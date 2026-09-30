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    Lò mổ heo lậu sát khu công nghiệp: Bị bắt quả tang, ký cam kết rồi vẫn ngang nhiên hoạt động?
    VideoThời sự

    Lò mổ heo lậu sát khu công nghiệp: Bị bắt quả tang, ký cam kết rồi vẫn ngang nhiên hoạt động?

    Nguyễn Long
    Nguyễn Long
    Dù bị lực lượng công an, chính quyền địa phương bắt quả tang mổ heo lậu nhiều lần nhưng chủ cơ sở vẫn ngang nhiên hoạt động.

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