Lo mất nhà vì biển xâm thực

Vào buổi tối, khi triều cường dâng cao, nhiều người dân sống ở khu vực này không khỏi lo sợ, nhiều người cứ cách vài tiếng phải ra xem sóng một lần vì sợ sạt lở bất ngờ.

Mới xây được ngôi nhà hơn 700 triệu đồng nhưng bà Huỳnh Thị Xuân (65 tuổi, ở thôn 9, xã Mỹ Thắng) không thể vui được vì khu vực sạt lở chỉ còn cách nhà bà hơn 20 m. Bà Xuân lo lắng: “Nếu mỗi ngày sóng biển cứ xâm thực kiểu này thì không lâu nữa chắc sóng sẽ ập đến nhà tôi. Thật sự là mấy hôm nay tôi rất lo lắng, những năm trước không có tình trạng này nên tôi mới dám xây nhà”.

Không riêng bà Xuân, hiện nay rất nhiều hộ dân ở thôn 9, xã Mỹ Thắng đều đang lo sóng biển sẽ nuốt chửng ngôi nhà của mình. Theo người dân địa phương, trước đây bờ biển cách khu dân cư khoảng 100 m, nay có nơi bờ chỉ còn cách khu dân cư 10 m. Ông Nguyễn Đạt chia sẻ: “Tôi sống ở đây hơn 60 năm nay nhưng chưa từng thấy tình trạng như này. Trước đây đi bộ mỏi chân mới tới biển, nhưng mỗi năm biển lấn vào mỗi ít, đến nay thì sạt lở sắp tới nhà của chúng tôi rồi”.

Ông Đạt còn cho biết rất nhiều người dân vì không dám ở nhà đành phải chuyển sang nhà hàng xóm, ở cách xa bờ biển. Ngoài ra, một số người dân lo ngại sóng biển sẽ làm sạt lở nhà nên thường xuyên túc trực để “canh” sóng biển.





Theo ghi nhận của PV Thanh Niên ngày 10.12, nhiều đoạn dọc bờ biển thôn 9, xã Mỹ Thắng đã bị sạt lở nghiêm trọng; đất, đá bị sóng cuốn xuống biển. Thậm chí, bờ tường người dân xây dựng để giữ đất cũng bị sóng đánh sập. Ở ngoài bờ biển, những đợt sóng cao từ 2 - 3 m cứ liên tục đánh mạnh vào bờ. Sạt lở ăn sâu vào sát khu dân cư, khoét hàm ếch dưới phần móng của nhiều công trình.

Tại khu vực sạt lở, chính quyền địa phương đã căng dây, cắm biển cảnh báo nguy hiểm. Để đảm bảo an toàn cho người dân, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng sơ tán 9 hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm đến nơi ở an toàn. Nếu tiếp tục xảy ra sóng to, gió lớn, chính quyền xã Mỹ Thắng sẽ tiếp tục sơ tán 32 hộ dân khác.

Theo lãnh đạo UBND xã Mỹ Thắng, trước đây khu vực ven biển xã này có 1 dự án di dời dân vùng triều cường lồng ghép trong dự án tổng thể của H.Phù Mỹ. Tuy nhiên, do một số người dân phản đối không đồng tình thực hiện dự án, nên đến nay chưa thể di dời những khu vực dân cư ở vùng triều cường, nguy hiểm ở xã Mỹ Thắng. Tới đây địa phương sẽ kiến nghị cấp trên có giải pháp để bảo vệ tài sản người dân, đồng thời cũng khởi động lại các dự án từng bị vướng, đặc biệt dự án thiên tai, an sinh.