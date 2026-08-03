Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lơ lửng | Phim ngắn Vietnamese 2026
Video Phim ngắn Vietnamese

Lơ lửng | Phim ngắn Vietnamese 2026

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số

Phim ngắn 'Lơ lửng' là tác phẩm tham dự cuộc thi phim ngắn Vietnamese 2026. Cuộc thi do Báo Thanh Niên phối hợp cùng Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam tổ chức với sự đồng hành của Sở Du lịch TP.HCM, Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM.

Phim ngắn "Lơ lửng" là câu chuyện về ông Phù, một họa sĩ vẽ chì than cô độc, đang chống chọi với bệnh tật trong căn phòng u ám. Cuộc đời ông bị xáo trộn bởi sự xuất hiện của An, một cậu bé 7 tuổi bụi đời, hiếu động, nghiện huýt sáo và thổi bong bóng xà phòng. 

Lơ lửng | Phim ngắn Vietnamese 2026

Ban đầu, mối quan hệ của họ là sự "đối đầu" ngầm giữa hai thế giới: khói thuốc độc hại của ông Phù đối chọi với bong bóng xà phòng lơ lửng của An. Ông Phù muốn vẽ nụ cười sún răng của An để xoa dịu nỗi ám ảnh quá khứ. 

Thông qua việc vẽ và giúp đỡ An ổn định cuộc sống, ông Phù dần nhìn thấy An là hình bóng của người con đã mất mà ông gọi là "Quang ơi". Sau một lần mâu thuẫn, An nhận ra sự thật và quay lại. Trong giây phút cuối cùng, cậu bé nở nụ cười đẫm nước mắt, chấp nhận làm "Quang" và để ông Phù hoàn thành bức tranh cuối cùng, mang lại sự cứu rỗi và an ủi cho ông trước khi ông ra đi trong căn phòng ngập tràn bụi và những chuỗi bong bóng xà phòng tan vỡ.

Tin liên quan

Châu chấu dưới dòng nước | Phim ngắn Vietnamese 2026

Châu chấu dưới dòng nước | Phim ngắn Vietnamese 2026

Phim ngắn 'Châu chấu dưới dòng nước' là tác phẩm tham dự cuộc thi phim ngắn Vietnamese 2026. Cuộc thi do Báo Thanh Niên phối hợp cùng Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam tổ chức với sự đồng hành của Sở Du lịch TP.HCM, Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM.

Mùa thu lá bay | Phim ngắn Vietnamese 2026

Khám phá thêm chủ đề

phim ngắn phim ngắn vietnamese 2026 cuộc thi phim ngắn Phim ngắn Báo Thanh Niên

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận