vọng nhân vật tổng tài của Võ Điền Gia Huy là vai diễn bứt phá, để lại nhiều dấu ấn cho anh trong năm nay.

Lỡ hẹn với phim trăm tỉ của Trấn Thành, Võ Điền Gia Huy ra sao? - Ảnh 1.

Võ Điền Gia Huy có chuyện tình tinh nghịch với Tam Triều Dâng

Ảnh: ĐPCC

Bộ phim kể về Triệu Phú (Võ Điền Gia Huy đóng), thiếu gia giả bại liệt để né tránh cuộc hôn nhân do gia đình sắp đặt. Để chăm sóc con trai, mẹ của Phú đã thuê người chăm sóc anh là Thanh Tâm (Tam Triều Dâng đóng). Trớ trêu, cả hai là oan gia, "không đội trời chung" từ thời còn đi học. Tuy nhiên, từ những va chạm mâu thuẫn, cả hai nhận ra tình cảm dành cho nhau, cùng vượt qua định kiến số phận.

Lỡ hẹn với phim trăm tỉ của Trấn Thành, Võ Điền Gia Huy ra sao? - Ảnh 2.

Võ Điền Gia Huy và Tam Triều Dâng là "kỳ phùng địch thủ" khi còn đi học

Ảnh: ĐPCC

Nhận xét về bạn diễn, Võ Điền Gia Huy cho biết: "Dâng luôn là người chủ động. Trước giờ, không có quá nhiều người làm như vậy với tôi. Cô ấy luôn cố gắng để cả hai trò chuyện liên tục, nhờ vậy chúng tôi hiểu nhau hơn và thoải mái khi gặp gỡ, ăn uống ngoài đời". Trong khi đó, Tam Triều Dâng thừa nhận ban đầu cả hai khó kết nối. Tuy nhiên, khi đã bắt nhịp được với nhau thì cô cảm thấy thoải mái hơn.

Tam Triều Dâng tâm sự: "Ban đầu hơi cần nhiều thời gian để kết nối. Nhưng mà anh Huy cũng ngoan, hơi nhõng nhẽo. Khi tôi chia sẻ thì anh rất chịu nghe, chịu làm. Tôi cảm thấy bạn diễn đặt niềm tin ở mình. Trong lúc làm việc, tôi cũng cố gắng vun vén mọi thứ để quay bộ phim có yếu tố ngôn tình". Vì mẹ anh phán chia tay bắt đầu phát sóng vào lúc 20 giờ từ ngày 13.3 trên ứng dụng giải trí VieON.

Khám phá thêm chủ đề

Võ Điền Gia Huy Tam Triều Dâng vì mẹ anh phán chia tay phim truyền hình
