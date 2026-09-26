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    Lô linh kiện F-35 'đi lạc' của Mỹ đang nằm trong tay Trung Quốc?
    VideoThế giới

    Lô linh kiện F-35 'đi lạc' của Mỹ đang nằm trong tay Trung Quốc?

    La Vi-Bảo Vinh
    Chính quyền Trung Quốc được cho là đang lưu giữ lô linh kiện F-35 bị chuyển từ Úc sang Hồng Kông, theo Bloomberg.

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