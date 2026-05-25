Lo ngại xu hướng thẩm mỹ 'phi y khoa hóa' và giải pháp an toàn cho người dân

Thực trạng báo động từ xu hướng thẩm mỹ "phi y khoa hóa"

Các lựa chọn làm đẹp đầy rủi ro này đã dẫn đến biến chứng thẩm mỹ có thể diễn tiến từ nhẹ đến nghiêm trọng, từ bầm tím, tụ dịch, tụ máu, sẹo xấu, ảnh hưởng đến thẩm mỹ bên ngoài đến nhiễm trùng, hoại tử mô, biến dạng chức năng, tắc mạch, tổn thương nội tạng, thuyên tắc phổi, sốc phản vệ, thậm chí tử vong.

Tin quảng cáo "giá rẻ, không đau" trên mạng, chị N.T.H (32 tuổi, TP.HCM) nâng mũi tại một spa. Sau đó, mũi chị bị chảy dịch, đau nhức và hoại tử. Dù được cấp cứu kịp thời, chiếc mũi của chị vẫn biến dạng nặng nề do nhiễm trùng và kỹ thuật đặt sụn sai tầng. Đây là bài học đắt giá về cả thể chất lẫn tinh thần.

Mỗi năm, Việt Nam ghi nhận khoảng 25.000 - 35.000 ca biến chứng trong tổng số 250.000 ca phẫu thuật thẩm mỹ. Tai biến thường xảy ra tại các cơ sở "chui" thiếu chuyên môn, trong đó vùng mũi chiếm tỷ lệ cao nhất (42,6%), kế đến là vùng mặt (20%) và ngực (18%).

Lấy y khoa làm gốc: Tiêu chuẩn an toàn trong thẩm mỹ tại La Foret - Bệnh viện Phương Nam

Một ca thẩm mỹ an toàn không chỉ phụ thuộc vào tay nghề bác sĩ mà còn là tổng hòa của nhiều yếu tố: hệ thống phòng mổ đạt chuẩn, quy trình gây mê hồi sức nghiêm ngặt, kiểm soát nhiễm khuẩn, theo dõi hậu phẫu và khả năng xử trí biến chứng nội viện.

Trước thực trạng báo động của các ca tai biến, xu hướng tìm kiếm các đơn vị thẩm mỹ chuẩn y khoa, vận hành trong lòng các bệnh viện đa khoa đang trở thành lựa chọn của những khách hàng thông thái. Điển hình cho mô hình này là Trung tâm Thẩm mỹ La Foret, thuộc Bệnh viện Phương Nam (thành viên Tập đoàn Y tế Phương Châu) nơi đặt tiêu chuẩn an toàn y khoa lên hàng đầu để giảm thiểu tối đa các nguy cơ biến chứng.

Trung tâm Phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc La Foret tại Bệnh viện Phương Nam

Để giải quyết bài toán nhiễm khuẩn, La Foret trang bị đồng bộ hệ thống phòng mổ đạt tiêu chuẩn quốc tế tại lầu 5 của bệnh viện. Trong đó, các ca đại phẫu phức tạp được thực hiện tại phòng sạch đạt chuẩn ISO Class 7. Riêng khu vực tiểu phẫu, tiền mê và hồi tỉnh đều nghiêm ngặt tuân thủ tiêu chuẩn ISO Class 8. Với tiêu chuẩn trên, mỗi phòng mổ sẽ được kiểm soát nghiêm ngặt để giới hạn số lượng hạt bụi trong không khí, đảm bảo môi trường cực kỳ sạch sẽ.

TS-BS Lee Doo Yang thực hiện các ca phẫu thuật tại La Foret

Đặc biệt, toàn bộ quy trình vận hành từ khâu thăm khám, gây mê đến hậu phẫu tại đây đều được bảo chứng bởi tiêu chuẩn JCI - chứng nhận an toàn y tế toàn cầu. Trung tâm thuộc Bệnh viện Phương Nam, với sự hỗ trợ 24/7 từ Khoa Gây mê hồi sức và hệ thống Cấp cứu nội viện, đảm bảo mọi diễn biến sức khỏe của khách hàng luôn được kiểm soát chặt chẽ và xử lý kịp thời

Bên cạnh hạ tầng kỹ thuật, đội ngũ chuyên môn được dẫn dắt bởi tiến sĩ - bác sĩ Lee Doo Yang, Giám đốc Trung tâm Thẩm mỹ La Foret tại Seoul, với hơn 30 năm kinh nghiệm và sở hữu giấy phép hành nghề hợp pháp tại Việt Nam. Quy trình hậu phẫu được chuẩn hóa với sự tham gia của ê-kíp điều dưỡng chuyên nghiệp từ Hàn Quốc, giúp quá trình phục hồi của khách hàng diễn ra an toàn, chuẩn y khoa.

TS-BS Lee Doo Yang đang tư vấn thẩm mỹ cho khách hàng

Nhằm mang lại trải nghiệm toàn diện, không gian tại lầu 5 được thiết kế biệt lập và khép kín từ khu phẫu thuật đến hệ thống phòng nội trú cao cấp. Khách hàng có thể di chuyển bằng thang máy riêng biệt để đảm bảo sự riêng tư tuyệt đối. Đồng thời, toàn bộ thông tin và hình ảnh cá nhân đều được mã hóa, bảo mật nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn quốc tế.

Làm đẹp là nhu cầu chính đáng để nâng cao chất lượng cuộc sống và sự tự tin của mỗi cá nhân. Tuy nhiên, giữa bối cảnh thị trường thẩm mỹ vàng thau lẫn lộn, các bác sĩ khuyến cáo người dân cần tỉnh táo, tuyệt đối không thỏa hiệp với các cơ sở kém chất lượng. Hãy yêu thương bản thân một cách tỉnh táo: Đẹp hơn nhưng phải an toàn hơn, để mỗi lựa chọn thay đổi diện mạo là một quyết định hạnh phúc.