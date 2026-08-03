Phim ngắn "Lơ lửng" là câu chuyện về ông Phù, một họa sĩ vẽ chì than cô độc, đang chống chọi với bệnh tật trong căn phòng u ám. Cuộc đời ông bị xáo trộn bởi sự xuất hiện của An, một cậu bé 7 tuổi bụi đời, hiếu động, nghiện huýt sáo và thổi bong bóng xà phòng.

Lơ lửng | Phim ngắn Vietnamese 2026

Ban đầu, mối quan hệ của họ là sự "đối đầu" ngầm giữa hai thế giới: khói thuốc độc hại của ông Phù đối chọi với bong bóng xà phòng lơ lửng của An. Ông Phù muốn vẽ nụ cười sún răng của An để xoa dịu nỗi ám ảnh quá khứ.

Thông qua việc vẽ và giúp đỡ An ổn định cuộc sống, ông Phù dần nhìn thấy An là hình bóng của người con đã mất mà ông gọi là "Quang ơi". Sau một lần mâu thuẫn, An nhận ra sự thật và quay lại. Trong giây phút cuối cùng, cậu bé nở nụ cười đẫm nước mắt, chấp nhận làm "Quang" và để ông Phù hoàn thành bức tranh cuối cùng, mang lại sự cứu rỗi và an ủi cho ông trước khi ông ra đi trong căn phòng ngập tràn bụi và những chuỗi bong bóng xà phòng tan vỡ.